В Америке возмущены фото русского хоккеиста. Каюмов надел костюм террориста на Хэллоуин

В своё время в нападающем «Локомотива» Артуре Каюмове видели одного из самых перспективных российских игроков 1998 года рождения. Он зажигал в юниорке «Локо» и сборной России, продолжил делать то же самое и на молодёжном уровне, а также дебютировал в КХЛ в раннем возрасте – в сезоне-2016/2017 Каюмов провёл четыре матча, а уже со следующей регулярки стал полноценным игроком основного состава. Статистика Артура с каждым годом становится всё лучше. Он стабильно является одним из лучших игроков железнодорожников по ходу гладкого чемпионата, но слегка теряется в плей-офф.

В этом же году у него пока немногое получается и по ходу регулярного сезона. Всего восемь очков в 21 матче – далековато от того, чего ждут в Ярославле от собственного воспитанника. Хотя проблемы сейчас у всего «Локомотива», и говорить, что дело в одном Каюмове, или же ставить крест на его перспективах на основании спада в этом году было бы неправильно. В 23 года есть ещё много времени, чтобы выйти на новый игровой уровень, стать полноправным лидером команды и даже, возможно, отправиться покорять Северную Америку. Благо что Артура там ждут. По крайней мере, ждали год назад.

Каюмов был выбран на драфте 2016 года «Чикаго» под общим 50-м номером. И, как сказал скаут «Блэкхоукс» Андрей Николишин в июне 2020 года, «ястребы» рассчитывали на прибытие россиянина в расположение команды по окончании предыдущего сезона: «Планировалось, что он уедет в НХЛ, но ему сделали хорошее предложение в Ярославле. Что ж, это его выбор. Вне зависимости от того, как я отношусь к этому выбору, мы всегда поддерживаем игрока в его решении. Будем надеяться, что он честно и добросовестно отработает контракт, а дальше будет видно, захочет ли он поехать в НХЛ. По крайней мере, права на него принадлежат «Чикаго».

Однако недавно Артур совершил проступок, который может навсегда закрыть ему путь в НХЛ. Как известно, 31 октября отмечается Хэллоуин – праздник, который в конце ХХ века приобрёл статус международного и в последние годы обретший большую популярность и в России. Одной из главных традиций сего торжества является переодевание в какие-либо красочные костюмы. Многие российские хоккеисты (в основном играющие за океаном) поддержали эту традицию, но Каюмов умудрился переплюнуть их всех.

Он нарядился в традиционную арабскую одежду, надев на тело тунику – тобу и платок – куфию. Всё бы ничего, но к этому комплекту Артур добавил… автомат Калашникова, воссоздав стереотипный образ террориста-представителя стран Ближнего Востока. Возможно, об этом никто бы и не узнал, но Каюмов, который редко выкладывает фотографии в своём «инстаграме», вдруг решил поделиться с подписчиками своим праздничным нарядом. Вы удивитесь, но за страничкой Артура в этой социальной сети следят и в Северной Америке, где очень сильно возмутились таким образом нападающего «Локомотива». Каюмов спешно удалил фотографию, однако, как известно, интернет помнит всё. Скриншоты поста с этим снимком, а также ещё одна фотография, которую Артур выложил в «сториз», быстро разлетелись по всему «Твиттеру», став темой массового обсуждения.

Некоторые из местных комментаторов защищают Каюмова: «Что не так с людьми в наши дни? Это же просто костюм на Хэллоуин», «Для меня это выглядит так, будто парочка друзей решила просто весело провести время», «Боже мой, скоро мы будем оскорбляться от дневного света». Но в основном тон сообщений негативный. Пользователи «Твиттера» осуждают Артура за недальновидный подход к выбору костюма и культурную апроприацию, а некоторые даже называют произошедшее расизмом. Удивительный случай, ведь Каюмов сам исповедует ислам.

Тем не менее даже за такое перед Артуром могут закрыть дверь в НХЛ. Напомню, права на хоккеиста «Локомотива» в Северной Америке принадлежат «Чикаго» — той самой команде, которая недавно пострадала от последствий сексуального скандала 11-летней давности. За действиями клуба, который, по мнению «прогрессивного» американского общества, испортил себе репутацию, теперь следят с особым пристрастием.

Связывать себя с игроком, попавшим под шквал критики за такое ужасное и аморальное действие, как ношение костюма террориста на костюмированный праздник, в «Блэкхоукс» едва ли захотят, ведь продвигающее повсеместную толерантность население просто живьём съест каждого, кто будет к этому причастен. За примером далеко ходить не надо – трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль расскажет, как в одночасье лишиться всего, ради чего работаешь на протяжении не одного десятка лет. Что уж говорить об обычном хоккеисте, который до сих пор не доехал до НХЛ. И похоже, что уже никогда не доедет.