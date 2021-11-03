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Игроки КХЛ, у которых больше всего грубых голевых ошибок в сезоне-2021/2022, кто в КХЛ ошибается больше всех

Дицу платят 100 млн, а он «привозит» больше всех. Рейтинг самых ошибающихся игроков КХЛ
Лев Лукин
Игроки КХЛ с грубыми ошибками
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«Барыс» не может положиться ни на одного ведущего защитника, а Антипин совсем деградировал в «Витязе».

Как болельщики обычно оценивают уровень игроков? Многие регулярно смотрят матчи и делают выводы на основе личного длительного наблюдения, но есть и те, кому милее статистические выкладки. Хорошим считается тот нападающий, у которого много очков, а для защитника едва ли не важнейший показатель — коэффициент полезности. Вот только нужно учитывать, что коэффициент этот зависит не только от самого хоккеиста. На «плюс-минус» серьёзно влияют партнёры игрока, и, например, в команде-аутсайдере даже самому хорошему оборонцу трудно достичь приличный показатель полезности.

Но сбор данных в хоккее прогрессирует с каждым годом, набирает обороты не только продвинутая, но и расширенная статистика. Компания InStat среди прочего подсчитывает количество грубых голевых ошибок игроков – показатель куда более точный для определения мастерства обороняющегося игрока. Он чётко указывает, кто действует практически безошибочно, а кто регулярно «привозит» шайбы в свои ворота. Мы проанализировали статистические данные игроков всех команд КХЛ и составили список хоккеистов, которые приносят наибольший вред своей команде.

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Хоккеисты КХЛ с наибольшим количеством грубых голевых ошибок

Что такое грубая голевая ошибка (ГГО)? По сути, это действие хоккеиста, приведшее к пропущенному его командой голу. Логично, что в рейтинге самых «привозящих» хоккеистов КХЛ превалируют игроки из клубов-аутсайдеров с большим айстаймом (больше играешь — больше шансов ошибиться), но немного неожиданно было увидеть лидером этого списка Даррена Дица — ключевого защитника «Барыса» и самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

ИгрокМатчиОчкиПолезностьГГО
1Даррен Диц («Барыс»)2516 (9+7)-1522
2Либор Шулак («Адмирал»)2412 (4+8)-919
3Егор Шалапов («Барыс»)252 (1+1)-116
4Виктор Антипин («Витязь»)253 (0+3)-1015
5Якуб Ержабек («Спартак»)224 (1+3)+115
6Джейк Челиос («Куньлунь»)245 (1+4)-815
7Иван Мищенко (ХК «Сочи»)247 (3+4)-815
8Брэндон Гормли («Динамо» Р)199 (1+8)-715
9Никита Трямкин («Автомобилист»)269 (2+7)+914
10Джейсон Фрэм («Куньлунь»)2410 (2+8)-714

Диц — пожалуй, самый противоречивый хоккеист «Барыса». Даррен незаменим в атакующих действиях, он третий бомбардир и лучший снайпер клуба (наравне с Никитой Михайлисом), но, как показывает статистика, «привозит» в свои ворота Диц побольше, чем созидает у чужих. 22 голевые ошибки в 25 матчах! Грубо говоря, почти каждый третий гол в сезоне (всего их 74) «Барыс» пропустил при участии Даррена. А ещё Диц — с отрывом худший в клубе из Нур-Султана по показателю полезности. После всего этого кажется, что 100 млн рублей в год, которые натурализованный канадец зарабатывает в столице Казахстана — не самое оправданное вложение средств.

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Но Диц — не единственная проблема «Барыса». В топ-20 главных «привозил» КХЛ сразу четыре хоккеиста из Казахстана — это все ведущие защитники клуба. Получается, что ни одна команда в лиге не страдает от индивидуальных ошибок своих дефов больше, чем «Барыс». При этом если Диц старается компенсировать свои огрехи впереди, то у того же Шалапова нет никаких смягчающих обстоятельств.

Чем ещё удивляет рейтинг, кроме засилья игроков из Нур-Султана? Пожалуй, разочаровывающей позицией Виктора Антипина. Ещё, кажется, совсем недавно этот защитник был важной частью Великолепной Пятёрки «Металлурга» (Антипин — Ли; Мозякин — Коварж — Зарипов), пробовал силы в НХЛ, получал баснословную зарплату от Геннадия Величкина и подписывал контракт со СКА. Но, видимо, мешок денег от одиозного экс-руководителя «Магнитки» (зарплата Антипина в позапрошлом сезоне составляла 125 млн рублей) и запустил процесс стремительной деградации некогда очень талантливого хоккеиста. Сейчас Виктор — один из худших защитников КХЛ с отвратительной результативностью и полезностью.

Виктор Антипин

Виктор Антипин

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В топ-10 самых грубо ошибающихся хоккеистов лиги есть Никита Трямкин из «Автомобилиста», который в России окончательно одеревенел и распрощался с мечтами о «Ванкувере». Впрочем, Никита иногда бывает полезен в атаке, хотя раньше он был гораздо интереснее и в этом аспекте.

ИгрокМатчиОчкиПолезностьГГО
11Егор Воронков («Витязь»)251 (0+1)-313
12Олле Альсинг («Барыс»)256 (1+5)+113
13Робин Пресс («Северсталь»)2410 (3+7)-413
14Дамир Мусин («Витязь»)241 (1+0)-112
15Александр Никишин («Спартак»)255 (2+3)+112
16Райан Спроул («Куньлунь»)248 (1+7)-1112
17Эрик Мартинссон («Барыс»)238 (0+8)012
18Давид Скленичка («Йокерит»)259 (3+6)012
19Алексей Марченко («Локомотив»)2414 (3+11)+1312
20Лукаш Клок («Нефтехимик»)2319 (5+14)-512

Интересно, что пул айтсайдеров КХЛ в этом списке представлен в основном «Куньлунем» и «Витязем». Только по одному игроку из «Сочи», «Адмирала» и «Нефтехимика». Никого из «Амура» или «Сибири». Зато в топ-20 есть ребята из топ-клубов. Например, Давид Скленичка из «Йокерита». Или Алексей Марченко — третий бомбардир «Локомотива». Экс-армеец компенсирует свою ненадёжную игру в обороне полезными действиями у чужих ворот.

Занятно, что у Марченко 12 грубых голевых ошибок (а это 12 минусов в коэффициент полезности), но за сезон у Алексея всего набралось 15 отрицательных единиц в этот показатель. Получается, что если «Локомотив» пропускает, когда на льду находится Марченко, то это почти всегда следствие грубой ошибки Алексея. Впрочем, почти такая же картина, например, у Дица или Трямкина.

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