Дицу платят 100 млн, а он «привозит» больше всех. Рейтинг самых ошибающихся игроков КХЛ

«Барыс» не может положиться ни на одного ведущего защитника, а Антипин совсем деградировал в «Витязе».

Как болельщики обычно оценивают уровень игроков? Многие регулярно смотрят матчи и делают выводы на основе личного длительного наблюдения, но есть и те, кому милее статистические выкладки. Хорошим считается тот нападающий, у которого много очков, а для защитника едва ли не важнейший показатель — коэффициент полезности. Вот только нужно учитывать, что коэффициент этот зависит не только от самого хоккеиста. На «плюс-минус» серьёзно влияют партнёры игрока, и, например, в команде-аутсайдере даже самому хорошему оборонцу трудно достичь приличный показатель полезности.

Но сбор данных в хоккее прогрессирует с каждым годом, набирает обороты не только продвинутая, но и расширенная статистика. Компания InStat среди прочего подсчитывает количество грубых голевых ошибок игроков – показатель куда более точный для определения мастерства обороняющегося игрока. Он чётко указывает, кто действует практически безошибочно, а кто регулярно «привозит» шайбы в свои ворота. Мы проанализировали статистические данные игроков всех команд КХЛ и составили список хоккеистов, которые приносят наибольший вред своей команде.

Хоккеисты КХЛ с наибольшим количеством грубых голевых ошибок

Что такое грубая голевая ошибка (ГГО)? По сути, это действие хоккеиста, приведшее к пропущенному его командой голу. Логично, что в рейтинге самых «привозящих» хоккеистов КХЛ превалируют игроки из клубов-аутсайдеров с большим айстаймом (больше играешь — больше шансов ошибиться), но немного неожиданно было увидеть лидером этого списка Даррена Дица — ключевого защитника «Барыса» и самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

№ Игрок Матчи Очки Полезность ГГО 1 Даррен Диц («Барыс») 25 16 (9+7) -15 22 2 Либор Шулак («Адмирал») 24 12 (4+8) -9 19 3 Егор Шалапов («Барыс») 25 2 (1+1) -1 16 4 Виктор Антипин («Витязь») 25 3 (0+3) -10 15 5 Якуб Ержабек («Спартак») 22 4 (1+3) +1 15 6 Джейк Челиос («Куньлунь») 24 5 (1+4) -8 15 7 Иван Мищенко (ХК «Сочи») 24 7 (3+4) -8 15 8 Брэндон Гормли («Динамо» Р) 19 9 (1+8) -7 15 9 Никита Трямкин («Автомобилист») 26 9 (2+7) +9 14 10 Джейсон Фрэм («Куньлунь») 24 10 (2+8) -7 14

Диц — пожалуй, самый противоречивый хоккеист «Барыса». Даррен незаменим в атакующих действиях, он третий бомбардир и лучший снайпер клуба (наравне с Никитой Михайлисом), но, как показывает статистика, «привозит» в свои ворота Диц побольше, чем созидает у чужих. 22 голевые ошибки в 25 матчах! Грубо говоря, почти каждый третий гол в сезоне (всего их 74) «Барыс» пропустил при участии Даррена. А ещё Диц — с отрывом худший в клубе из Нур-Султана по показателю полезности. После всего этого кажется, что 100 млн рублей в год, которые натурализованный канадец зарабатывает в столице Казахстана — не самое оправданное вложение средств.

Но Диц — не единственная проблема «Барыса». В топ-20 главных «привозил» КХЛ сразу четыре хоккеиста из Казахстана — это все ведущие защитники клуба. Получается, что ни одна команда в лиге не страдает от индивидуальных ошибок своих дефов больше, чем «Барыс». При этом если Диц старается компенсировать свои огрехи впереди, то у того же Шалапова нет никаких смягчающих обстоятельств.

Чем ещё удивляет рейтинг, кроме засилья игроков из Нур-Султана? Пожалуй, разочаровывающей позицией Виктора Антипина. Ещё, кажется, совсем недавно этот защитник был важной частью Великолепной Пятёрки «Металлурга» (Антипин — Ли; Мозякин — Коварж — Зарипов), пробовал силы в НХЛ, получал баснословную зарплату от Геннадия Величкина и подписывал контракт со СКА. Но, видимо, мешок денег от одиозного экс-руководителя «Магнитки» (зарплата Антипина в позапрошлом сезоне составляла 125 млн рублей) и запустил процесс стремительной деградации некогда очень талантливого хоккеиста. Сейчас Виктор — один из худших защитников КХЛ с отвратительной результативностью и полезностью.

Виктор Антипин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В топ-10 самых грубо ошибающихся хоккеистов лиги есть Никита Трямкин из «Автомобилиста», который в России окончательно одеревенел и распрощался с мечтами о «Ванкувере». Впрочем, Никита иногда бывает полезен в атаке, хотя раньше он был гораздо интереснее и в этом аспекте.

№ Игрок Матчи Очки Полезность ГГО 11 Егор Воронков («Витязь») 25 1 (0+1) -3 13 12 Олле Альсинг («Барыс») 25 6 (1+5) +1 13 13 Робин Пресс («Северсталь») 24 10 (3+7) -4 13 14 Дамир Мусин («Витязь») 24 1 (1+0) -1 12 15 Александр Никишин («Спартак») 25 5 (2+3) +1 12 16 Райан Спроул («Куньлунь») 24 8 (1+7) -11 12 17 Эрик Мартинссон («Барыс») 23 8 (0+8) 0 12 18 Давид Скленичка («Йокерит») 25 9 (3+6) 0 12 19 Алексей Марченко («Локомотив») 24 14 (3+11) +13 12 20 Лукаш Клок («Нефтехимик») 23 19 (5+14) -5 12

Интересно, что пул айтсайдеров КХЛ в этом списке представлен в основном «Куньлунем» и «Витязем». Только по одному игроку из «Сочи», «Адмирала» и «Нефтехимика». Никого из «Амура» или «Сибири». Зато в топ-20 есть ребята из топ-клубов. Например, Давид Скленичка из «Йокерита». Или Алексей Марченко — третий бомбардир «Локомотива». Экс-армеец компенсирует свою ненадёжную игру в обороне полезными действиями у чужих ворот.

Занятно, что у Марченко 12 грубых голевых ошибок (а это 12 минусов в коэффициент полезности), но за сезон у Алексея всего набралось 15 отрицательных единиц в этот показатель. Получается, что если «Локомотив» пропускает, когда на льду находится Марченко, то это почти всегда следствие грубой ошибки Алексея. Впрочем, почти такая же картина, например, у Дица или Трямкина.