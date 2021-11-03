Дицу платят 100 млн, а он «привозит» больше всех. Рейтинг самых ошибающихся игроков КХЛ

Как болельщики обычно оценивают уровень игроков? Многие регулярно смотрят матчи и делают выводы на основе личного длительного наблюдения, но есть и те, кому милее статистические выкладки. Хорошим считается тот нападающий, у которого много очков, а для защитника едва ли не важнейший показатель — коэффициент полезности. Вот только нужно учитывать, что коэффициент этот зависит не только от самого хоккеиста. На «плюс-минус» серьёзно влияют партнёры игрока, и, например, в команде-аутсайдере даже самому хорошему оборонцу трудно достичь приличный показатель полезности.
Но сбор данных в хоккее прогрессирует с каждым годом, набирает обороты не только продвинутая, но и расширенная статистика. Компания InStat среди прочего подсчитывает количество грубых голевых ошибок игроков – показатель куда более точный для определения мастерства обороняющегося игрока. Он чётко указывает, кто действует практически безошибочно, а кто регулярно «привозит» шайбы в свои ворота. Мы проанализировали статистические данные игроков всех команд КХЛ и составили список хоккеистов, которые приносят наибольший вред своей команде.
Хоккеисты КХЛ с наибольшим количеством грубых голевых ошибок
Что такое грубая голевая ошибка (ГГО)? По сути, это действие хоккеиста, приведшее к пропущенному его командой голу. Логично, что в рейтинге самых «привозящих» хоккеистов КХЛ превалируют игроки из клубов-аутсайдеров с большим айстаймом (больше играешь — больше шансов ошибиться), но немного неожиданно было увидеть лидером этого списка Даррена Дица — ключевого защитника «Барыса» и самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.
|№
|Игрок
|Матчи
|Очки
|Полезность
|ГГО
|1
|Даррен Диц («Барыс»)
|25
|16 (9+7)
|-15
|22
|2
|Либор Шулак («Адмирал»)
|24
|12 (4+8)
|-9
|19
|3
|Егор Шалапов («Барыс»)
|25
|2 (1+1)
|-1
|16
|4
|Виктор Антипин («Витязь»)
|25
|3 (0+3)
|-10
|15
|5
|Якуб Ержабек («Спартак»)
|22
|4 (1+3)
|+1
|15
|6
|Джейк Челиос («Куньлунь»)
|24
|5 (1+4)
|-8
|15
|7
|Иван Мищенко (ХК «Сочи»)
|24
|7 (3+4)
|-8
|15
|8
|Брэндон Гормли («Динамо» Р)
|19
|9 (1+8)
|-7
|15
|9
|Никита Трямкин («Автомобилист»)
|26
|9 (2+7)
|+9
|14
|10
|Джейсон Фрэм («Куньлунь»)
|24
|10 (2+8)
|-7
|14
Диц — пожалуй, самый противоречивый хоккеист «Барыса». Даррен незаменим в атакующих действиях, он третий бомбардир и лучший снайпер клуба (наравне с Никитой Михайлисом), но, как показывает статистика, «привозит» в свои ворота Диц побольше, чем созидает у чужих. 22 голевые ошибки в 25 матчах! Грубо говоря, почти каждый третий гол в сезоне (всего их 74) «Барыс» пропустил при участии Даррена. А ещё Диц — с отрывом худший в клубе из Нур-Султана по показателю полезности. После всего этого кажется, что 100 млн рублей в год, которые натурализованный канадец зарабатывает в столице Казахстана — не самое оправданное вложение средств.
Но Диц — не единственная проблема «Барыса». В топ-20 главных «привозил» КХЛ сразу четыре хоккеиста из Казахстана — это все ведущие защитники клуба. Получается, что ни одна команда в лиге не страдает от индивидуальных ошибок своих дефов больше, чем «Барыс». При этом если Диц старается компенсировать свои огрехи впереди, то у того же Шалапова нет никаких смягчающих обстоятельств.
Чем ещё удивляет рейтинг, кроме засилья игроков из Нур-Султана? Пожалуй, разочаровывающей позицией Виктора Антипина. Ещё, кажется, совсем недавно этот защитник был важной частью Великолепной Пятёрки «Металлурга» (Антипин — Ли; Мозякин — Коварж — Зарипов), пробовал силы в НХЛ, получал баснословную зарплату от Геннадия Величкина и подписывал контракт со СКА. Но, видимо, мешок денег от одиозного экс-руководителя «Магнитки» (зарплата Антипина в позапрошлом сезоне составляла 125 млн рублей) и запустил процесс стремительной деградации некогда очень талантливого хоккеиста. Сейчас Виктор — один из худших защитников КХЛ с отвратительной результативностью и полезностью.
Виктор Антипин
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
В топ-10 самых грубо ошибающихся хоккеистов лиги есть Никита Трямкин из «Автомобилиста», который в России окончательно одеревенел и распрощался с мечтами о «Ванкувере». Впрочем, Никита иногда бывает полезен в атаке, хотя раньше он был гораздо интереснее и в этом аспекте.
|№
|Игрок
|Матчи
|Очки
|Полезность
|ГГО
|11
|Егор Воронков («Витязь»)
|25
|1 (0+1)
|-3
|13
|12
|Олле Альсинг («Барыс»)
|25
|6 (1+5)
|+1
|13
|13
|Робин Пресс («Северсталь»)
|24
|10 (3+7)
|-4
|13
|14
|Дамир Мусин («Витязь»)
|24
|1 (1+0)
|-1
|12
|15
|Александр Никишин («Спартак»)
|25
|5 (2+3)
|+1
|12
|16
|Райан Спроул («Куньлунь»)
|24
|8 (1+7)
|-11
|12
|17
|Эрик Мартинссон («Барыс»)
|23
|8 (0+8)
|0
|12
|18
|Давид Скленичка («Йокерит»)
|25
|9 (3+6)
|0
|12
|19
|Алексей Марченко («Локомотив»)
|24
|14 (3+11)
|+13
|12
|20
|Лукаш Клок («Нефтехимик»)
|23
|19 (5+14)
|-5
|12
Интересно, что пул айтсайдеров КХЛ в этом списке представлен в основном «Куньлунем» и «Витязем». Только по одному игроку из «Сочи», «Адмирала» и «Нефтехимика». Никого из «Амура» или «Сибири». Зато в топ-20 есть ребята из топ-клубов. Например, Давид Скленичка из «Йокерита». Или Алексей Марченко — третий бомбардир «Локомотива». Экс-армеец компенсирует свою ненадёжную игру в обороне полезными действиями у чужих ворот.
Занятно, что у Марченко 12 грубых голевых ошибок (а это 12 минусов в коэффициент полезности), но за сезон у Алексея всего набралось 15 отрицательных единиц в этот показатель. Получается, что если «Локомотив» пропускает, когда на льду находится Марченко, то это почти всегда следствие грубой ошибки Алексея. Впрочем, почти такая же картина, например, у Дица или Трямкина.
- 3 ноября 2021
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