Выгнали без сожаления. 5 игроков КХЛ, с которыми разорвали контракт по ходу сезона

Позади осталось два месяца со старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. И далеко не всем игрокам на этом временном отрезке удалось сохранить свои рабочие места в командах КХЛ. С некоторыми хоккеистами контракты были разорваны, и сегодня «Чемпионат» подготовил список игроков, от которых клубы КХЛ безболезненно для себя отказались в ходе этого сезона.

Сразу замечу, что в списке оказались исключительно те хоккеисты, соглашения с которыми были именно расторгнуты (а не обменяны в другие команды). При этом важно, чтобы эти игроки сейчас либо находились в статусе свободного агента, либо уже нашли работу за пределами КХЛ. Единственным исключением из этого правила стал чешский вратарь Якуб Коварж, покинувший «Автомобилист» по медицинским показателям и сейчас проходящий процесс восстановления.

н. Либор Гудачек, 31 год («Нефтехимик»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 11 матчей – 3 (0+3) очка при показателе полезности «-3»

Одна из наиболее удивительных историй произошла в «Нефтехимике», где провалился словацкий форвард Гудачек. 30-летний нападающий дебютировал в нижнекамском клубе в прошлом сезоне, проявив себя только в положительной ипостаси. В команде Вячеслава Буцаева словаку удалось одновременно стать лучшим снайпером (17 шайб), лучшим ассистентом (21 голевая передача) и лучшим бомбардиром (30 очков) «волков».

Несмотря на успешную игру Гудачека, нижнекамцам не удалось пробиться в плей-офф, и концовку сезона словак отыграл в Швейцарии. В межсезонье «волки» вернули Либора в стаю, но второе пришествие нападающего в Нижнекамск категорически не сработало. Новый главный тренер «волков» Олег Леонтьев пытался подобрать лучшее применение для нападающего, использовал его в разных звеньях с разными партнёрами, давал много игрового времени, но ничего не получалось.

Новость по теме «Нефтехимик» расторг контракт с лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне

В конце сентября «Нефтехимик» поместил нападающего в список отказов, откуда его никто не забрал. Согласно регламенту КХЛ, Гудачек был переведён в ВХЛ, где провёл один матч за фарм-клуб «Нефтехимика». Впоследствии «волки» вернули словака в основную команду, но и на сей раз игра Либора не устроила тренерский штаб. В октябре мучения хоккеиста закончились расторжением контракта – и теперь он защищает цвета швейцарского «Лугано».

н. Себастьян Веннстрём, 30 лет («Динамо» Рига)

Статистика в сезоне-2021/2022: 10 матчей – 1 (1+0) очко при показателе полезности «-3»

30-летний нападающий перебрался в КХЛ в прошлое межсезонье в ранге лучшего снайпера чемпионата Финляндии. В 58 матчах регулярного чемпионата Себастьян настрелял 33 шайбы за «Эссят», обратив на себя внимание менеджеров рижского «Динамо». Вообще, летом свои карьеры в клубах КХЛ пополнили все три игрока, вошедшие в число лучших снайперов финского чемпионата. Занявший второе место в гонке снайперов Роберт Рооба стал игроком «Северстали», а замкнувший тройку Джош Кестнер сменил ТПС на «Адмирал».

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

И примечательно, что ни у кого из перечисленных хоккеистов пока что и близко не получилось выйти в российской лиге на показатели, которые они демонстрировали в Финляндии. И если у Рообы и Кестнера ещё есть шанс закрепиться в КХЛ, то Веннстрём покинул «Динамо» уже после 10 сыгранных матчей. Себастьян отметился всего одной заброшенной шайбой в ворота «Барыса», а в остальном всё было грустно и печально. Шведский форвард быстро проделал путь от первого до четвёртого звена рижан, а сейчас он выступает за швейцарский «Аджой».

н. Фредрик Хендемарк, 28 лет (СКА)

Статистика в сезоне-2021/2022: 15 матчей – 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1»

В минувшем сезоне 28-летний швед дебютировал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс». Закрепиться в главной команде системы «акул» у шведского нападающего не получилось, и его карьерный опыт в сильнейшей лиге мира ограничился восемью матчами. В мае Фредрик заключил контракт со СКА, и на предсезонных турнирах Хендемарк получил хорошую прессу от главного тренера армейской команды Валерия Брагина. Наставник СКА отмечал, что Фредрик является двусторонним нападающим, который может помочь команде как в нападении, так и при действиях в обороне.

Удачно начал Хендемарк и непосредственно регулярный чемпионат КХЛ, с ходу забив дебютный гол в российской лиге. Но чем дальше развивался сезон, тем всё сильнее уходил в тень шведский форвард. Постепенно он потерял место в спецбригадах большинства, а его игровое время сократилось до 10 минут в матче с «Барысом». В результате, когда СКА понадобилось освободить легионерское место под Микко Лехтонена, было принято решение отказаться от услуг Фредрика. В интервью шведским СМИ Хендемарк сообщил, что после ухода из СКА у него были предложения из КХЛ, но он решил вернуться домой по семейным обстоятельствам.

н. Илья Зубов, 34 года («Амур»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 10 матчей – 0 очков при показателе полезности «-7»

Карьера одного из самых опытных игроков КХЛ стремительно идёт на спад. Ещё в позапрошлом сезоне Зубов набрал очень приличные 35 очков в 54 матчах за «Спартак», являясь ключевым игроком в команде Олега Знарка. Но уже в прошлом регулярном чемпионате статистика российского нападающего стремительно ухудшилась – в 26 матчах он набрал всего 10 очков. При этом Зубов стал намного хуже действовать при отработке в оборону – всего за год его полезность изменилась на 26 пунктов в негативную сторону («-12» после «+14»).

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Сразу после завершения сезона «Спартак» объявил, что контракт с 34-летним нападающим продлён не будет. Зубов сумел найти работу в «Амуре», но отрицательные тенденции в хабаровском клубе проявились в полной мере. Помимо нуля, в графе «набранные очки» Илья заработал «-7» в 10 матчах, и уже в очень скором времени после начала сезона соглашение с форвардом было расторгнуто. Сейчас россиянин играет за клуб австрийской Ледовой хоккейной лиги «Орли Зноймо».

з. Виталий Меньшиков, 32 года («Адмирал»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 5 матчей – 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2»

В прошлом сезоне 32-летний защитник Меньшиков успел поиграть за три команды. Регулярный чемпионат российский хоккеист начинал в «Сибири», но после 12 проведённых матчей новосибирская команда отказалась от услуг защитника. Затем Виталий пытался пройти просмотр в магнитогорском «Металлурге», но выиграть конкуренцию у других защитников команды не получилось.

Концовку сезона Меньшиков доигрывал за австрийский «Грац», а в межсезонье вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Адмиралом». Однако в приморском клубе Виталий успел провести только пять матчей, после чего покинул расположение приморской команды. В своё время Меньшиков считался хорошим защитником силового плана, всегда готовым постоять за партнёра на ледовой площадке. Но сейчас очевидно, что лучшие годы этого хоккеиста уже остались в прошлом.

Другие расторжения: «Барыс» расстался с нападающим Кристианом Томасом, «Сибирь» расторгла контракт с защитником Андреем Ермаковым, «Сочи» с защитником Кириллом Дьяковым, «Авангард» с защитником Алексеем Соловьёвым, рижское «Динамо» с защитниками Фрэнком Коррадо и Робертом Мамчицсем, а «Торпедо» освободило от трудовых обязанностей Ивана Верещагина. Остальные игроки, контракты с которыми были расторгнуты, уже нашли работу в других командах КХЛ.