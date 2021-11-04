Почему «Магнитка» доминирует в КХЛ? Там сменили философию и удачно пересобрали состав

«Металлург» стартовал примерно так, как СКА олимпийского сезона — ну или сам «Металлург» конца 90-х или хотя бы сезона Дэйва Кинга. 23 победы из 23 против команд, которые не называются «Салават Юлаев» — это впечатляющий результат, особенно с учётом скепсиса по летней трансферной кампании.

У «Магнитки» самая забивная (и, пожалуй, самая яркая атака), их победы не спишешь на календарь — они сыграли практически со всеми топ-клубами, кроме «Локомотива» (этот матч как раз сегодня). В чём же феномен?

Последние годы «Металлурга»: нестабильность и много неприятных слухов

Илья Петрович вернулся в «Металлург» в сентябре 2019-го после одного сезона работы в СКА, который вышел очень противоречивым — до финала конференции клуб дошёл во многом за счёт большинства и взаимодействий Гусева и Дацюка. В серии матчей с ЦСКА дошло до седьмого, но в битве тренерских идей Питер проиграл разгромно. И ведь тогда Воробьёву помогали Кудашов и Гатиятулин!

Воробьёв возвращался в разобранную команду, где уже не было смертельной пятёрки Коваржа, которую тем летом Геннадий Величкин собрал без всякой системы из самых громких свободных агентов. Тогдашний тренер Йозеф Яндач слетел уже через три матча — решено было вернуться к тому, что сработало.

Первый матч Воробьева после возвращения в «Металлург» Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

И тот «Металлург» запомнился тем, что начал играть в жесточайший откат, как будто это клуб с возможностями условного «Адмирала». Можно было понять Воробьёва — он пропустил всю предсезонку, приходил в команду, которую не набирал, а результат надо было давать хоть какой-то. В результате «Магнитка», ковыляя и спотыкаясь, всё-таки закрепилась на седьмом месте и быстро вылетела в первом раунде.

Межсезонье-2020 прошло с новым директором Сергеем Ласьковым и имело два вектора: урезание контрактов под эру потолка зарплат и приглашение тех, с кем Воробьёв уже успел поработать в СКА — Плотников, Прохоркин, Карпов, Земчёнок. Ради звёздных форвардов «Металлург» ещё и отдал пару молодых талантов.

Получилось всё дико противоречиво. Говорилось о больших проблемах в раздевалке «Магнитки» — якобы Прохоркин во время одного из полётов подрался с помощником Воробьёва и по совместительству легендой клуба Александром Гольцем. Говорилось о том, что лидеры клуба вообще очень много себе позволяли и Воробьёв их особенно не держал. Не угадали с легионерами — финскую связку Песонен — Ламмикко быстро расторгли, а Бек, купленный у «Авангарда», в плей-офф подсдулся.

Серия «Металлург» — «Авангард» Фото: metallurg.ru

На льду — американские горки. Концерты (типа 4:1 против «ещё того» ЦСКА с 42 бросками по воротам) сменялись длиннющими сериями поражений (отметим, правда, что причиной их во многом был ковид). «Металлург» старался играть красиво и с долгими позиционными атаками, но получалось через раз. Вот и в плей-офф вроде бы отправили «Авангард» в нокдаун 7:1, сравняли счёт в серии — а потом соперник встал и в следующих двух матчах выбросил «Металлург» через канаты.

Перемены в межсезонье: новый штаб, новый стиль

Ещё в прошлом декабре спортдиректором «Металлурга» стал Сергей Гомоляко, но тогда трансферное окно лиги было почти закрыто. Было понятно, что между директором Ласьковым без хоккейного бэкграунда и главным тренером не хватает промежуточного звена — его занял ещё один знаменитый игрок «Металлурга».

Сергей Гомоляко (справа) Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Перестройка началась с ухода Плотникова — за него год назад отдали немало, но он, судя по всему, и оказался одним из тех, кто разлагал раздевалку. Ушёл Бек, который был бледен в плей-офф. Надо было искать новых легионеров и новых русских лидеров.

Мы не будем говорить о тех ожиданиях, которые были летом — сейчас видно, что почти всё получилось, кроме совсем странных трансферов типа защитника Волгина, расторгнутого уже летом. Целью «Металлурга» было создать команду под новые правила, которые стали жёстче карать обороняющихся за зацепы — бегущую, негабаритную, техничную.

Чуть ли не фарм-клубом для построения новой «Магнитки» стал ЦСКА, который решил построить креативный хоккей после избавления от большинства креативных игроков. Голдобин, Коростелёв и Лайпсик всегда могут нарисовать и накрутить — и за них «Металлург» не отдал ни игрока, только деньги. Внезапно попали в точку с легионерами, которых мало кто знал — Карри бьётся на каждом участке, забивает, лёжа на пузе, а про Майе мы писали совсем недавно.

В результате у «Магнитки» поразительно глубокая и сбалансированная топ-9, где можно менять игроков местами, и получится не сильно хуже. Против СКА команда Воробьёва играла без Голдобина и Зернова, но всё равно победила. При этом технарей органично дополняют парни типа Чибисова и Акользина, которые могут проделать черновую, подставить на пятаке — это не регулярочная команда сладких пирожочков.

Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

Кроме игровой селекции, отметим и переходы тренеров: новым помощником Воробьёва, отвечающим за большинство, стал Марк Френч — человек, который возглавлял «Медвешчак» в первом, самом успешном сезоне команды в КХЛ, которая тогда удивляла всех чисто североамериканским стилем. Не будем говорить, что Френч единолично изменил стиль «Металлурга» — но роль правильных ассистентов в хоккее очень велика.

«Металлург» на льду: разящие контратаки, отказ от прессинга

Если искать аналоги «Металлурга» по стилю, то команда за год ушла от попыток подражания классическому стилю СКА последних лет до чего-то похожего на «Автомобилист» трёхлетней давности. Тогда уральская команда тоже стремительно атаковала с ходу, использовав техничных вингеров, при этом в своей зоне часто сжималась в пружину, используя пассивные 1-3-1 в средней зоне, прессингуя соперника ситуативно и чаще полагаясь на самоотверженное блокирование в своей зоне.

Если бы не это обстоятельство, то «Магнитку» по стилю можно было бы сравнить и с «Авангардом» — но в их вертикальном хоккее важнейшую роль играет форчек. В прошлом плей-офф «Металлург» как раз пытался запрессинговать будущих чемпионов в отдельных матчах — получалось успешно, но потом команда как будто выдувалась. Возможно, из-за этого «Магнитка» и отказалась от высокого форчека?

Первые 25 матчей «Металлурга» в сезоне 2019/20 2020/21 2021/22 Очки 27 32 46 Разница шайб 56-58 67-57 93-51 Разница xG (за матч) 2,7 — 2,7 3,1 — 2,7 3,1 — 2,8 Разница моментов 15-15 17-14 18-14 Атаки с ходу (за матч) 13,1 13,6 17,6

Обратите внимание на таблицу: рост количества атак с ходу с 13 до 17 кажется совсем незначительным, но в процентном соотношении это всплеск почти что на треть и основное свидетельство смены философии. Этим можно объяснить и то, что у «Металлурга» не поменялось и количество xG и пока зашкаливающий процент реализации бросков (под 12%, второй в лиге после Минска) — всё-таки в контратаках можно бросать с более выгодного положения, а часто и замыкать в пустые.

Возможно, «Металлург» так упростил стиль не только из-за изменений правил лиги, но и из-за своей игры всё в той же серии матчей с «Авангардом». Форварды безбожно переигрывали, порой откровенно пижонили, пытаясь то ли довести до конца, то ли впечатлить блондинку в третьем ряду. Сейчас всё очень просто и максимально эффективно — но при этом вполне эстетично.

«Магнитка» сейчас в полном порядке. Другой вопрос — у них пока не было никаких провалов. Даже если вспомнить прошлые сезоны, то у всех лидеров КХЛ возникал небольшой функциональный провал. У «Металлурга» его пока не было. Вопрос в том, когда он наступит — после паузы на Евротур, после Нового года, до или после олимпийской паузы — здесь главное, чтобы «Металлург» в оптимальной форме подошёл к решающим матчам. Пока к ней вообще не придраться», — рассказывает для «Чемпионата» комментатор и эксперт КХЛ ТВ Кирилл Корнилов.

Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

«Не могу заглянуть далеко в прошлое, но если сравнить «Металлург» с прошлогодними ЦСКА и «Ак Барсом», то больше по стилю она похожа на «Авангард» — есть быстрые и креативные ребята, есть силовики, но нет такого ярко выраженного первого центра, как Корбан Найт. При всём уважении к Майе центра лучше Найта нет в любой команде лиги. Я не вспомню более сбалансированных команд в последние годы, за исключением опять же «Авангарда», — продолжает Корнилов.

Если мы сравниваем этот «Металлург» с «Автомобилистом» осени 2018-го, то должны вспомнить, что та команда рухнула в плей-офф, наткнувшись на «автобус» от «Салавата», который не могла взломать позиционной атакой. Но у того «Авто» не было людей под такой стиль — а у «Магнитки» есть и исполнители, и тренер, который имеет опыт постановки такого стиля.

Плюс у «Магнитки», возможно, лучший в лиге вратарский дуэт. «Классный Юхо Олкинуора и опытнейший Василий Кошечкин друг друга будут дополнять. Большую часть матчей будет забирать себе финн, но разгружать его тоже нужно, ведь один вратарь неспособен вытянуть в одиночку весь чемпионат», — характеризует их наш эксперт.

Юхо Олкинуора Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru

При этом пока кажется, что «Магнитке» не помешало бы добавить ещё одного опытного защитника до дедлайна — в отличие от атаки, там ротация пока близка к минимальной. Под потолком ещё 80 миллионов — правда, кандидатур особенно не видно. В командах, гарантированно не проходящих в плей-офф, сильных кандидатов не видно, а на рынке есть Максим Чудинов, форма которого прямо сейчас является загадкой.

Но возможно ли довести эту команду до совершенства? «Этот «Металлург» — та самая команда, к формату которой должны стремиться другие клубы КХЛ, хотя в эпоху потолка это сделать сложно», — считает Кирилл Корнилов. И не согласиться здесь очень сложно.