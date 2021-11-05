Фанат хотел проучить Сергачёва за грязный приём. Тот чуть не снёс голову лидеру «Торонто»

«Тампа» меньше минуты не дотерпела до победы в матче с «Торонто», но матч, в котором на первый план должна была выйти потрясающая дуэль двух вратарей, запомнился не только крутейшими сейвами, но и эпизодом, в котором защитник Михаил Сергачёв чуть не снёс голову Митчу Марнеру.

Это была захватывающая и быстрая обоюдоострая игра, в которой у обеих команд было более чем достаточно шансов забить. Однако до последней минуты решающим был гол, который соорудили в контратаке Кори Перри и Патрик Марун. Андрей Василевский стоял на голове, парируя один бросок за другим. Нюландер, Симмондс, Керфут, да и все остальные «листья» натыкались на непробиваемую стену российского голкипера.

На другой стороне площадки Джек Кэмпбелл тоже не раз заставлял болельщиков вскакивать со своих мест, и оставлял «Торонто» в игре. На последней минуте, сняв вратаря, Джон Таварес сравнял счёт, а Вильям Нюландер в овертайме завершил камбэк, реализовав удаление Виктора Хедмана. «Жёсткое поражение. Что расстраивает, так это то, что мне не кажется, что «Торонто» нас обыграл. Мне кажется, мы сами себе проиграли, просто отдали одно очко», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Эпизод, который сильно не понравился «кленовым листьям», случился в концовке первого периода. Марнер бежал на рандеву с Василевским, но его задержал Хедман. Остановил не по правилам, зацепив сзади клюшкой, судья поднял руку, но шайба всё ещё была у Марнера, и игра продолжилась.

Сергачёв бежал на помощь Хедману, но сделал только хуже. Он въехал в нападающего на полной скорости, попав ему в голову. Грязный силовой, Сергачёв сразу понял, что не прав, но уже было поздно. Налетели игроки «Торонто», разбираться с россиянином подъехал разъярённый Таварес, но россиянин даже не стал отвечать.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Сергачёву, как и Хедману, выписали две минуты, но болельщикам «Мэйпл Лифс» этого показалось мало. Один из зрителей на трибуне подошёл к штрафбоксу и постучал по стеклу. Хотел проучить защитника за грязный силовой или предлагал подраться?

ВИДЕО

Сергачёв, хоть и отделался двумя минутами, а во втором периоде подъехал к Марнеру, извинился и похлопал его клюшкой по щиткам, но в ближайшее время может получить дополнительное наказание. Возможно, штраф, но и дисквалификацию нельзя исключать.

Игроки «Торонто» после матча выразили своё недовольство действиями россиянина. «Это сумасбродство, не знаю, зачем Сергачёв это сделал. Было безрассудно вот так бежать наперерез, к тому времени атака уже фактически прервалась», — сказал Нюландер.

«Мне совершенно не понравилось, что делал Сергачёв. Митчи ничего не мог поделать, никак не мог себя защитить. Мне совершенно это не понравилось, он ударил его прямо в голову. Мы хотим, чтобы такого не было в хоккее. По крайней мере, лига должна обсудить возможность дисквалификации», — заявил Таварес.

«Я несколько раз пересмотрел этот эпизод. Когда ты врезаешься в кого-то из слепой зоны, это всегда жёстко. Судьи выписали удаление. Уверен, лига тоже рассмотрит этот эпизод», — отметил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Только Марнер был спокоен и рассказал, что Сергачёв практически сразу принёс извинения: «Конечно, не хочется, чтобы такое случалось в играх. Надеюсь, это уберут из хоккея, но была скоростная игра, события развиваются быстро».