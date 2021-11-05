Лучший бомбардир СКА опять не может заиграть в НХЛ. Что происходит с Ткачёвым?

Вчера в Лос-Анджелесе состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» принимали «Сент-Луис Блюз» и в упорной борьбе взяли реванш за два поражения в конце октября. В составе гостей на льду появились сразу четыре россиянина. Это нападающие Клим Костин, Иван Барбашёв, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, который приложил руку к обоим голам «блюзменов» в этой игре, сделав две результативные передачи. А вот единственный российский легионер «королей» пропустил уже четвёртую встречу подряд.

Владимир Ткачёв в это же самое время находился в соседнем с Калифорнией штате Невада, где дебютировал в АХЛ в составе фарм-клуба «Лос-Анджелеса» «Онтарио Рейн» и записал на свой счёт голевой пас в матче с филиалом «Вегаса» «Хендерсон Сильвер Найтс». В моменте с точным броском Ти Джея Тайнэна при игре в формате «пять на три» Владимир находился на позиции левого защитника, расположившись в зоне между кругом вбрасывания и синей линией.

Совпадение ли, но его первый матч в НХЛ тоже был с «рыцарями», только не с «серебряными», а с «золотыми». Там Ткачёв и вовсе набрал два очка (правда, оба в большинстве), после чего провёл ещё три матча в составе «Кингз», а затем плотно присел в запас «королей». Так почему же Владимир больше не выходит на лёд в НХЛ? Что происходит с российским нападающим?

Попал в первую бригаду большинства, но играл в третьем звене

Когда Ткачёв подписал контракт с «Лос-Анджелесом», казалось, что лучшему бомбардиру СКА в прошлом сезоне, скажем так, повезло с клубом. На флангах нападения у «Кингз» было не так много качественных игроков. Есть стопроцентный первый выбор на левый край Виктор Арвидссон, которого летом выменяли из «Нэшвилла», но за место в топ-6 бороться Владимиру было можно и нужно. Не молодеющий Дастин Браун, Алекс Иафалло, Андреас Атанасиу, Адриан Кемпе – согласитесь, с этими игроками он мог соперничать за одно из трёх оставшихся мест в верхних звеньях. Его случай был явно не настолько сложным, как у того же Никиты Гусева, который пытался использовать последний шанс остаться в НХЛ в «Торонто». Хотя на Владимира, по его словам, рассчитывали как на игрока именно левого фланга, что слегка осложняло ему задачу.

Однако в целом нельзя сказать, что Ткачёв не оправдал возложенных на него ожиданий. По крайней мере, со стороны российских болельщиков. Многие любители хоккея в России знают Владимира как игрока безусловно талантливого, но, мягко говоря, с непростым характером и периодической ленью, которая нередко перекрывает все его положительные качества на льду. Судя по всему, в Северной Америке об этой стороне Ткачёва не догадывались – издание The Athletic поставило нападающего на 15-е место в списке претендентов на звание лучшему новичку сезона. Сам форвард во время предсезонки за счёт небольших по меркам НХЛ скоростей довольно-таки успешно скрывал свои отрицательные характеристики и неплохо зарекомендовал себя в качестве игрока первой бригады большинства. Но в равных составах в начале регулярки он выходил только в третьем звене.

В первом матче сезона с «Вегасом» у «Лос-Анджелеса» получалось многое. «Короли» забросили в ворота «рыцарей» аж шесть шайб, и в двух из них поучаствовал Владимир Ткачёв. Россиянин ассистировал Анже Копитару и Дрю Даути при игре в большинстве, но на этом его результативные действия в НХЛ пока ограничиваются, хотя за 15 минут на льду Владимир создал ещё два-три голевых момента для партнёров в равных составах.

ВИДЕО

Нашлось место и фирменному дриблингу Ткачёва, который также едва не привёл к заброшенной шайбе. Но эта попытка была единственной за всю игру – в остальное время нападающий играл более консервативно.

ВИДЕО

Но закончил матч Владимир с показателем полезности «-2». Нападающий находился на льду во время обоих голов «Вегаса», и в первом есть его непосредственная вина. Уже в третьей смене Ткачёва в НХЛ «рыцари» провели успешную атаку. Что делал в этом эпизоде Владимир – большая загадка. Нападающий провёл отрезок в обороне на прямых ногах и оказался не готов к тому, что шайба полетела в его направлении. Голевой бросок Ши Теодор наносил как раз из-под россиянина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Во втором взятии ворот «Кингз» винить его трудно – Ткачёв пытался как можно скорее вернуться в оборону после обреза от одноклубника, но ничем не мог помочь команде. В остальном при игре без шайбы Владимир был не очень активен в прессинге, но во втором периоде несколько раз вступал в борьбу за шайбу, прижимая соперников к бортам. За исключением нескольких эпизодов, включая первый гол «рыцарей», он провёл неплохой для дебюта матч. Тодд Маклеллан использовал Ткачёва на обоих флангах, что давало надежду на то, что россиянину удастся закрепиться в основе.

Однако последующие три встречи с его участием прошли по одинаковому сценарию и для «Лос-Анджелеса», и для самого Владимира. Нападающий очень редко оказывался с шайбой в равных составах, больше времени проводя в обороне. Зато при игре в большинстве Ткачёв не терялся на фоне более опытных одноклубников – Копитара, Даути, Брауна и Арвидссона – и помог организовать им гол в матче с «Миннесотой». Но на этом позитивные моменты в игре россиянина закончились – за четыре появления в основе «Кингз» он всего раз бросил в створ. Не очень хороший показатель. В результате Владимир сначала попал в ротацию, а затем и вовсе выпал из состава. В конце октября Ткачёв был отправлен в фарм-клуб. И только от него зависит, когда он вернётся в основу – Маклеллан был готов доверять россиянину, но пока он выглядел неубедительно.

Примечательно, что это уже вторая попытка Владимира заиграть в НХЛ. В достаточно далёком 2014-м 19-летний Ткачёв, который не был выбран на драфте, подписал контракт с «Эдмонтоном». Однако из-за того, что он не успел провести полноценный сезон в Северной Америке (игроки до 20 лет обязаны это сделать), лига аннулировала договор. В одном из интервью Владимир рассказал, что «нефтяники» пообещали взять его на драфте следующего года, если до них это не сделает кто-либо другой, однако ни они, ни остальные клубы этого не сделали.

Спустя семь лет нападающий получил возможность исполнить давнюю мечту и стать игроком НХЛ. Поэтому стоит ожидать, что он не сдастся после ссылки в АХЛ и приложит все усилия, чтобы вернуться в сильнейшую лигу в мире.