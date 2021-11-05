«Я никогда не имел отношения к допингу». Ничушкин может пропустить вторую Олимпиаду подряд

Накануне «Чемпионат» уже сообщал, что российский хоккеист Валерий Ничушкин может быть отстранён от международных соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Тем же вечером новые подробности предоставило издание «Матч ТВ», сообщившее точную дату, когда нападающий сдал сомнительную допинг-пробу.

Как сообщается в документе Международной федерации хоккея (ИИХФ), разосланной всем сторонам, ВАДА поручило профессору Ричарду Макларену провести расследование в качестве независимого лица по систематическому применению допинга в российском спорте, о чём был выпущен отчёт в двух частях — 16 июля и 9 декабря 2016 года.

В качестве последующих мер ВАДА провело ряд дополнительных следственных действий в московской лаборатории, куда был получен доступ. Когда сравнивали две базы LIMS от 2015 и 2019 года, между ними был выявлен ряд расхождений. В частности, это касалось пробы выступавшего в то время за «Трактор» Ничушкина, взятой в соревновательный период — 12 марта 2013 года в 22 часа 55 минут после его участия в матче плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:0).

9 ноября 2020 года департамент разведки ВАДА предоставил ИИХФ обновлённые данные, что анализ пробы от 2013 года показал в ней наличие тестостерона, который относится к анаболическим андрогенным стероидам и запрещён ВАДА. У многих болельщиков сразу же возник вопрос, как же так получилось, что только спустя восемь лет стало известно о наличии тестостерона в пробе Ничушкина, которую брали ещё в 2013 году?

По заверениям ВАДА, в московской лаборатории о произошедшем знали изначально, но не дали пробе ход, назвав её отрицательной и защищая игрока, который на тот момент являлся кандидатом на участие в Олимпийских играх 2014 года. Само же ВАДА имеет полное юридическое право на перепроверку проб в течение 10 лет с использованием новых методов и технологий, чем и объясняется такой большой промежуток между событиями.

Стоит заметить, что 26-летний хоккеист стал не первым российским спортсменом, который рискует быть отстранённым от участия в международных соревнованиях из-за давнишней допинг-истории. Ровно месяц назад, 5 октября 2021-го, стало известно о наложенной дисквалификации на волейболиста Дмитрия Мусэрского. Любопытно, что Мусэрский также провалил допинг-тест в 2013 году, но под дисквалификацию угодил только сейчас. Так что пример Ничушкина в данном случае не уникален.

Вот только, в отличие от своего волейбольного коллеги по несчастью, Ничушкин рискует пропустить уже вторую Олимпиаду кряду. В январе 2018 года Международный олимпийский комитет отказал российскому нападающему в выдаче приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Вместе с Ничушкиным тогда от участия в Играх были отстранены Антон Белов, Михаил Науменков и Сергей Плотников. К остальным российским хоккеистам у МОК вопросов не возникло.

Плотников летом 2017 года получил предупреждение от ИИХФ за нарушение допинговых правил. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещённого препарата. На тот момент сообщалось, что Ничушкин и Науменков в своей карьере не нарушали допинговых правил. А сам Валерий связывал своё отстранение от Олимпиады в Южной Корее с участием в Играх в Сочи.

«Думаю, всё из-за того, что я был в Сочи. Потому что спортсменов из других видов, кто находился в Сочи, тоже не допускали. Павел Дацюк и Илья Ковальчук, конечно, тоже были в Сочи, но они мировые звёзды, у меня такого имени нет. Если бы убрали их, интерес к турниру в Корее стал бы гораздо меньше. Других мировых звёзд там не было.

Я никогда не имел никакого отношения к допингу, и на меня безосновательно бросили тень. Министр спорта России по телевидению тогда сказал, мол, ребята, спортсмены, будем биться за вас, обращайтесь, никого не бросим. Я же прочёл после этого олимпийскую хартию и усмотрел дискриминацию по признаку принадлежности к государству, что хартией прямо запрещено.

Написал письма в министерство спорта и Федерацию хоккея России с просьбой помочь подать иск. Не тот, коллективный, который был подан, а именно с предметом дискриминации по признаку принадлежности к РФ. Всё же просто, правда? Если допинг, предъявите конкретные доказательства, если таковых нет, то это дискриминация. Я же знаю, что никакого отношения к допингу не имею, и доказательств, значит, просто в природе быть не может. Понимал, что нужны узкие специалисты, которых по интернету не найдёшь, попросил оказать помощь в подготовке.

Ответы пришли почти одновременно. Из федерации написали: обратитесь в министерство спорта, что логично, поскольку именно министр обещал. Но из минспорта посоветовали обратиться в федерацию. Потом из министерства ещё в ЦСКА звонили, интересовались, кто там такой наглый министру пишет. Я какое-то время пытался найти специалистов сам, но, посоветовавшись с близкими и агентом, оставил эту затею. Пока подготовишь всё, Олимпиада уже пройдёт, а начавшиеся тяжбы здорово отвлекут от хоккея, что мне точно будет не на пользу.

Рассчитываю ли на поездку в Пекин? Конечно! Время есть, буду доказывать игрой, что достоин места в сборной. Всё в моих руках. До Олимпиады время ещё есть, контакты появятся, очевидно, ближе к ней, если я этого заслужу. Но буду стараться в любом случае», — говорил Ничушкин в интервью «Спорт Бизнес Online» в 2020 году.

Теперь с мечтой об олимпийском Пекине Валерию практически наверняка придётся распрощаться. На данный момент неизвестно, с какого срока будет отсчитываться вероятная дисквалификация Ничушкина на международной арене. Но, учитывая реноме российского спорта в допинг-делах, навряд ли Валерию стоит рассчитывать на снисхождение. Тем более что он не собирается признавать свою вину в произошедшем, а это означает, что его возможная дисквалификация на уровне ИИХФ может составить четыре года, а не два.

По информации агентства «РИА Новости», нападающий «Колорадо» намерен судиться и доказывать свою невиновность. Вот только судебные разборки могут длиться месяцами или даже годами, а до объявления состава сборной России на Олимпиаду остаётся чуть больше двух месяцев. И в этом составе теперь форварда «Колорадо», скорее всего, уже не окажется.