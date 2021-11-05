Каким будет состав сборной России на МЧМ? Опытная защита и фаворит драфта НХЛ Мичков

Молодёжный чемпионат мира ближе, чем кажется. Оставшиеся пару месяцев (уже даже меньше) пролетят, не успеешь оглянуться. Накануне ИИХФ опубликовала расписание группового раунда турнира, и «Чемпионат» рассказывает о пуле игроков, из которых тренерский штаб будет набирать состав на мировое первенство.

Второй год подряд из-за коронавируса молодёжке приходится вносить коррективы в подготовку к чемпионату мира. Традиционную ноябрьскую суперсерию, которая обычно является главным смотром и боевой обкаткой кандидатов в сборную, вновь отменили. А значит, у тренеров не будет возможности оценить своих игроков на фоне канадцев, а заодно «подержать в руках» наших легионеров, выступающих в местных лигах.

Из непростой ситуации ещё в прошлом году назад был найден изящный выход – отдать молодёжке первый этап Евротура. На Кубок Карьяла сборную России повезёт Олег Браташ, и, глядя на состав команды, нетрудно понять, кто входит в число основных кандидатов на МЧМ.

Это не полностью молодёжная сборная, там есть и игроки постарше, которым уже исполнилось 20 лет, но всё-таки подавляющее количество – ребята 2002 года рождения и младше. Всего таких набралось 17 человек, пятеро из этих ребят уже играли на МЧМ, их можно включать в состав молодёжки хоть сейчас.

Вратари

Ярослав Аскаров, Егор Гуськов/Максим Моторыгин, Сергей Иванов.

Ни у кого не вызывает сомнений, что первый номер нашей сборной – Ярослав Аскаров. Невероятно талантливый голкипер имеет за плечами уже два МЧМ, хоть в клубе он практически и не играет. Всего пять матчей в КХЛ (три из них в старте) и два в ВХЛ. Для Ярослава Кубок Карьяла — это редкая возможность получить игровую практику.

Подстраховывать Аскарова на МЧМ будут, вероятнее всего, кто-то из пары Гуськов-Моторыгин, а третьим логично будет взять 18-летнего Сергея Иванова, основного голкипера юниорской сборной на последних ЮЧМ и Кубке Глинки/Гретцки. Основная, если не вся нагрузка, в любом случае выпадет на Аскарова.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Защитники

Шакир Мухамадуллин, Кирилл Кирсанов, Ян Кузнецов, Даниил Чайка, Владимир Грудинин, Арсений Коромыслов, Никита Новиков, Максим Федотов, Егор Савиков, Дмитрий Костенко, Артём Грушников.

Мухамадуллин и Кирсанов – готовая первая пара обороны. Один – придумщик в атаке, который ещё в 18 лет прописался в основе «Салавата Юлаева», а сейчас играет в одной из ведущих пар обороны и выходит на большинство. Второй показал себя сверхмощной и надёжной машиной, способной качественно отыграть под 30 минут за матч и не вспотеть. В СКА Кирсанов не просто проходит в состав, а порой играет по 20 минут, совершенно не портя погоды.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

С прошлого созыва вернуться в сборную могут также защитники Ян Кузнецов и Даниил Чайка. Кузнецов сейчас играет в АХЛ за фарм-клуб «Калгари» и вполне может поехать в Канаду, если отпустят, других препятствий нет. Что касается Чайки, то прошлый рулевой молодёжки Игорь Ларионов в конце лета высказал своё недовольство отношением защитника к делу, но отметил, что он сборной нужен. Впрочем, для Браташа один из главных критериев оценки игроков – ответственность и надёжность, а на МЧМ-2021 Чайка запомнился в основном слабой игрой в обороне. С другой стороны, сейчас является лучшим защитником-бомбардиром «Гуэльфа».

На остальные места будет претендовать целый ряд игроков: Новиков, Грудинин, Коромыслов, Смирнов, Савиков, Федотов, Стеклов, Кузьмин, Макаров. Первые трое – 18-летние ребята, которые играли на последнем ЮЧМ, а сейчас уже на постоянке играют среди мужиков. Грудинин перерос МХЛ (8 очков в 14 матчах) и в октябре ушёл на повышение в «Звезду», даже успел забить свой первый гол в ВХЛ. Коромыслова начали дозированно подпускать к основе СКА, а Новиков пошёл ещё дальше – пробился в основу московского «Динамо».

Из состава на Турнир четырёх наций (туда в ноябре отправится резерв молодёжки) стоит выделить Николая Макарова и Дмитрия Костенко, которые отлично показывают себя в ВХЛ. Есть ещё Артём Грушников, один из самых талантливых российских защитников 2003 года, но он фактически полностью выпал из поля зрения сборных. Прошлый сезон Грушников пропустил, но это не помешало ему уйти во втором раунде драфта. В этом году Артём играет, но захотят ли тренеры брать парня, не проверенного в боевых условиях?

Нападающие

Марат Хуснутдинов, Василий Пономарёв, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Никита Чибриков, Данила Юров, Даниил Гущин, Никита Гуслистов, Иван Мирошниченко, Прохор Полтапов, Дмитрий Овчинников, Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Илья Иванцов, Андрей Баканов, Александр Пашин, Богдан Тринеев.

В линии нападения также есть железные кандидаты. Марат Хуснутдинов ярко проявлял себя ещё в прошлом году, но его сезон тогда оборвала нелепая травма плеча. Нападающий вернулся в новом сезоне и находится в великолепной форме.

С прошлогоднего созыва в этой сборной есть ещё Василий Пономарёв, в основе «Спартака» он играет нечасто и мало – чтобы игрок не полировал лавку, его отправили в ВХЛ. Там у Пономарёва отличная статистика (9 очков в 13 матчах) и достаточно игрового времени.

Особое внимание к Матвею Мичкову – 16-летнему нападающему, который продолжает разрывать МХЛ и уже успел забросить две шайбы за СКА в КХЛ. По-спортивному наглый и дерзкий фаворит следующего драфта НХЛ по игре уже давно перерос своих сверстников, и можно не сомневаться, что он поедет в Канаду.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Не стоит беспокоиться и Свечкову с Чибриковым, которым пока не хватает места в основе СКА, но они показывают отличные результаты в ВХЛ. Большой прогресс показывает 18-летний Гуслистов у Андрея Разина в «Северстали», хорошо проявляют себя Овчинников в «Сибири» и Баканов в «Сочи», динамовцы Тринеев, Злодеев и Дидковский могут добавить агрессии.

Часть кандидатов поедет на Турнир четырёх наций, среди них стоит выделить Юрова, Мирошниченко и Полтапова, которые ярко проявили себя на ЮЧМ, а также Александра Пашина. После невероятного выступления на Глинке-2019 Пашин затормозил в развитии – в молодёжные сборные не пробился, в «Салават Юлаев» тоже. При этом в ВХЛ он наколотил 10 голов за 18 матчей, так что турнир в Швеции для него – реальный шанс зацепиться за МЧМ.