«Один на четверых! Да ты шутишь???» Нереальный гол Макдэвида потряс Америку

«Рейнджерс» лидировали с преимуществом в три шайбы, но не устояли против лучшего хоккеиста на планете Земля.

Определить центральный матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было несложно, ведь в гости к «Эдмонтон Ойлерз» пожаловал «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе команды добротно стартовали в нынешнем сезоне, сформировав неплохую базу очков в начале регулярки. Одержавшие восемь побед в девяти матчах «нефтяники» и вовсе закрепились на первом месте в Западной конференции, тогда как «синерубашечники» располагались на третьем месте на Востоке.

Вне всяких сомнений, на поверхности лежала и главная интрига противостояния – встреча самого результативного игрока минувшего регулярного чемпионата Коннора Макдэвида и занявшего первое место среди российских игроков в гонке бомбардиров Артемия Панарина. Изюминки дуэли канадского и российского хоккеистов добавляло и то обстоятельство, что в последний раз «Эдмонтон» и «Рейнджерс» играли ещё в первый день 2020 года, когда на льду «Роджерс-Плэйс» развернулся настоящий концерт.

К 36-й минуте матча в ворота российского голкипера «синерубашечников» Александр Георгиева влетело шесть шайб, и при счёте 0:6 он был вынужден уступить место в воротах Хенрику Лундквисту. За оставшееся время «Рейнджерс» удалось до минимума сократить отставание в счёте, но за 67 секунд до конца третьего периода Кайлер Ямамото поставил точку в матче, отправив шайбу в пустые ворота – в результате драматичные 7:5 в пользу «Эдмонтона». В той игре Панарин записал на свой счёт 4 (1+3) очка.

Учитывая коронавирусные особенности, в прошлом году соперники не пересекались, так как все команды играли внутри своих дивизионов. И вот новая встреча Панарина и Макдэвида. Впрочем, говоря об «Эдмонтоне» никогда не стоит сбрасывать со счетов и немца Леона Драйзайтля. Неслучайно, именно 29-й номер «Ойлерз» перед началом сегодняшнего матча являлся лучшим бомбардиром нынешнего сезона НХЛ, опережая капитана своей команды на одно результативное действие.

В девяти матчах регулярки «Эдмонтон» вообще отгрузил в ворота соперников 39 шайб, что является лучшим результатом в Западной конференции. Лидеры «нефтяников» поражают чужие ворота голами на любой вкус, а особенно убойно они смотрятся при розыгрыше большинства. Показатель реализации лишнего до начала встречи фиксировал абсолютно невероятное значение – 46,4%. Эти цифры означали следующее – практически каждое второе удаление соперника «нефтяники» конвертировали в гол.

В этой связи, дополнительной интригой матча являлся ответ на вопрос: «Кого главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан отрядит на последний рубеж – набравшего роскошную форму Игоря Шестёркина или Александра Георгиева?». «Синерубашечникам» предстояло провести два матча за два дня – в Эдмонтоне и Калгари – и Галлан ещё в выходной день сообщил, что россияне поделят между собой игровое время в этих матчах. Но кто именно сыграет в субботу, а кто в воскресенье – сказал только за несколько часов до начала встречи. В итоге стартовым вратарём сегодня оказался Георгиев.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Уже в начале матча цели достиг бросок чешского форварда гостей Филипа Хитила, но под занавес отрезка пополнивший состав «Ойлерз» в межсезонье Зак Хайман со второго добивания переиграл Георгиева. Таким образом на перерыв команды отправились при равном счёте – 1:1.

Старт второй двадцатиминутки превратился в настоящий бенефис атаки «Рейнджерс». В течение четырёх минут подопечные Галлана трижды отправили шайбу в ворота Микко Коскинена. Последовательно отличились Кевин Руни, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад, сыгравший в стиле своего знаменитого соотечественника Златана Ибрагимовича. В том смысле, что забил ногой.

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Голевой передачей в этом эпизоде отметился Панарин, продлившей результативную серию до четырёх матчей. Недавно отпраздновавший 30-летие российский нападающий впервые в этом сезоне набрал очки в четырёх матчах кряду. В активе Артемия стало 11 (2+9) очков в 11 матчах.

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«Рейнджерс» завладели комфортным преимуществом в счёте – 4:1. Но худшее, что вы только можете сделать в матче с «Эдмонтоном», это позволить себе нарушения правил. Сначала в штрафной бокс отправился Райан Строум, а в начале третьего периода фол совершил Зибанеджад. Расплата последовала в обоих случаях – отличились Йессе Пульюярви и Тайсон Бэрри. Два удаления – два гола. 100%-ная реализация большинства от лучшей спецбригады мира.

Следом команды снова обменялись заброшенными шайбами – сначала дубль оформил Пульюярви, а затем отличный проход удался Зибанеджаду. В концовке основного времени гости буквально выживали на площадке, с огромным трудом отстаивая минимальное преимущество. Всё рухнуло за три минуты до конца периода, когда за дело взялся он – Коннор Макдэвид.

Находившийся в тени на протяжении 57 минут канадец получил шайбу в средней зоне, окинул взглядом оборонительное построение «Рейнджерс», набрал скорость и в одиночку попёр на защиту гостей. Капитана «нефтяников» никоим образом не смутили четыре хоккеиста соперника перед ним – сначала он проскочил между Руни и Хантом, а затем издевательски легко разобрался с Неметом и Трубой, после чего уже без труда обыграл и Георгиева. Полевые игроки «Рейнджерс» сильно переиграли вою смену, не смогли вовремя смениться и уже ничего не могли сделать с Коннором.

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Гол Макдэвида буквально взорвал социальные сети Северной Америки. «Один на четверых! Да ты шутишь???», «Вот почему он является лучшим хоккеистом на планете Земля», «Просто не человек», «Лорд Мадэвид», – именно такими сообщениями был наполнен «Твиттер».

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Шайба канадца позволила «Эдмонтону» перевести игру в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Драйзайтля. «Нефтяники» одержали девятую победу в 10 матчах и упрочили лидерство в Западной конференции. Что касается «Рейнджерс», то они второй раз подряд упустили хорошее преимущество и уступили в овертайме. Сначала с 2:0 последовало поражение от «Ванкувера», а теперь с 4:1 проигран матч с «Эдмонтоном». Впереди последний матч гостевого турне – с «Калгари». И он состоится уже завтра.