В КХЛ игрок умышленно ударил судью по лицу. Обиделся, что тот рано прервал драку?

Довольно скромный игровой день в КХЛ 5 ноября запомнился несколькими любопытными и яркими эпизодами.

Поступок Метсолы — настоящая дикость. За удар клюшкой по голове его должны были удалить до конца матча?

В центральном матче дня «Салават Юлаев» проиграл на своей площадке «Авангарду». «Ястребам» добиться успеха помогла классная реализация большинства (недаром омичи идут первыми в лиге по этому показателю) — три гола в пяти попытках, включая победную шайбу Владимира Брюквина. Уфимцам же не хватило решительных действий от своих лидеров: Ларсен, Хартикайнен и Гранлунд смотрелись непривычно для матча с «Авангардом» вяло и прямолинейно, не особо получалась игра и у звена Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин. Российский центрфорвард, правда, забил, но его гол — результат индивидуальных действий. Так же, впрочем, как и мини-шедевр в исполнении молодого Алалыкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Эпизод, на котором хочется остановиться подробнее, случился на 34-й минуте. Атака «Авангарда» на излёте большинства завершилась броском Прохоркина в «домик» Юхе Метсоле, который успел сомкнуть щитки, но не сразу зафиксировал шайбу. Найт и Косов, находившиеся поблизости, бросились на добивание, но российский форвард омичей перестарался и ударил Метсолу по ловушке. Косова моментально принялись учить уму-разуму уфимские хоккеисты — Зубарев, Мухамадуллин и Хохряков, но обидевшемуся финскому вратарю хозяев этого показалось мало, и он решил устроить самосуд — ударил нападающего «Авангарда» клюшкой по голове.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот поступок Метсолы — настоящая дикость. Понятно, что Косов был изначально неправ в эпизоде (за что справедливо получил и от арбитров, и от игроков «Салавата), но бить клюшкой по голове — последнее дело. Вратари в хоккее нередко собственноручно защищают себя, лупят полевых игроков всеми частями амуниции по всем частям тела, но удар сверху вниз по голове, пусть и оказавшийся несильным — это за гранью. Даже самый, пожалуй, экспрессивный и эмоциональный голкипер КХЛ Георгий Гелашвили, не раз отоваривавший соперников на пятаке, себе такого не позволял.

Агрессия Метсолы не ускользнула от внимания судей — финну выписали две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Но, кажется, Юха вполне наиграл и на большой + дисциплинарный штраф до конца матча: такая санкция накладывается по усмотрению главного арбитра, если игрок, по его мнению, безответственно подвергает опасности соперника с возможным нанесением травмы.

Кажется, что любой умышленный удар клюшкой по голове — это и есть та самая безответственность с риском нанесения травмы, о которой написано в правилах. Посмотрим, вынесет ли СДК КХЛ дополнительную оценку этому эпизоду.

В КХЛ игрок снова ударил судью в лицо. На этот раз умышленно

Не менее странный эпизод случился в матче рижского «Динамо» и «Сочи», закончившемся уверенной победой «леопардов». В начале второго периода после отличного сейва Максима Третьяка на пятачке южан завязалась небольшая потасовка между Ярославом Дыбленко и защитником рижан Карлисом Чуксте. Лайнсмен, разнимавший драчунов, оказался на льду вместе с латвийцем, после чего получил от Чуксте… целенаправленный тычок крагой в лицо!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вероятно, Чуксте так решил, не подумав о последствиях, выместить обиду на лайнсмене. Латвийцу могло показаться, что тот рано прервал его заварушку с Дыбленко. Во всяком случае, действие Чуксте точно нельзя назвать случайным — он прекрасно видел, что в партере вместе с ним оказался именно арбитр, но никак не соперник. Так что на физический контакт с судьёй Карлис пошёл умышленно, за что и был изгнан с площадки до конца матча.

Любопытно, что это уже второй в нынешнем сезоне эпизод, когда хоккеисты бьют арбитра. В конце сентября по физиономии судье съездил Евгений Тимкин, но там всё произошло случайно, а удар у Тимкина, к счастью, не получился.

Вчера Чуксте тоже попал по лицу судье несильно, но намного важнее то, что это действие было умышленным. Можно только представить, сколько матчей дисквалификации дадут латвийцу, если Тимкину за случайное попадание выписали три игры бана. Вероятно, Чуксте будут «судить» по прецеденту трёхлетней давности с Артуром Каюмовым. Тогда форвард «Локомотива» схлопотал 13 матчей и крупный штраф.

Кравцов мощно вернулся в КХЛ. Его победный гол — настоящий шедевр

Во вчерашнем игровом дне нашлось место не только неоправданной агрессии, но и красивой истории. Виталий Кравцов, достаточно скандально покинувший «Рейнджерс», провёл шикарный первый матч после возвращения в «Трактор». Нападающий набрал 3 (2+1) очка в игре с «Барысом» и принёс челябинцам гостевую победу, забив в овертайме. Да как забив! Кравцов потрясающе красивым финтом убрал со своего пути защитника Альсинга, продвинулся к воротам и с неудобной руки положил шайбу в ближний угол. Невероятное индивидуальное мастерство!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол, конечно, нельзя сравнить с тем, что сделал сегодня утром Коннор Макдэвид в игре с «Рейнджерс». Но вне всяких сомнений — это одна из самых изящных и красивых шайб сезона КХЛ. Такие техничные действия хоккеистов в нашей обедневшей на ярких творцов лиге — на вес золота.