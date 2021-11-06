«Каролина» дала шанс защитнику, подравшемуся с Георгиевым. Теперь он один из лучших в НХЛ

Прошло уже больше девяти месяцев с тех пор, как в «Рейнджерс» разгорелся крупный скандал. 31 января после матча с «Питтсбургом», завершившегося поражением «синерубашечников» в овертайме, произошёл конфликт между двумя игроками команды – защитником Тони Деанджело и голкипером Александром Георгиевым, — который затем перерос в драку. Наказывать россиянина руководство нью-йоркского клуба не стало, а вот по отношению к американскому хоккеисту применило самые серьёзные санкции. В начале февраля «рейнджеры» выставили Деанджело на драфт отказов, а после того, как ни одна команда лиги не забрала его к себе, объявили о расставании с защитником. Весь оставшийся сезон Тони провёл без игровой практики, и летом клуб с Манхэттена выкупил его контракт, который был подписан в октябре 2020 года. Как сегодня обстоят дела у участников конфликта?

Георгиев остался в «Рейнджерс» и проиграл конкуренцию Шестёркину

Пару лет назад Александр заставил общественность всерьёз говорить о нём как о достойном наследнике Хенрика Лундквиста и будущем первом номере нью-йоркцев на долгие годы. Россиянин с болгарскими корнями не выбирался на драфте НХЛ, но застолбил за собой место в основной обойме «рейнджеров» по ходу сезона-2018/2019 и смотрелся ничуть не хуже, а порой и гораздо лучше легендарного шведа. Георгиев получил вызов на ЧМ-2019, где провёл два матча (оба всухую) и стал известен широкой российской публике. В это время боссы «Рейнджерс» потирали руки – их молодой голкипер был на высоте и за позицию вратаря они могли больше не беспокоиться.

Приезд Игоря Шестёркина накануне регулярки-2019/2020 только укрепил последний рубеж нью-йоркцев, ведь в их распоряжении оказались сразу три сильных вратаря. Однако чем лучше играл Шестёркин, тем больше проблем возникало у Георгиева. Сложно сказать, связаны ли они с появлением такого мощного конкурента, но со временем Александр потерял былую уверенность, стал пропускать много необязательных шайб, да и в принципе не выручал. Периодически он всё ещё проводил неплохие матчи, но впечатление от его игры сильно отличалось от того, какое было в прорывном для него 2019 году.

В начале сезона-2020/2021 стало окончательно понятно, что Георгиев проигрывает конкуренцию Шестёркину за право быть первым номером «синерубашечников». Ошибка в игре с «Питтсбургом», после которой и произошёл конфликт с Деанджело, стала одной из многих, допущенных Александром. В это же время Игорь демонстрировал отличный уровень, и к середине регулярки уже ни у кого не осталось вопросов, кто должен считаться основным вратарём «Рейнджерс».

В межсезонье появилась информация, что Георгиев может быть обменян в другой клуб. Одним из вариантов был «Баффало», где как раз есть большие проблемы на вратарской позиции. Александр мог стать одним из участников сделки по переходу Джека Айкела в состав «синерубашечников», однако бывший капитан «клинков», как известно, на днях перешёл в «Вегас», а Георгиев остался в Нью-Йорке, чтобы бороться за место в основе «рейнджеров». Пока что получается не очень – Шестёркин раз за разом вызывает восторженную реакцию тренеров, болельщиков и журналистов, а Александр после трёх матчей в старте имеет неутешительные 86,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 4,26.

Деанджело нашёл себя в «Каролине» и начал сезон на уровне лучших защитников лиги

Тони всегда котировался как защитник с отличными способностями в атаке, но при этом его игровые навыки на протяжении всей карьеры сопровождались тяжёлым характером. Из-за своей взбалмошности он получал дисквалификации и на юниорском уровне, и в АХЛ, и в НХЛ. Однако в «Рейнджерс» показатели Деанджело на льду долгое время перекрывали его проступки. За те два полноценных сезона, что американец провёл в «Мэдисон Сквер Гарден», он оба раза становился лучшим бомбардиром среди защитников «синерубашечников». При этом у Тони был и высокий показатель полезности – «+18».

Однако предыдущий сезон начался для него просто ужасно – «-6» в шести матчах и всего одно результативное действие. Конфликт с Георгиевым стал кульминацией провального старта Деанджело и в одночасье сделал из самого весёлого парня в команде (по версии одноклубников) настоящего изгоя. В наши дни хорошая репутация в НХЛ ценится дороже золота, а тех, кто провинился, ждёт изгнание и забвение. Поэтому Тони никто не забрал с драфта отказов, даже несмотря на то, что он всё ещё был качественным игроком.

До конца сезона Деанджело даже не тренировался с командой, и незадолго до открытия рынка свободных агентов в июле «Рейнджерс» выкупили его контракт. А спустя три дня он оказался в «Каролине» — забавно, что хоккеиста с сомнительной репутацией подписал клуб с прозвищем «кучка придурков». Руководство «Харрикейнз» вопреки общественному мнению и протестам со стороны болельщиков решило предоставить Тони, на котором поставили крест в Нью-Йорке, возможность реабилитироваться, подписав с ним однолетнее соглашение с зарплатой $ 1 млн. «На мой взгляд, я неправильно изображён. Я не расист, не экстремист и не бунтарь. Просто парень, который хочет играть в хоккей. Хочу показать, что я не такой, каким меня считают. Если команда готова рискнуть и взять меня, то помогу им. Буду правильно вести себя в раздевалке и останусь в клубе на долгое время. Думаю, могу помочь многим командам в этой лиге. Я полон надежд и остаюсь на позитиве», — сказал игрок в середине февраля.

Похоже, что Деанджело действительно взялся за ум, потому что его игра на старте новой регулярки стала настоящим сюрпризом и заставила поклонников «ураганов», как это принято сейчас говорить, переобуться. В межсезонье только ленивый болельщик «Каролины» не кинул камень в сторону менеджмента клуба, упрекнув руководство за неоднозначные шаги при формировании состава. В частности, критиковалось решение отпустить ведущего защитника команды Даги Хэмилтона и подписать на его место как раз Тони Деанджело. Но 26-летний игрок стал одним из важнейших элементов успеха «Харрикейнз», которые до сих пор не знают поражений и находятся в шаге от повторения рекорда «Торонто» и «Баффало» по продолжительности победной серии на старте сезона.

В девяти первых матчах Деанджело совершил 10 результативных действий – на его счету две заброшенные шайбы и восемь голевых передач. Сейчас Тони является третьим бомбардиром «ураганов» после Андрея Свечникова и Себастьяна Ахо, а также имеет второй показатель среди всех защитников в НХЛ. Половину очков он набрал в большинстве, но если вы думаете, что он хорош только при розыгрыше лишнего, то сильно заблуждаетесь. У Деанджело «+11» в графе «плюс/минус» — это первый показатель в команде и второй после Леона Драйзайтля в лиге. При Тони на льду в равных составах «Каролина» пропустила всего однажды. Конечно, в этом ему помогает Иэн Коул, который является основным партнёром Деанджело и в большей степени отвечает за оборонительные действия, но результат всё равно впечатляет.

От прежнего Тони Деанджело, который любил показать крутой нрав на льду и повздорить с соперниками, практически не осталось и следа. Единственный момент, который мог напомнить болельщикам о старом добром буяне из «Рейнджерс», произошёл в матче с «Чикаго», когда защитник принял участие в драке с форвардом «ястребов» Рисом Джонсоном и нанёс запрещённый удар.

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В остальном же его преображение пока является одним из главных откровений сезона. Если Деанджело продолжит в том же духе, то вполне может претендовать на «Норрис», а Дон Уодделл, осмелившийся пригласить защитника в «Каролину» – на приз лучшему генменеджеру НХЛ.