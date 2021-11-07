Видео с Овечкиным восхитило Америку. Он эффектно «сожрал» Аткинсона, уже мечтавшего о голе

После двух подряд поражений в штате Флорида «Вашингтон» вернулся домой, чтобы сыграть с «Филадельфией» — своими соседями по турнирной таблице. Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина это был хороший шанс помочь своей команде прервать неприятную серию и заодно, на глазах у своих болельщиков, как минимум догнать Бретта Халла в списке снайперов всех времён.

Однако матч для столичных получился очень тяжёлым и тягучим. План «Филадельфии» на игру работал гораздо лучше, «Флайерз» владели преимуществом, больше атаковали и владели шайбой, а потом вовремя забили голы — в середине встречи Ванечек пропустил дважды в короткий срок. На 32-й минуте Дерек Брассар завершил точным броском позиционную атаку «Филадельфии», а на 36-й Шон Кутюрье «доел» шайбу на пятачке при полном попустительстве Дмитрия Орлова.

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2:0 по такой игре — практически приговор для «Вашингтона», так как у «Кэпиталз» мало что получалось. Даже у Овечкина толком не было голевых моментов, что уж говорить про остальных. Тем не менее, на своей площадке всегда есть шанс спасти игру — это аксиома.

На третий период «Вашингтон» вышел чуть более заряженным и злым, стало получаться запирать гостей в зоне, и на 47-й минуте «столичные» заковыряли-таки одну шайбу в ворота Мартина Джонса — отличился Бретт Лисон. Пропущенный гол не слишком смутил «Филадельфию» — характер встречи не изменился. Но разница всего в один гол — это всегда отличный шанс для команды, уступающей в счёте. Разумеется, «Вашингтон» хватался за этот шанс: устраивал волновые атаки, зарабатывал большинство, очень опасно пытался реализовать лишнего — но всё тщетно. Чтобы отыграться, «Кэпиталз» не хватило времени, да и Джонс подтащил в нужный момент.



А что же Овечкин? Россиянин привычно стал самым бросающим в составе своей команды (6 попаданий в створ), но забить ему не удалось, а на последних минутах, когда «Вашингтон» уже играл с пустыми воротами, Ови обидно промахнулся по шайбе. Не получилось у Александра и набрать хоть какие-то очки — всего лишь во второй раз в сезоне.



Впрочем, без запоминающегося момента Овечкин со льда всё равно не ушёл. В самом начале матча «Вашингтон», играя в большинстве, потерял шайбу из-за неточного паса Евгения Кузнецова, Кэм Аткинсон уже рванул забивать и наверняка мечтал о голе, но за своего соотечественника блестяще отработал в оборону Овечкин! Капитан «столичных» включил ноги и быстренько «сожрал» американца, оставив того без шайбы.

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Учитывая, что долго держался счёт 0:0, а событий в матче было не так много, этот эпизод с Овечкиным стал очень популярным в сети. Североамериканские пользователи «твиттера» стали крутить это видео, отмечая в подписях восхитительную игру Александра в защите. Которой, как многие утверждали ранее, не существует в природе.



Жаль, что к этому эффектному эпизоду Овечкину не удалось добавить хотя бы один гол — до показателя Халла по-прежнему остаётся одна шайба. Но Александр всё ещё в потрясающей форме, так что всё обязательно случится уже в ближайшее время.