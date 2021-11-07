«Открывайте шлюзы!» Капризова прорвало – снова забил и установил рекорд «Миннесоты»

Кирилл отличился во втором матче подряд, и это не считая изящно исполненного первого буллита в НХЛ.

«Иногда нужен пинок под зад, чтобы действовать», — говорил Кирилл Капризов перед матчем с «Питтсбургом». Накануне он забросил свою первую и такую долгожданную шайбу в сезоне, выглядел расслабленным и довольным и рассказывал, что он всегда медленно начинает сезон, но уж когда его прорывает, то прорывает основательно.

Лучший новичок НХЛ прошлого сезона признался, что ему непросто даётся повышенное внимание: «Чувствуешь давление изнутри клуба и снаружи, и от себя самого. Хочется ответить на все эти вопросы, соответствовать высоким ожиданиям». Он вновь идёт лучшим бомбардиром команды, но отсутствие заброшенных шайб лежало грузом на его плечах. Один матч, второй, третий – груз становился всё тяжелее, поэтому Капризов так радовался, когда наконец смог сбросить его со своих плеч.

И действительно, его прорвало. Его первый гол в сезоне закончил овертайм матча с «Оттавой», а второй – открыл счёт уже в следующем матче с «Питтсбургом». В середине первого периода Капризов притаился у борта, а когда бросок Алекса Голигоски от синей линии отскочил в сторону, первым подскочил на добивание.

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И посмотрите, как разительно отличается его реакция на этот гол от того, что было в Оттаве. Если тогда он кричал, не сдерживая эмоций, то сегодня отпраздновал сдержанно. Как человек, для которого голы – просто его работа. Эмоции улеглись, сомнения испарились, уверенность в себе пришла.

«Открывайте шлюзы!» — пошутила «Миннесота» в «твиттере», когда Капризов забил.

Этот гол, ко всему прочему, вписал Капризова в книгу рекордов «Миннесоты». Ещё ни один новичок клуба не добирался до отметки в 60 результативных баллов быстрее россиянина. Предыдущее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, который управился за 93 матча, в то время как Кириллу потребовалось всего 65 игр.

К несчастью для «Миннесоты», прорвало и нападающего «Питтсбурга» Каспери Капанена. Нападающий, который не забросил ни одной шайбы в первых девяти матчах сезона, за первый период оформил дубль, а в третьем периоде и хет-трик.

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К счастью для «Миннесоты», этой команде не привыкать отыгрываться, она умеет сцепить зубы, не обращать внимания на счёт и играть до конца. Они уступали 1:3 в во втором периоде и 2:4 в третьем, но не опускали рук и в концовке дожали«Питтсбург». Сняв вратаря за четыре минуты до конца, «дикари» принялись за дело. Сначала Капризов мог забивать сам, но Тристан Джарри успел переместиться на дальнюю штангу и отразить бросок. Через несколько секунд Капризов с Годро поборолись за шайбу и переправили её на синюю линию, откуда прицельно пальнул Джаред Сперджен. За три секунды до сирены Райан Хартман перевёл игру в овертайм.

Уже в послематчевых бросках Капризову всё-таки удалось второй раз переиграть Джарри. Он исполнил свой первый успешный буллит в НХЛ (первая попытка – неудачная – была ещё в прошлом сезоне), изящно и мягко послав шайбу под ловушку.

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Плохие серии бывают у каждого игрока, и нет ничего страшного в том, что в новом сезоне, с новыми ожиданиями и огромным контрактом Кирилл поначалу растерялся. Главное уж теперь, когда стартовое волнение позади, и всё входит в привычную колею, не убирать ногу с педали газа.