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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин занимает второе место в регулярном чемпионате НХЛ по матчам на ноль

Русский вратарь Сорокин творит чудеса в НХЛ. Он вмешается в гонку за Олимпиаду?
Сергей Емельянов
Русский вратарь Сорокин творит чудеса в НХЛ
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Стал первой звездой матча с «Виннипегом», оформив уже третий шат-аут в нынешнем сезоне.

«Нью-Йорк Айлендерс» непривычно плохо провёл два матча на самом старте регулярного чемпионата НХЛ. В этих встречах в ворота «островитян» влетело 11 шайб, что является абсолютно неприемлемым результатом для такого системного тренера, как Барри Тротц. Однако постепенно «Айлендерс» удалось наладить дела в своих оборонительных построениях, и не последнюю роль в этом сыграл российский голкипер Илья Сорокин.

В начале нынешнего сезона 26-летний вратарь на безальтернативной основе является основным голкипером своей команды, так как его соотечественник Семён Варламов продолжает восстановление от травмы. В этой регулярке 33-летний Варламов не провёл ещё ни одного матча, лишь в последнее время появившись на скамейке запасных «Айлендерс» в роли бэкапа Сорокина.

В конце октября Илья установил историческое достижение для «островитян». Российский голкипер стал первым вратарём в истории клуба, которому удалось оформить два шат-аута подряд в выездных играх. Это произошло в матчах с «Аризоной Койотс» и «Вегас Голден Найтс», причём в игре с «рыцарями» Илье пришлось парировать 42 броска, что стало лучшим результатом в карьере Сорокина за океаном. Порой воспитанник новокузнецкого хоккея творил настоящие чудеса в воротах, раз за разом нейтрализуя атаки «Голден Найтс».

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Однако российский вратарь даже и не думал останавливаться на достигнутом. В последнем матче с «Монреалем» (6:2) Илья находился всего в четырёх минутах от третьего шат-аута в сезоне. Его команда громила «Канадиенс» со счётом 5:0, и в такой ситуации невозможно было не мечтать о возможности удержать свои ворота в неприкосновенности. Но наставник «островитян» пошёл на эксперименты в составе, и новые сочетания допустили ошибки. Сорокин упустил «сухарь», а Тротц на послематчевой пресс-конференции извинялся перед своим голкипером.

«Мы контролировали ход игры. Я думал, что у нас всё нормально. Дело во мне. Я решил опробовать новые сочетания в большинстве, ребята упорно работали. Мы сыграли немного нетрадиционно, хотелось предоставить такую возможность. К сожалению, соперник забил. Вина лежит на мне, я был слишком добр. Я извиняюсь перед нашим голкипером, он заслуживал шат-аут», — говорил Тротц на пресс-конференции.

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Новый шанс отыграть на ноль Илья получил минувшей ночью, заняв место в воротах «Айлендерс» в матче с «Виннипегом». Оформить шат-аут в домашнем матче с «реактивщиками» казалось задачей со звёздочкой, ведь нападение «Джетс» является очень грозной силой. До начала матча с «островитянами» в активе «реактивщиков» было 37 заброшенных шайб в 10 встречах. И по средней результативности (3,7 шайбы за матч) они занимали второе место в Западной конференции, уступая только невероятному нападению «Эдмонтона».

Однако в гостевом матче с «Айлендерс» команду Пола Мориса ждало большое разочарование. Уже на четвёртой минуте первого периода хозяева открыли счёт благодаря точному броску Андерса Ли, ассистентом у которого выступил Джош Бейли. На протяжении следующих 38 минут счёт на табло благодаря отличной игре обоих голкиперов упорно не хотел меняться. А на самом старте третьего периода нападающий команды с Лонг-Айленда Брок Нельсон отправил вторую шайбу в ворота Эрика Комри, подменявшего на последнем рубеже отсутствующего Коннора Хеллебайка.

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У гостей оставалось ещё 19 минут на исправление ситуации, но подобрать ключи к воротам Сорокина у них так и не получилось. 26-летний вратарь завершил матч с 24 отражёнными бросками, оформив третий шат-аут в последних пяти матчах. Россиянин стал первой звездой матча и ворвался в топ-10 лучших вратарей нынешнего сезона НХЛ как по проценту отражённых бросков (93,9) так и по коэффициенту надёжности (1,98). По матчам на ноль Сорокин и вовсе занимает второе место в лиге, уступая только шведу Якобу Маркстрёму (4).

«Его «сухарь» не удивляет, вы видели это в прошлом году, в плей-офф. Это же его третий «сухарь»? В Чикаго мы пропустили за 30 секунд до конца, в Монреале не выпустили свою обычную бригаду большинства и пропустили. Так что у Сорокина уже могло бы быть пять «сухарей». Он поймал хороший ритм, это вратарь высокого уровня», — сказал Тротц после победы над «Виннипегом».

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Но куда любопытнее ситуация с вратарской бригадой сборной России на Олимпиаду в Пекин. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский уже включён в состав национальной команды, тогда как за оставшиеся два места отчаянную борьбу ведут Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин и Сорокин. Каждый из перечисленных вратарей в этом сезоне уже успел зарекомендовать себя с самой положительной стороны, и кого из них придётся отсеять от состава сборной, является очень сложным вопросом. Одну неделю лучше проводит один вратарь, следующую — другой, иную — третий. А ведь есть ещё и Варламов, который вот-вот должен провести первый матч в этом сезоне НХЛ. Гонка за попадание в Пекин обещает быть захватывающей.

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