«Северсталь» выжигает КХЛ: выиграли девять матчей подряд, эффективнее всех тратят деньги

Самая горячая команда КХЛ перед первым перерывом на Евротур — «Северсталь». Коллектив Андрея Разина выиграл девять матчей подряд, последний из которых пришёлся на предыдущую самую горячую команду лиги — «Металлург». Промежуточно «Северсталь» вышла на третье место Запада — всё может измениться уже после сегодняшних матчей.

Если кто-то ещё в прошлом году не понял, что Андрей Разин строит в Череповце серьёзную команду, то сейчас это должны понять все. Ходили слухи, что тренер, попавший в номинанты премии КХЛ, перейдёт в топ-клуб — но он остался в Череповце, тратящем на уровне пола зарплат, и строит там свою авторскую команду, которая уже выжигает лигу.

Разин — не только главный тренер, но и недооценённый генменеджер

Совмещение постов — редчайшая вещь в современном хоккее. Ещё совсем недавно тренеры-менеджеры существовали в НХЛ и НБА, но со временем стало понятно, что они не задумываются о будущем и могут раздавать активы в погоне за тем, чтобы построить максимально удобную для себя команду.

Документально (по крайней мере, на сайте клуба) отдельная должность Разина не значится — но, как он сам говорил в интервью, селекционные решения принимаются коллегиально с участием ассистентов, где у главного тренера остаётся последнее слово.

Фото: photo.khl.ru

Редкое и для КХЛ совмещение появилось после сезона-2019/2020, когда «Северсталь» не попала в плей-офф. Тогда в телеграм-каналах распространяли загадочное анонимное письмо от неназванных лидеров «Северстали», которые грозились вообще не вернуться в клуб. Однако осенью 2020-го Череповец не потерял почти никого из важных игроков — а вот должность генменеджера была упразднена, занимавший её Михаил Щедрин ушёл из клуба.

У главного тренера оказалась и селекционная власть — и, в отличие от американских тренеров, никаких особых активов он раздаривать и не мог. Надо было лепить что-то вменяемое на минимальные деньги, искать дешёвых легионеров и перспективных ребят из высшей лиги на минималку. В своё время в «Автомобилисте» в игроков уровня КХЛ развились креатуры Разина из Ижевска — Николай Тимашов, Александр Торченюк, карьеру которого прибила тяжёлая травма, Павел Турбин.

В это межсезонье «Северсталь» понесла тяжелейшие потери — ушёл лучший бомбардир Петунин и второй по игровому времени защитник Адамчук (оба были в скрытой аренде), открытие сезона защитник Провольнев уехал в НХЛ (и кто мог представить его там ещё пару лет назад?). «Сибирь» по оффершиту увела Вадима Кудако.

Клубу с бюджетом Череповца крайне важно не ошибиться с легионерами — и тут Андрей Владимирович сработал как минимум неплохо. В клубе давно играет знакомый ему ещё по работе в Словакии Адам Лишка, клуб удержал очень нужного хотя бы для хорошей игры на точке Йоонаса Няттинена.

Два шведских защитника из финской лиги (Якоб Стенквист и Робин Пресс) тоже держат уровень КХЛ — хотя по игре того же Пресса в лиге казалось, что он выбился в лучшие бомбардиры среди оборонцев только из-за сильного упавшего уровня местной лиги. Пресс — ещё и основной игрок в меньшинстве «Северстали» (третье в лиге).

Робин Пресс Фото: photo.khl.ru

Не всё было идеально, конечно — подписанного на рынке Кирилла Рассказова пришлось расторгать уже в середине сентября, взятый в легальную аренду Артем Чмыхов за два месяца сыграл лишь пять минут. Но с точки соотношения расходов на одно очко «Северсталь» и её менеджер — самые эффективные в лиге.

Стиль Разина мало изменился, но стал больше внимания уделять обороне

Команды Разина всегда бросались в глаза благодаря некоторым отличительным чертам: редкая для КХЛ любовь к позиционным атакам, где пас ставился выше броска, скоростной стиль, частый активный прессинг в чужой зоне и «пять в атаке, пять в обороне» не на словах, а на деле.

«Автомобилист» и «Северсталь» всегда крутили красивые комбинации, но при этом не очень много забивали — не всегда позволял класс собранных команд, да и большинство при разных ассистентах, отвечающих за него, всегда было скорее слабой стороной команд Андрея Владимировича. «Я хочу, чтобы команда играла в быстрый хоккей, больше проводила времени в чужой зоне, больше контролировала шайбу, импровизировала в атаке», — говорил Разин в интервью Sports.ru.

Средние показатели «Северстали» за одну игру 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Очки 0,94 1,13 1,3 Разница шайб 2 — 2,76 2,5 — 2,65 2,3 — 2,15 Разница xG (за матч) 2,6 — 2,84 2,9 — 2,9 2,7 — 2,6 Разница моментов 13,9 — 15,6 15,5 — 17 14,5 — 13,4 Данные InStat

Что сейчас можно увидеть в таблице по сравнению с прошлым сезоном? «Северсталь» забивает почти столько же, сколько и в прошлом сезоне — а вот пропускать стала значительно меньше. При этом, как вы помните, основной вратарь Владислав Подъяпольский из-за травмы пропустил два первых месяца сезона.

В момент травмы новокузнецкого кипера и рынок был уже пустым, да и у команды вряд ли были ресурсы искать замену. «Северсталь» положилась на молодой дуэт Шостак — Шугаев, и они не подвели. Да, в начале сезона у обоих были обидные «бабочки», но прямо сейчас вратарский дуэт с совокупным возрастом в 44 года отражает 92,8% бросков. А совсем недавно вернулся и Подъяпольский, который подтащил команду в игре с «Автомобилистом» — так что теперь тренерскому штабу придётся выбирать из трёх интересных киперов.

Дмитрий Шугаев и Константин Шостак Фото: photo.khl.ru

«Северсталь» стала допускать сильно меньше голевых моментов, ожидаемых голов и чуть меньше позволяет бросать по воротам в целом. Клуб стал играть более осторожно — особенно это видно при игре на удержание счёта, где команда Разина может выстроиться у своих ворот совсем низким блоком, который чем-то напоминает чешские построения на МЧМ против сборной России. Плюс подтянули и процент вбрасываний, и саму игру после них — в прошлом сезоне «Северсталь» часто казалась потерянной после проигранного единоборства на точке.

В целом «Северсталь» — одна из самых организованных команд лиги. На фоне того, что даже богатые ЦСКА и «Йокерит» на Западе играют крайне хаотично, это снова может стать преимуществом в плей-офф — если команда Разина на невероятно плотном Западе туда зайдёт.

Тренер развивает игроков, о которых мало кто слышал

В январе Андрей Разин записал «сториз», в которой обращался к СМИ с просьбой не называть его скандальным тренером. Что Разин подсвечивал в своей деятельности на первом плане? «Местные воспитанники Гераськин, Кодола, Вовченко, Кудако, Хабаров, Шугаев очень сильно прогрессируют, а совсем молодые Гуслистов, Чижиков, Рогов и Каримов забивают голы и набирают свои первые очки. Не совсем нужные в своих клубах Провольнев, Петунин, Адамчук и Подъяпольский нашли себя в нашей команде и прогрессируют. Пишите, пожалуйста, об этом, а не ищите скандалы» — говорил тренер коллективной спортивной журналистике.

И всё это правда. Хотя тренер отмечал, что не всё было просто. «О Кодоле, когда я пришёл, мало кто знал, а Вовченко стрельнул один сезон. После моего назначения Даниил не мог первый гол забить очень долго, и с ним было непросто – он уже считался местной звездой, скажем так. И найти с ним общий язык было сложнее, чем с Гераськиным или Кудако – они меня восприняли сразу. Однако с Даниилом у нас сейчас хорошие отношения», — говорил он Sports.ru.

Сейчас «Северсталь» выменяла Кирилла Пилипенко, который вполне подходит под тот стиль, который хочет видеть Разин, но технарь почему-то не раскрывался ни в «Сочи», ни в «Адмирале» за год до того. В этом году игроком уровня КХЛ стал Давид Думбадзе, которого «Северсталь» взяла из высшей лиги. Лидер по айстайму среди нападающих — 19-летний Гуслистов, который не набирает так много очков, как можно было бы ожидать, но зато делает кучу полезной работы — это Разин объяснял в эфире «Спорт-экспресса».

Никита Гуслистов Фото: photo.khl.ru

Кажется, «Северсталь» — уникальный случай команды, где игроки и тренер растут вместе друг с другом. И очень хочется, чтобы владельцы клуба вкладывались в него не по минимуму, а на уровне начала нулевых — эти парни этого заслуживают.