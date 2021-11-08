«Локомотив» — команда сытых котов, Уфе следовало выписать «технарь»? Что происходит в КХЛ

Традиционно по понедельникам представляем свой взгляд на некоторые события прошедшей недели в российском хоккее.

«Авангард» стабильно мучится в регулярке. Но и с этим составом Омск может быть успешен в плей-офф

Чемпиона КХЛ продолжает сильно трясти. Хотя, можно ли назвать происходящее с «Авангардом» тряской? «Ястребы» вполне себе стабильно в этом чемпионате проигрывают топ-клубам (две победы над «Салаватом» — исключение из правила) и мучатся в большинстве других игр. Как итог — заслуженное место в середине первой восьмёрки Востока в компании развесёлого и несерьёзного «Автомобилиста». Команды топ-4 конференции этого сезона уже прилично убежали вперёд в таблице от Омска, так что во второй половине регулярки «Авангард», скорее всего, ждёт борьба не за место повыше, а вообще за плей-офф. Нет, серьёзно, «Сибирь», «Нефтехимик», «Амур» и «Барыс» гораздо ближе к «ястребам», чем идущий на четвёртом месте «Ак Барс», и тут возможно всякое. Особенно на фоне травм, которые одолевают и без того проблемный «Авангард».

Как омичи докатились до такой жизни? Думаю, что к Бобу Хартли претензий должно быть минимум. По сравнению с сентябрём игра «Авангарда» всё-таки стала более организованной и стройной, видны признаки пресловутой системы, а это значит, что канадский специалист со своей задачей-минимум справился. Да он и сам уже давно перестал вспоминать на пресс-конференциях «странную предсезонку» и сетовать на то, что у новичков ещё продолжается процесс адаптации.

Проблема «Авангарда» не в системе игры, а в исполнителях. Краски и холст те же, что и год назад, но художники другие. Тут, пора это признать, «ястребы» намудрили с летней селекцией. Укрепили организм мускулами, но понизили интеллект. При этом мускулы не особо-то и работают: очень редко «Авангард» имеет преимущество над соперником в давлении, в физике, в единоборствах, почти не выигрывает матчи за счёт тестостерона и маскулинности. «Ястребы» не предлагают оппонентам какой-то запредельный уровень заряженности и борьбы, а технически оснащённых хоккеистов в этом составе не так много, чтобы стабильно побеждать только на голом мастерстве. Вот и получается — ни рыба ни мясо.

Фото: hawk.ru

Что же делать «Авангарду»? Очевидно, за счёт селекции по ходу сезона ситуацию не поправить, так как одно-два подписания ничего не изменят (кейс Сошникова как пример). Да и нет на рынке свободных хоккеистов, похожих на спасителей «ястребов». Да и места под потолком у омичей уже не осталось. Остаются только обмены, но кого может «Авангард» предложить другим клубам, чтобы вытянуть «джокера»? Нет уж, идти «ястребам» до конца этого сезона с плюс-минус таким составом.

Однако это вовсе не значит, что у «Авангарда» в этом году нет никаких шансов защитить титул. Они есть, но спасти «ястребов» может только многократно прокачанная физика. Омск может стать агрессивной, прямолинейной машиной в плей-офф, отбойным молотком, танком, который прёт напролом. Жёсткой, колючей, злой бандой, которая быстро бегает и больно бьёт. Ну и плюс руки с головой Найта и Толчинского, плюс большинство, плюс надёжная игра Грубеца и самоотверженность защитников. Вот и рецепт успеха. Не такой уж и сложный, если вдуматься: бóльшая часть его составляющих иногда работает у «Авангарда» и сейчас, а на грамотную физподготовку у «ястребов» будет длинная пауза во время Олимпиады. Там на первый план выйдет работа тренера Брэндона Бови, за плечами которого уже два Кубка Гагарина с разными клубами.

Что если этот «Авангард» собрали именно под плей-офф, намеренно наплевав на гладкий чемпионат? Чтобы там, весной, попробовать перебить и перебегать, а не переиграть всех тех, кто так красиво творил в регулярке. Да, повторюсь, пока не видно, как именно «ястребы» собираются это делать, но всё же в плей-офф будут совсем другая мотивация, другой настрой и, будем откровенны, другие финансовые стимулы.

Впрочем, очень может быть, что всё это фантазии, притягивание за уши. Но всё-таки до плей-офф с оценками постчемпионского сезона «Авангарда» стоит повременить.

Проблемы «Локомотива» были не в Скабелке?

А что происходит с «Локомотивом»? После провального старта, стоившего работы Андрею Скабелке, ярославцы с новым рулевым Игорем Никитиным вроде бы пришли в себя, одержали семь побед в восьми матчах, но в последнее время у железнодорожников снова всё не слава богу. Хорошие матчи чередуются с невнятными, команда позволяет себе упускать преимущество в счёте, много пропускает. Вчера так и вовсе «Локомотив» умудрился отдать домашний матч с «Амуром», ведя 3:0, и такой хоккей максимально далёк от ориентиров Игоря Никитина.

«Пока мы как-то нервно на всё реагируем и даём сопернику импульс», — заявил Игорь Валерьевич после камбэка хабаровчан, и трудно было поверить, что так о своей команде говорит образец нордического спокойствия и выдержки. Очевидно, полная синхронизация Никитина и «Локомотива» ещё не состоялась. Возможно, прошло слишком мало времени, или роль «пожарного» Никитину не подходит — есть такой тип тренеров.

А может быть, проблемы этого «Локомотива» вовсе не в тренерах? Ярославцы что при Скабелке, что при Никитине умудряются выключаться из матчей на длинные отрезки, за которые с командой может случиться всё что угодно. «Локомотив» по-прежнему неуправляем, но кто в этом виноват?

Перед сезоном многие называли «Локомотив» главным фаворитом сезона, кивая на мощный и сбалансированный состав. Но, похоже, мало кто думал, отправляя Кубок Гагарина в Ярославль, о мотивационной составляющей членов этого состава. А ведь если посмотреть с этого ракурса, то можно увидеть в «Локомотиве» коллектив сытых котов.

Максим Шалунов. Получил жирный трёхлетний контракт на 90 миллионов в год, забросив мечты об НХЛ. Промежуточный итог: лишь 12 (5+7) очков в 25 матчах. Рид Буше. Монетизировал чемпионство с «Авангардом» в двухлетнее солидное соглашение с ярославцами (75 млн в год), да и особо не скрывал, что теперь хочет подзаработать. У американца 16 (7+9) очков в 27 играх, это не так уж плохо, но уровень самоотдачи и универсальности пока гораздо ниже, чем в прошлом сезоне.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Шалунов и Буше — две главные звезды «Локомотива», но они в тепличных условиях, а в реалиях российского спорта это убийственно для мотивации. Контракты часто травмирующегося и малопродуктивного в плей-офф Петерссона и входящего в топ-20 игроков КХЛ по количеству грубых ошибок Марченко (по 75 млн) тоже выглядят завышенными и расхолаживающими.

Самое интересное, что в «теплицах», пусть и другого характера, находятся и многочисленные местные воспитанники, которыми так гордятся в Ярославле.

Каюмов, Ильенко, Кудрявцев, Иванов, Осипов, Красковский уже много лет примерно на одном уровне играют в «Локомотиве», не прогрессируют, при этом зная, что из-за концепции клуба места в составе им практически гарантированы. Ребята застаиваются, теряют ощущение вызова. В такую же атмосферу сейчас попали вернувшиеся из Америки Коршков и Елесин — оба играют значительно менее интересно, чем до отъезда. Может, потому, что им уже ничего не надо? И они знают, что никуда они из родного клуба не денутся?

Если всё действительно так, то неудивительно, что в работе с таким коллективом «поплыл» импульсивный Скабелка, а жёсткий и требовательный Никитин пока не понимает, что происходит. Но если у тренера нет рычагов влияния на команду, то не так уж и важно, кто этот самый тренер.

«Йокерит» выбился в главные фавориты Запада. Но только до возвращения Знарка в СКА?

Продолжающиеся проблемы «Локомотива» и управленческий бардак в московском «Динамо» порождают любопытные расклады на Западе КХЛ. Ведь именно эти две команды рассматривались, как претенденты на скидывание ЦСКА и СКА с трона конференции. В то же время у армейцев свои сложности: москвичи по-прежнему невнятно выглядят при Сергее Фёдорове (несмотря на крупный успех в последнем дерби), а СКА хоть и выдал не так давно мощный отрезок, не внушает уверенности с действующим тренерским штабом.

И кто же теперь фаворит Запада? Кажется, что все эти проблемные нюансы признанных топов конференции тихой сапой выводят в дамки финский «Йокерит». Очень организованную и крепкую команду с хорошим, сбалансированным составом и прогрессирующим тренером. Собственно, «Йокерит» и так подошёл к перерыву на Кубок Карьяла на первом месте Запада, но у финнов есть хорошие шансы не только удержать лидерство в регулярке, но и достичь серьёзных высот в плей-офф. Потому что у них в этот раз не видно какого-то мощного русского противовеса. Хотя не стоит забывать и о том, что «Йокерит» при Марьямяки не раз уже показывал себя не слишком дееспособным в плей-офф. Не хватает им весной солидности. Но возможность прорыва исключать нельзя, особенно если главных конкурентов продолжит трясти.

Впрочем, очевидно, что если Олег Знарок в ближайшее время вернётся на скамейку СКА (слухи об этом ходят активные и небезосновательные), то именно петербуржцы станут главными претендентами на финал Кубка Гагарина от Запада. Состав СКА уже укрепил по ходу сезона, а если удастся ещё и значительно усилить тренерский штаб, то у Питера будут все основания помечтать о третьем чемпионстве.

КХЛ отменила матч «Салават» — «Трактор». А должна была выписать Уфе «технарь»?

«Салават» на прошлой неделе угодил в точно такую же ситуацию, что и «Йокерит» в прошлом сезоне: уфимцы по решению местных властей сели на карантин и сорвали КХЛ игру регулярного чемпионата. Лиге пришлось отменять матч с «Трактором».

Год назад мы жёстко критиковали «Йокерит» за финское самоуправство, а КХЛ — за излишнюю лояльность, и сейчас нужно быть последовательными. Отмена матча из-за вируса в Уфе — не самое логичное и правильное решение. По большому счёту, карантин от Роспотребнадзора — это проблемы «Салавата», и КХЛ должна была отреагировать на это событие одним-единственным способом — присудить уфимцам техническое поражение. Кстати, прецедент уже был: в сентябре 2020-го КХЛ выписала «технарь» «Локомотиву» за неявку на матч с «Куньлунем». В истории с Уфой напрашивалось такое же решение, но вместо этого КХЛ отменила игру с «Трактором», чем породила обвинения в свой адрес в двойных стандартах. Хотя ситуации у «Салавата» и у минского «Динамо» значительно отличаются.

Новость по теме КХЛ объяснила отмену матча «Салавата» и отказ минскому «Динамо» в переносе

При этом нужно понимать, что игра «Салават» — «Трактор» пока была просто отменена. И после рассмотрения, скажем так, всех материалов дела, Уфе ещё может быть присуждено техническое поражение. Но чтобы в дальнейшем избежать повторения таких ситуаций, КХЛ неплохо бы подумать о собственных превентивных мерах. Об оперативном реагировании на эпидемиологические проблемы внутри команд до того, как они берутся на контроль местными властями. Это нужно КХЛ хотя бы для того, чтобы не попадать в дурацкие истории, когда одна команда лиги с большим количеством заболевших самовольно уходит на карантин, а другая с теми же проблемами с трудом проводит выезд. Ну и, конечно, для того, чтобы усилить безопасность всех участников чемпионата.

КХЛ нужно бы включить в регламент пункт о некоем «внутреннем карантине», чтобы лига сама могла отстранять на некоторое время клубы, где вспыхнула болезнь, от участия в чемпионате и совершенно легально, на основании своих же решений переносить матчи. О проблемах в «Салавате» было известно давно, ещё раньше заболел ряд хоккеистов минского «Динамо». Возможно, отправь КХЛ «зубров» сразу на карантин, то и не запустилось бы этой цепочки заражений по всей лиге.

И, конечно, понятно, что ни в Минске, ни в Уфе нет случаев подтверждения коронавируса — иначе в дело бы вступил ковидный протокол лиги. Но если выкинуть из головы корону, есть факт — люди в командах массово болеют вирусным заболеванием. Разве это не достаточный повод, чтобы вмешаться? В наше-то тяжёлое время.

А так, отдавая все решения на откуп местным властям, КХЛ провоцирует бардак в своём хозяйстве. Потому что в разных регионах и странах, представленных в лиге, разные правила эпидемиологической безопасности. В Финляндии клуб сажают на карантин после первого же сомнительного теста на ковид, а в Беларуси с этой болезнью на государственном уровне борются нехитрым способом тотального отрицания. Какой тут может быть порядок? Поэтому КХЛ и нужно брать решение всех подобных вопросов под свой контроль, подводя всех участников лиги под один знаменатель.