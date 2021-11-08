Забудьте о Кросби. Теперь главным соперником Овечкина становится Макдэвид

Сегодня Александр и Коннор идут бок о бок в списке бомбардиров НХЛ. А в медийности им и вовсе нет равных.

Личное противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби долгие годы было главным во всей Национальной хоккейной лиге. С тех пор как российский и канадский таланты дебютировали в НХЛ в 2005 году, именно их соперничество стало для неё самым принципиальным как со спортивной точки зрения, так и с маркетинговой.

Первое столкновение случилось уже в дебютном сезоне: Кросби блеснул в «Питтсбурге», с большим отрывом став лучшим бомбардиром команды (102 очка; у ставшего вторым Сергея Гончара – 58), но отрыв Овечкина в «Вашингтоне» был ещё больше – 106 очков у него и 57 – у Дайнюса Зубруса. «Пингвинз» и «Кэпиталз» закончили тот год на дне Восточной конференции, заняв 14-е (в те времена – последнее) и 13-е места соответственно, но их лидеры заявили о себе на весь хоккейный мир.

В любой другой год Кросби наверняка выиграл бы «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ, — но игра Овечкина настолько поразила журналистов, что они практически единогласно присудили награду именно ему – на первое место Александра поставили 124 из 129 проголосовавших. Отчасти в этом ему помог роскошный гол в ворота «Финикса», который со временем приобрёл статус легендарного и даже был признан ESPN лучшим в истории НХЛ.

Однако это была лишь первая глава многолетнего соперничества, которое постепенно вышло за рамки личного – принципиальный характер получило противостояние клубов, за которые выступают игроки – «Питтсбурга» и «Вашингтона». Новая интрига также появилась и в классической битве сборных Канады и России.

Таких шайб, как Овечкин «Финиксу», Кросби не забрасывал, но на его счету, к примеру, победный гол в финале Олимпиады-2010, который позволил ему первым из них выиграть золото главного турнира сборных, как и восемью месяцами ранее главный клубный трофей – Кубок Стэнли. На командном уровне Сидни добился чуть большего – три Кубка Стэнли (у Овечкина только один), золото Олимпийских игр (которого Александру не хватает для вхождения в Тройной золотой клуб) и Кубка мира. Россиянин чаще выигрывал только чемпионаты мира – три раза против одного у канадца. Зато личных наград в НХЛ у Овечкина куда больше – 18 против 11.

На протяжении 16 лет вопрос о том, кто же лучше, Овечкин или Кросби, был одним из самых обсуждаемых во всём мировом хоккее. Североамериканские (в большей степени канадские) СМИ, которые традиционно являются законодателями мод в этом виде спорта, регулярно отдают предпочтение Сидни. Так было и перед нынешним сезоном, когда телекомпания TSN поставила Кросби на девятое место в списке лучших игроков НХЛ, а Овечкина – только на 17-е.

Однако в этом чемпионате всё идёт к тому, что противостояние двух самых звёздных игроков ХХI века останется в прошлом. Настала пора забыть о Кросби как о сопернике Овечкина. В то время как Сидни только восстанавливается после операции, Александр выдаёт лучший старт сезона в карьере и продолжает семимильными шагами идти к званию лучшего снайпера в истории НХЛ. При этом пополняется и бомбардирский счёт россиянина – недавно он вошёл в топ-30 самых результативных игроков, когда-либо выходивших на лёд в Национальной хоккейной лиге. На пути к попаданию в тридцатку в этой регулярке Овечкин обошёл и своего главного соперника, оставив Сидни, пока не набиравшего очков в текущем сезоне (канадец провёл только один матч), на 35-м месте.

И если с точки зрения спортивных показателей Кросби ещё может потягаться (и наверняка потягается) с Александром – всё-таки даже в самые неудачные годы он набирал больше очка за игру, — то в медийном плане Сидни сегодня не ровня Овечкину. Сейчас россиянин заполняет собой едва ли не всё хоккейное медиапространство: он находится на отличном ходу, набрав 18 очков в 11 матчах, совершает результативные действия практически в каждой игре, всё дальше оставляя многих легенд лиги в многочисленных списках рекордов, и с крейсерской скоростью приближается к «вечному» снайперскому достижению Уэйна Гретцки.

Единственным, кто так же часто оказывается в центре внимания, является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. И это идеальная кандидатура на звание нового принципиального соперника для Овечкина. Конечно же, заочного.

Овечкин – Макдэвид – отличная вывеска противостояния игроков предыдущего и нынешнего поколения, где Александр отдувается за всех «старичков», а Коннор представляет новую школу хоккея. В текущей регулярке пока что оба идут практически нога в ногу – Овечкин обрёл вторую молодость в «Вашингтоне», а Макдэвид продолжает тащить «Эдмонтон» в плей-офф (где ему ещё не удалось доказать свою состоятельность, что, однако, никак не бьёт по его имиджу в глазах канадцев). Понятно, что к концу сезона отрыв капитана «Ойлерз» наверняка будет куда больше сегодняшних четырёх очков, но от Овечкина больше ждут не бомбардирских успехов, а именно снайперских. И в этом он даст фору любому молодому игроку.

Как и в медийности – любое действие Александра тут же обсуждается во всех СМИ и соцсетях. И только Коннор может поспорить с ним в такой популярности. Чего стоит его недавний гол в ворота «Рейнджерс» — комментарии в стиле «Боже мой, Макдэвид» заполонили «Твиттер», а повторы его сольного прохода неоднократно крутили по всем спортивным каналам.

НХЛ стоит обратить внимание на такую популярность своих, пожалуй, главных (с медийной точки зрения) звёзд и свести их в новом личном противостоянии – своеобразной битве поколений. Однако лиге стоит поторопиться, ведь времени на раскрутку этого соперничества остаётся всё меньше.