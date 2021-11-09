Ягр, ты следующий! Овечкин догнал Халла и теперь бросился в погоню за истинным величием

Александр Овечкин продолжает подниматься по крутой лестнице величия, за последние три года он уже подобрался к самой вершине, где расположились лучшие из лучших. Уэйн Гретцки ещё какое-то время останется недосягаем, а остальные – Горди Хоу и Яромир Ягр – уже показались на горизонте. Результат легендарного чеха — вот теперь следующая цель для Ови, для которого попадание в топ-3 снайперов всех времён НХЛ (только вдумайтесь в масштаб достижения!) станет прикосновением к истинному величию. И это может случиться уже в нынешнем сезоне!

Сегодня Овечкин догнал очередную легенду – Бретта Халла, который за 20 лет в НХЛ наколотил 741 гол. Великая восьмёрка, окрылённая великой целью, вновь разносит соперников направо и налево. За 17 лет Ови в НХЛ все клубы отчаянно бьются над решением задачи века – как остановить Русскую машину. Но пока никто даже не приблизился к разгадке.

Овечкин – всё ещё машина, монстр и уникум, а его бросок – всё ещё секретный код, не поддающийся расшифровке. Больше всего восхищает, как буднично и легко он забивает. Так, будто он умеет это делать с рождения, так, будто нет ничего более простого.

Поэтому, когда в прошлом сезоне Овечкин забросил 24 шайбы, все качали головами: «Неудачный сезон». Для 90% игроков НХЛ такой показатель будет потрясающим результатом, но Овечкин – это фигура другого масштаба. Его мы привыкли мерять «полтинниками» или хотя бы «сороковниками».

Сейчас мы уже меряем его Халлами, Селянне, Мессье, Эспозито и Дионнами. Овечкин – это уже даже не просто шквал голов и сумасшедшие броски, которые сбивают вратарей с толку так же, как 17 лет назад. Овечкин – это живая легенда, это героический эпос, это грандиозная история, которая пишется на наших глазах.

Ти Джей Оши шутил, что будет рассказывать своим внукам, как играл вместе с Овечкиным. Уверена, так будет делать не только Оши, но и другие хоккеисты, выходившие на лёд вместе с Овечкиным или против него. Те же, кто с ним не играл, но видел его игру своими глазами, тоже будут передавать легенду об Овечкине своим внукам.

У Александра Великого 11 голов в двенадцати матчах и первое место в списке снайперов нынешнего сезона. В 36 лет. За последние годы он легко обскакал десяток-другой легенд НХЛ. Следующий на очереди – Яромир Ягр, который такими темпами может лишиться звания третьего снайпера в истории где-то в середине декабря.

Пусть даже это случиться чуть позже. Пока что Овечкин в среднем забивает почти гол за игру, а все прекрасно знают, что в начале регулярки шайбы даются чуть легче, чем во второй половине сезона, когда команды отточат игру в обороне.

Тем не менее, Ягр – реальная и выполнимая цель на этот сезон, но до второго места придётся запастись терпением. До Горди Хоу сейчас ровно 60 голов, это уже задача на следующий сезон. Но не стоит расстраиваться – за это время Овечкин успеет установить немало других достижений. И через много лет вы будете рассказывать внукам, что видели это своими глазами.