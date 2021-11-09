«Он создан в секретной лаборатории». Фанаты кайфуют от игры Шестёркина с 42 сейвами

Панарин набрал два очка, забил гол, который отменили, но это не помешало «Рейнджерс» дожать лидера НХЛ.

Прошедший игровой день в Национальной хоккейной лиге выдался очень хлебным на яркие матчи. «Вашингтон» в игре с «Баффало», ознаменовавшейся очередным историческим достижением Александра Овечкина, который забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах и догнал Бретта Халла, одержал трудовую победу со счётом 5:3, а «Лос-Анджелес» в гостях крупно обыграл «Торонто», забросив те же пять раз и пропустив всего однажды.

«Рейнджерс» и «Флорида» решили не отставать и подарили собравшимся в «Мэдисон Сквер Гарден» зрителям отличное зрелище, сохранив напряжение до самого конца встречи. Хотя начало матча полностью осталось за хозяевами – «пантеры» упустили возможность отличиться в большинстве, а вот «синерубашечники» своим шансом воспользовались.

С передач Панарина и Зибанеджада отличился Крис Крайдер, который в фирменном стиле затолкал шайбу в ворота Спенсера Найта, продолжающего замещать травмированного Сергея Бобровского. Для 30-летнего форварда это уже девятый гол в сезоне и шестой при реализации лишнего. В этом Крайдеру пока нет равных в НХЛ.

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В конце первого периода блеснуло уже меньшинство «рейнджеров». Казалось бы, не несущий угрозы контрвыпад нью-йоркцев воплотился в их второй гол – четверо игроков «Пантерз» слишком сконцентрировались на Зибанедждаде и Гудроу и упустили подключение Адама Фокса. Действующий обладатель «Норриса» спокойно переложил шайбу на неудобную руку и направил её мимо заспавшегося Найта – 2:0.

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В начале второй двадцатиминутки «Флорида» попыталась быстро вернуться в игру, но штурм ворот хозяев не увенчался успехом – на последнем рубеже неприкосновенность сохранял Игорь Шестёркин, который ещё в первом периоде сумел ликвидировать выход Фрэнка Ватрано один на один.

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Потом забил и Панарин — причём с передачи финского таланта Каапо Какко, для которого это очко могло стать первым в сезоне. Но судьи отменили шайбу Артемия, усмотрев блокировку вратаря.

Панарин всё равно набрал второе очко в матче — но за передачу, когда счёт был уже 3:0. При игре «4 на 4» «Рейнджерс» воспользовались небрежной попыткой выхода «Флориды» из обороны, Панарин и Строум вышли «два в одного» — и канадский центр реализовал отличный пас от русского партнёра.

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А потом в дело снова вступил Шестёркин. Хотя конкретные защитники «Рейнджерс» иногда выдают девятимиллионные перформансы, оборона клуба и при новом тренере постоянно даёт расстреливать вратаря. Вот и сегодня «Флорида» очень сильно перебросала соперника (45-18), была почти вдвое лучше по xG (4,5 — 2), но русский вратарь быстро отошёл после неудачного матча в Калгари, где он пропустил шесть раз, и закончил матч с шикарной статистикой — 42 сейва! На долю его визави Найта всего пришлось 18 бросков за матч.

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Болельщики «Рейнджерс» кайфуют от Шестёркина и пока единодушны: команду чуть ли не в одно лицо тащит вратарь — тем более пока Панарин не набирает очки стабильно, а высокие драфт-пики их толком не набирают вообще. «Я абсолютно уверен, что Шестёркин был создан в секретной лаборатории Владимира Путина учёными, потому что он просто невероятен», — написал один из болельщиков команды с 200 тысячами подписчиков в «Твиттере».

«Флорида» смогла забить три шайбы в третьем периоде (одну из них уже при игре 6х5), но впервые в сезоне ушла со льда без очков. «Рейнджерс» с отрицательной разницей шайб умудряются идти на втором месте дивизиона — правда, они и сыграли больше матчей, чем соперники.