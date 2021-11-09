«Россия сделала всё шоу. Трудно не быть очарованным этой командой»

11 ноября в Финляндии турниром «Кубок Карьяла» стартует розыгрыш Евротура сезона-2021/2022. Традиционно в соревновании примут участие сборные четырёх ведущих хоккейных держав Европы – России, Швеции, Финляндии и Чехии. В Хельсинки российская команда отправилась в крайне экспериментальном составе под руководством Олега Браташа. В столице Суоми игровую практику получат несколько игроков, являющихся кандидатами на участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года, в том числе и голкипер СКА Ярослав Аскаров, проведший в нынешнем сезоне всего девять матчей на взрослом уровне в различных лигах.

При этом нельзя сказать, что в Финляндии российская команда будет выходить на лёд исключительно молодёжным составом. Костяк сборной составили 22-23-летние хоккеисты, которые уже не смогут сыграть за Россию на предстоящем МЧМ. Тогда как год назад на первом этапе Евротура за нашу команду играли исключительно кандидаты на поездку на молодёжное первенство мира. И это выступление получилось абсолютно триумфальным. Сборная России, ведомая Игорем Ларионовым, выиграла все три матча с общим счётом 11:3. Вспоминаем, как это было.

В середине октября 2020 года уже было известно, что из-за пандемии коронавируса последовательно накрылись Турниры четырёх наций в Швеции и Чехии, а совсем скоро должны официально объявить об отмене Суперсерии в Канаде, где тренерский штаб молодёжки сумел бы отсмотреть наших легионеров. В этой связи руководством Федерации хоккея России было принято решение отдать первый этап Евротура на откуп тренерскому штабу молодёжки, чтобы он получил возможность проверить в деле кандидатов на МЧМ.

В состав сборной России среди прочих вошли голкипер Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Семён Чистяков и Шакир Мухамадуллин, а также форварды Родион Амиров, Захар Бардаков, Арсений Грицюк, Илья Сафонов, Василий Подколзин и Марат Хуснутдинов. Спустя два месяца после Кубка Карьяла именно эти хоккеисты станут ключевыми игроками в российской сборной на МЧМ-2021. На мировом первенстве нашим парням не удалось завоевать медалей любого достоинства, но это была уже совсем другая история. А в Финляндии у российских парней всё шло как по маслу.

В стартовом матче турнира россияне не заметили никакого сопротивления со стороны команды Финляндии. Уже в первом периоде в ворота голкипера сборной Суоми Оскари Сетянена влетели три шайбы кряду – отличились Амиров, Хуснутдинов и Сафонов. Форвард «Салавата» задал почин своему выступлению на финском турнире, открыв счёт уже на второй минуте матча. А весь Кубок Карьяла 2020 года по сей день продолжает оставаться самым ярким впечатлением и воспоминанием от игры Родиона на международном уровне.

Во втором периоде подопечные Ларионова упрочили перевес в счёте, выиграв двадцатиминутку со счётом 2:1, а в заключительном отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами. В результате табло на «Хартвалл-Арене» зафиксировало убедительную и эффектную победу россиян – 6:2.

После дня отдыха сборная России провела самый сложный матч на финском этапе, встретившись с командой Швеции. На протяжении 55 минут Аскаров и Самуэль Эрссон проводили невероятный матч, удерживая свои ворота в неприкосновенности. Голевое молчание нарушил ныне выступающий за московское «Динамо» нападающий Антон Ведин, пробивший Ярослава в ближнем бою.

За две минуты до конца основного времени Ларионову пришлось использовать тайм-аут и менять вратаря на шестого полевого игрока, что и принесло свои дивиденды. Подколзин от борта сделал шикарный перевод в центр, Амиров принял шайбу и без помех расстрелял ворота шведов. Судьбу встречи решила серия буллитов, где решающую попытку реализовал Подколзин.

«Раскритикованная в пух и прах Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжной командой. А теперь они захватили, сделали всё шоу. После победы над Швецией русские на пути к победе на турнире. Они предложили соперникам и зрителям чистый наступательный хоккей. Честно говоря, нынешний Евротур изначально выглядел не очень привлекательно — нет больших имён из КХЛ и остальной Европы, но зато российская молодёжь неожиданно прибавила турниру мирового класса. Артистизм и известность молодых русских парней будут только расти, они стали катализатором для всего турнира.

Главному тренеру сборной Финляндии пришлось съесть свои слова критики после поражения от России — Юкка Ялонен говорил, что играть против молодёжи ему неинтересно, но после счёта 2:6 он уже не так заинтересованно говорил о сопернике. Но я могу согласиться с ним в том, что это должен быть взрослый турнир. У молодёжных команд есть свои турниры, свои матчи. С другой стороны, трудно не быть очарованным этой русской командой, которая скоро поедет на МЧМ. Она действительно показала, что поехала на Евротур не просто так», — восхищался россиянами обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

В заключительный день этапа россияне сокрушили чехов – 3:0, а голкипер Аскаров оформил свой первый шат-аут в матчах за национальную команду. Амиров снова отметился заброшенной шайбой, продлив голевую серию до трёх матчей кряду. Также по голу в свой актив записали Чинахов и Егор Афанасьев.

«Это большой успех для ребят. По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Приятно, что ребята показали хороший хоккей. Не всегда всё получалось, были ошибки, но сыграли достойно. Вопросы по вратарям идут к Николаю Хабибулину, которому я доверяю. Мы общались с Ярославом Аскаровым, он был в порядке и изъявил желание играть все три матча. Поэтому решили всё оставить так, как было.

Приятно победить, любой турнир важен. Есть масса вещей, которые мы увидели. Это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась. Основные баталии впереди. Будем постепенно настраивать ребят на молодёжный чемпионат мира. Будем с тренерами обсуждать каждого игрока и каждую позицию, думать, какие вещи усилить и подтянуть. Все ребята проявили себя сильно», — говорил Ларионов после победы на Кубке Карьяла.

После той победы над взрослыми хоккеистами Финляндии, Швеции и Чехии хотелось верить, что тренерскому штабу сборной удастся перенести показанные наработки на молодёжный уровень. К сожалению, не получилось, и выступление сборной России в Канаде стало огромным разочарованием. Спустя год россияне снова везут в Хельсинки экспериментальный состав, а командой вновь будет руководить главный тренер молодёжной сборной – только на этот раз им будет уже Браташ, а не Ларионов. Профессор в предстоящий уик-энд будет управлять олимпийской сборной России. Не путать со сборной России, которая сыграет на Олимпиаде. Эти команды не имеют между собой ничего общего, кроме гражданства игроков.