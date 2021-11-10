Наместников в ударе! Сотворил красоту и идёт вторым русским снайпером НХЛ после Овечкина

У Владислава дубль, а Мориц Зайдер извинился за то, что увёл у него верный хет-трик.

Когда-то, очень давно, Владислав Наместников играл в ударном звене «Тампы» со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым, и показывал свой лучший хоккей в карьере. После этого был обмен в «Рейнджерс», затем «Оттава», «Колорадо», и россиянин заметно потух без суперзвёзд в партнёрах.

Год назад он оказался в «Детройте», который находится в разгаре перестройки. Это знаковый клуб для нападающего, чей дядя, Вячеслав Козлов, в своё время был частью великой Русской пятёрки. «Ред Уингз» ничем не рисковали, подписывая его на двухлетний контракт с небольшой зарплатой в $ 2 млн, и видели в нападающем большой потенциал. Наместников – универсальный форвард, который может сыграть как в центре, так и на фланге, полезен в меньшинстве, навязывает силовую борьбу и, что самое главное, способен усилить атаку команды.

В первом сезоне за «Детройт» Наместников забросил восемь шайб в 53 матчах, причём пять из них провёл в пустые ворота. В этом году всё совершенно иначе не только для россиянина, но и для всего «Детройта». Команда идёт в зоне плей-офф в непростом Атлантическом дивизионе, молодёжь раскрывается (Раймонд сейчас – лучший бомбардир НХЛ среди новичков), а Владислав всё так же выходит в нижних звеньях и не появляется в большинстве, зато за 14 матчей практически полностью перекрыл свой прошлогодний результат. У него уже семь заброшенных шайб, и сегодня в матче с «Эдмонтоном» он оформил свой первый дубль в сезоне и был признан первой звездой встречи.

В гости к «красным крыльям» пожаловал «Эдмонтон» во главе с грозными Макдэвидом и Драйзайтлем, которые денно и нощно кошмарят всю НХЛ, но Наместников смог затмить их обоих. В первом периоде он вместе с Сэмом Ганье убежал в контратаку, получил передачу в средней зоне, ускорился, заставил защитника Тайсона Бэрри броситься на лёд, объехал его и разобрался с вратарём Стюартом Скиннером. Красота же!

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На этом Владислав не остановился, и во втором периоде увеличил отрыв своей команды. Поборолся на пятачке с защитником на пятачке, сначала подправил шайбу после наброса с синей линии, а потом был первым на добивании. Тоже красота!

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Вскоре Дилан Ларкин воспользовался замешательством Скиннера за воротами, обокрал его и сделал счёт 3:0, но позже «Эдмонтон» всё-таки навязал борьбу. Пульюярви забил гол под занавес второго периода, а в третьем Коннор Макдэвид обострил интригу. Минимальное преимущество держалось до последних секунд. В последней атаке «Детройта», когда «Эдмонтон» играл без вратаря, Наместников был готов принять передачу, но Расмуссен переправил шайбу на Морица Зайдера. Тот забил и, судя по его выражению лица, тут же извинился перед россиянином, что испортил ему верный хет-трик.

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Это ничего, дубль – тоже хорошо. У Наместникова три гола в последних двух матчах, он второй снайпер команды, а среди россиян в НХЛ уступает по голам только Александру Овечкину. Нападающий явно разыгрался и почувствовал уверенность, а вместе с ней всегда приходит раскованность и новые голы, новые очки. «Прошлый год был странным – пандемия, я часто попадал в штанги. Так бывает. Я хорошо провёл лето, работал, и сейчас это приносит плоды. Надеюсь, продолжу набирать очки и помогать команде побеждать», — сказал он.

Резвый старт Наместникова в сезоне – это хорошая новость не только для «Детройта», но и для сборной России, которая испытывает дефицит центральных нападающих. И пусть Владислава в клубе используют на фланге, большую часть карьеры он провёл в центре, и это остаётся его любимой позицией. Тем более в сборной у него точно будут классные партнёры – в качественных крайних недостатка у России нет.