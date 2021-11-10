Сокрушительные силовые от россиян в НХЛ! Били даже своих, а американец улетел в борт

В НХЛ был насыщенный вечер – или ночь, или утро, смотря в какой части света вы находитесь. Наши ребята забивали потрясающие голы, отдавали гениальные по красоте передачи и крушили всех направо и налево. По части зубодробительных хитов больше всех отличились Никита Задоров, Андрей Свечников и Александр Романов.

Задоров чуть не снёс голову Барабанову

У защитника Никиты Задорова дела в «Калгари» пока складываются не лучшим образом. В первом же матча сезона он получил «-2» в графе «полезность», а вскоре и вовсе присел в запас на пять матчей. «Это конкуренция. Если ты хорошо играешь, то будешь играть. Если играешь плохо, то не будешь играть», — объяснял главный тренер Дэррил Саттер отсутствие защитника в составе.

Россиянин, видимо, переварил слова тренера и стал выправлять положение, когда в начале ноября его вернули в третью пару «огоньков». В матче с «Далласом» он набрал первые очки в сезоне (забросил шайбу и сделал передачу), в следующем матче с «Рейнджерс» вывел показатель полезности в плюс. Саттер его хвалил, отмечал жёсткую силовую игру, которой славится Задоров: «На мой взгляд, сегодня он провёл сильную игру. Он пытался действовать за счёт своей физической мощи. Именно это от него и требуется. Кроме того, он быстро двигал шайбу, что мы хотим видеть в его исполнении тоже».

Сегодня же «Калгари» играл с «Сан-Хосе», где выступает другой россиянин – нападающий Александр Барабанов. Ему-то и не посчастливилось угодить под каток Задорова. Никита жёстко встретил Барабанова на чистом льду. Даже слишком жёстко, чуть не снеся ему голову. К счастью, нападающий смог продолжить матч, но, пока он переводил дух на скамейке, Задоров в той же смене забросил в собственные ворота. Невинный бросок Логана Кутюра срикошетил от его клюшки мимо Маркстрёма. Болельщики «Сан-Хосе» посчитали, что это Задорова настигла карма.

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Свечников разбушевался

Андрей Свечников является лучшим снайпером и бомбардиром «Каролины» — в 11 матчах сезона на его счету 15 очков. Но результативная игра – не единственный козырь нападающего. Свечников – игрок без слабых мест, который может всё, силовую игру он тоже уважает и любит. По количеству хитов он – четвёртый в составе «ураганов», а в матче с «Тампой» буквально разбушевался и бил всё, что двигается. У него пять силовых за игру – больше, чем у кого-либо в обеих командах!

Пьер-Эдуар Белльмар, наткнувшись на спину Свечникова, рухнул на лёд, а американец Райан Макдона и вовсе улетел в борт! Когда игру остановили, разбираться со Свечниковым пошёл Мэтью Жозеф, но лишь получил две минуты за грубость да услышал пару нелицеприятных слов от россиянина. «Каролина» в итоге победила — в третьем периоде Свечников отметился передачей в шайбе Терявяйнена, а Нечас принёс победу в овертайме.

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Романов «расколол» Купари

Завершает сегодняшнюю подборку русских хитов Александр Романов. Недавно защитник отсидел в запасе один матч – тренер «Монреаля» хотел, чтобы тот поработал над своими ошибками в обороне, за которые временами команда расплачивается пропущенными шайбами.

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«С Роми всё будет в порядке, он просто обучается своей работе. Это непросто, особенно когда к тебе приковано столько внимания, каждую ошибку здесь преувеличивают. Он хочет прогрессировать, учиться. У него отличные рабочая этика и техника, так что всё будет нормально», — считает защитник Бен Шьяро.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Монреаль Канадиенс».

В матче с «Лос-Анджелесом» Романов «расколол» Расмуса Купари. Это был мощный бум, от которого скрипят зубы, а болельщики заходятся в восторге. Тренер Доминик Дюшарм оценил – игровое время Романова составило более 19 минут, а по силовым приёмам (36) он вместе с Шьяро является лучшим в составе «Монреаля».