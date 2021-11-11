Мичков установит вечный рекорд? В 16 лет за сборную России не играл даже Овечкин

Сегодня сборная России начнёт свой путь на финском этапе Евротура. В первом матче Кубка Карьяла команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Браташа в 19:30 мск встретится с хозяевами турнира.

В прошлом году состав нашей сборной был экспериментальным – в борьбу со взрослыми хоккеистами были брошены игроки молодёжки, которым была необходима подготовка к МЧМ. Тогда это вызвало немало возмущения со стороны остальных сборных, представители которых открыто выразили своё недовольство «несерьёзным» подходом россиян. Однако ребята Игоря Ларионова катком прошлись по соперникам, одержав три победы с общим счётом 11:3. К сожалению, этот опыт не помог им добраться даже до бронзы молодёжного чемпионата мира.

Спустя год российская сборная вновь отправилась в Хельсинки неосновным составом, который на этот раз включает в себя не только игроков молодёжки. Так, например, в составе национальной команды впервые оказались открытия нынешнего сезона КХЛ Никита Тертышный и Дмитрий Рашевский. Но больше всего внимания к себе привлекает вызов нападающего Матвея Мичкова, который перед матчем с финнами тренировался в одном сочетании с двумя Иванами – Чеховичем и Зинченко. И форвард СКА попал в заявку сборной России на первую игру Кубка Карьяла!

Всё идёт к тому, что главный талант российского хоккея выйдет на лёд и официально станет самым молодым дебютантом в истории сборной России, превзойдя рекорд Александра Овечкина, который впервые надел свитер национальной команды в 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Кроме того, Мичков, сегодняшний возраст которого – 16 лет 11 месяцев и 2 дня, — обойдёт и Владислава Третьяка, дебютировавшего в сборной СССР в 17 лет 7 месяцев и 8 дней, и станет самым молодым игроком, вышедшим на лёд в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея. Кажется, такое достижение будет вечным и больше не покорится никому.

Овечкин уже успел поздравить Матвея: «Матвей, привет! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя всё получится», — сказал Александр.

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Конечно, вызов Мичкова выглядит в большей степени как аванс юному таланту – всё-таки пока форварду не удалось закрепиться на взрослом уровне. После 11 матчей в КХЛ на его счету было три очка – два гола и голевая передача в игре с «Адмиралом». Зато в МХЛ Матвей действительно хорош – 18 результативных действий после восьми выходов на лёд за «СКА-Варяги» и СКА-1946, в составе которых нападающий последний раз появлялся 19 октября.

Что касается Овечкина, то к тому моменту, когда Виктор Тихонов пригласил его в сборную для участия в Чешских играх в сентябре 2003 года, Александр уже был важной частью московского «Динамо» в Суперлиге и успел блеснуть не только на юниорском, но и на молодёжном чемпионате мира, завоевав золотые медали в январе 2003-го. Вызов 17-летнего нападающего полностью оправдал себя – Овечкин провёл все три встречи в первом звене с Сергеем Королёвым из «Ак Барса» и Максимом Сушинским, игравшим в «Авангарде», и с тремя очками стал лучшим бомбардиром российской команды, закончившей чешский этап на третьем месте.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Уже в первой игре с хозяевами турнира Александр стал единственным соавтором гола Су-33, позволившего чуть более чем за минуту до конца третьего периода перевести матч в дополнительное время. Исход той встречи решился лишь в серии послематчевых бросков, где чехи оказались более удачливыми. Игру со шведами Овечкин, как и вся сборная, провёл без результативных действий, а вот в заключительном матче с финнами дважды внёс свою фамилию в протокол. Сперва он вновь ассистировал Сушинскому, а за 14 секунд до конца встречи установил окончательный счёт встречи (6:3) и стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

Есть основания полагать, что и этот рекорд скоро падёт – у Матвея Мичкова будет как минимум три матча, чтобы обойти Овечкина уже на Кубке Карьяла, но не исключено, что мы увидим его и на следующих этапах Евротура. Возможно, это достижение Александра станет лишь одним из многих, которые в будущем покорятся Матвею.