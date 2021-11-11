«Львы раздавили «Красную машину». Финны ликуют после победы над русскими в Евротуре

Сборная России по хоккею начала свой путь в новом сезоне Еврохоккейтура. В первом матче Кубка Карьяла команда, возглавляемая исполняющим обязанности главного тренера Олегом Браташом, встретилась с хозяевами турнира — финнами.

Состав подопечных Юкки Ялонена на матч включил в себя множество знакомых российским болельщикам игроков – сразу 17 финских хоккеистов когда-либо играли либо же до сих пор играют в КХЛ. Так, к примеру, место в воротах занял голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора, в первой паре обороны появился один из лучших защитников лиги Микко Лехтонен, а в третьем звене нападения появилась связка из «Витязя» Нико Оямяки – Миро Аалтонен. Однако в заявке не нашлось места для двух нападающих «Салавата Юлаева» — Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена.

Россияне вновь, как и в прошлом году, привезли в Хельсинки экспериментальный состав. Вопреки ожиданиям, стартовым вратарём нашей сборной стал не Ярослав Аскаров, а Дмитрий Шугаев, а капитаном был назван Дмитрий Воронков. Как ни странно, 21-летний нападающий в этом созыве является самым опытным игроком, если говорить о международном уровне – только он принимал участие на взрослом чемпионате мира.

Одним из дебютантов российской команды стал Матвей Мичков. Ему покорилось историческое достижение – в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней он стал самым молодым игроком, вышедшим на лёд в свитере национальной сборной не только в российской истории, опередив Александра Овечкина, но и в истории всего отечественного хоккея, превзойдя рекорд Владислава Третьяка.

Но в первом периоде ни ему, ни кому-либо остальному не удалось отметиться результативными действиями. Больше возможностей открыть счёт было у хозяев – они дважды играли в большинстве и нанесли больше бросков (11 против 7), однако на последнем рубеже очень уверенно смотрелся Шугаев. В равных же составах команды играли на встречных курсах, и ни у одной из них не было ярко выраженного преимущества.

Во второй двадцатиминутке удалений стало ещё больше – на скамейке штрафников побывало по трое игроков с каждой стороны. Но если россияне не смогли разыграть лишнего – самый опасный момент у ворот Олкинуоры закончился броском Александра Никишина в перекладину – то финны смогли дважды воспользоваться численным преимуществом. Сперва после удаления того же Никишина комбинацию с участием Сами Ватанена и Миро Аалтонена в касание с пятачка завершил Харри Песонен.

ВИДЕО.

Вскоре сразу двое россиян одновременно оказались в штрафном боксе – Сергей Телегин получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а Даниил Вовченко – за задержку. Реакция хозяев не заставила себя ждать – Ватанен и Аалтонен уже вдвоём организовали гол Суоми. Точный бросок оказался на счету форварда «Витязя».

ВИДЕО.

Две пропущенные шайбы вывели российских хоккеистов из колеи – у наших ребят и так мало что получалось в атаке, а после финны и вовсе целиком взяли инициативу в свои руки. Подопечные Юкки Ялонена подолгу владели шайбой в зоне сборной России, плотно прижав гостей к их воротам. Однако во второй трети ни они, ни россияне больше не забили.

В третьем периоде дела для нашей команды пошли ещё хуже. Через пять минут после перерыва Иван Зинченко заработал удаления до конца матча за удар в голову, вдобавок оставив соотечественников на пять минут в меньшинстве. Финны почти три минуты держали шайбу в зоне атаки, прежде чем в третий раз смогли поразить ворота Шугаева. После передачи Аалтонена в слот Валттери Фильппула переправил игровой снаряд в верхний угол, не оставив шансов голкиперу «Северстали», который явно не заслуживал пропустить так много.

ВИДЕО.

К сожалению, россиян не хватило даже на гол престижа – ни один из 17 бросков в створ не потревожил Олкинуору, проведшего матч на ноль. «Львы раздавили «Красную машину» — с таким ликующим заголовком вышел отчёт об игре на финском портале Iltalehti. Послезавтра наша сборная встретится со шведами, которые в первой игре победили чехов со счётом 4:1. Надеемся, что эта самая машина успеет восстановиться и продемонстрирует, что сегодня для неё был всего лишь один неудачный матч.