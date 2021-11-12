Худший матч Овечкина с начала пандемии. Великий снайпер не попадал даже в пустые ворота!

К счастью для «Вашингтона», у него нашёлся другой российский герой. Орлов забил победный гол и заблокировал кучу бросков.

После домашней игры с «Баффало», ознаменовавшейся для «Вашингтона» победой и важнейшим для исторического контекста голом Овечкина, «Кэпиталз» отправились на выезд в Город Моторов.

«Детройт» шёл в таблице на равных с «Вашингтоном», а в последних матчах имел серию из трёх побед подряд. Интересно, что «столичные» на эту игру не побоялись поставить 26-летнего голкипера-дебютанта НХЛ Зака Фукале, который наконец-то дождался своего шанса в лучшей лиге мира. И дебюта лучше, чем случился, для Фукале и не придумаешь.

Канадец отразил все броски в створ от «Детройта» (их было 21), плюс очень самоотверженно сыграли его партнёры, и таким образом Фукале удалось стать первым вратарём в истории «Вашингтона», который оформил шат-аут в своей дебютной игре за клуб. А защитники «столичных» на пятерых собрали 13 блок-шотов, причём 5 из них — у Дмитрия Орлова.



Орлова вообще можно смело назвать главным героем матча среди полевых хоккеистов. Он отлично выполнял свои прямые обязанности, да ещё и забил победный гол в этой встрече. Уже на 13-й минуте. В голевой комбинации поучаствовали Овечкин с Кузнецовым, так что во втором матче подряд «Вашингтон» забил полностью русскую шайбу.

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А всего лишь через 10 (!) секунд после гола Орлова «Вашингтон» сделал 2:0. Игроки «Детройта» ошиблись в средней зоне, а Ларс Эллер не пожалел при выходе «1 на 1».

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Больше голов зрители матча не увидели. «Детройт» пытался отыграться, но упирался в стену защиты и Фукале. «Вашингтон» особо не лез на рожон, хотя немного удивляла пассивность Овечкина. Александр впервые в сезоне и в первый раз за последние 59 матчей в НХЛ ушёл со льда без единого броска в створ! Нет, Ови, конечно, пытался, но недостаточно: его «выстрелы» либо шли мимо, либо оказывались блокированными. Любопытно, что последний безбросковый матч Овечкина состоялся накануне официального начала пандемии коронавируса — 7 марта 2020 года. Надеемся, что столь редкое событие в этот раз не вызовет никаких глобальных проблем для человечества.



Кстати, на последних минутах тренерский штаб «Вашингтона» специально выпустил Овечкина, чтобы тот поразил хотя бы пустые ворота «Детройта» и вышел-таки на чистое четвёртое место в споре снайперов всех времён. У Александра была такая возможность, но его бросок из средней зоны пришёлся мимо. Видимо, сегодня был не день Овечкина.



Но это не помешало «Вашингтону» победить. 2:0, и «столичные» идут уже на втором месте в своём дивизионе, уступая только «Каролине».