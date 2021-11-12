«Как он это сделал?» Тарасенко забил шикарный гол, одурачив сразу трёх соперников

«Сент-Луису» непросто даётся начало сезона. Только ковид проредил состав на несколько игроков, а ещё и травмы никуда не делись. «Музыканты» начали сезон с пяти побед подряд, но затем просели и стали чередовать победы с поражениями.

Отрадно, что все эти пертурбации не затронули Владимира Тарасенко, который наконец-то после всех операций и долгих восстановлений возвращается на свой прежний высочайший уровень. Но и у него были спады – за первые шесть матчей сезона россиянин набрал 8 (4+4) очков и 29 раз бросил по воротам, за следующие пять у него на счету было только три передачи, ни одного гола, да и бросковая активность заметно снизилась до 11 попаданий в створ.

На матч с «Нэшвиллом» в звено к Тарасенко и Томасу вернулся Иван Барбашёв – именно это сочетание показывало хорошую «химию» на старте сезона, но во втором периоде его разбили, заменив Ивана на Брэндона Саада.

Именно в таком составе звена Тарасенко прервал свою пятиматчевую безголевую серию. Для «Сент-Луиса» матч складывался непросто. Первый период остался за «блюзменами» — Джордан Кайру оформил дубль, забив сначала в равных составах, а затем реализовав большинство. Но во втором периоде игра перевернулась, уже через 17 секунд после перерыва Мэтт Дюшейн сократил отставание, а затем Люк Канин сравнял счёт после потрясающей передачи всё того же Дюшейна.

«В первом периоде мы диктовали игру, здорово действовали на форчеке, бились за шайбу, разыгрывали её. Во втором периоде мы сняли ногу с педали газа, дали сопернику свободу для манёвра, и они забили два гола», — отметил Джордан Кайру.

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В третьем периоде положение «Сент-Луиса» стало совсем тяжёлым. Потеря в средней зоне привела к контратаке «Нэшвилла», которая завершилась голом Якова Тренина в ближний угол. Это первая шайба россиянина в этом сезоне!

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«Сент-Луису» в последнее время тяжело давались шайбы в третьих периодах, но на сей раз моментов было достаточно – могли забивать Барбашёв, О’Райлли, но забил Тарасенко. В силовом стиле продавил одного соперника, сбросил с плеч другого, пошёл на третьего… Казалось, бросать с такой позиции совершенно некуда, да и Давид Риттих перекрыл в воротах всё, но Тарасенко одурачил всех трёх соперников и умудрился не только бросить, но и попасть точно в цель, послав шайбу под блин!

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«Тарасенко связали по рукам и ногам, но он всё равно забил», — отметил «твиттер» Spittin’ Chiclets.

«Наше почтение, Владимир Тарасенко. Мы всё ещё пытаемся понять, как шайба зашла в ворота», — удивляется Sportsnet.

«Вау, вот это гол. Не знаю, как он это сделал?» — отметил ведущий радио «Нэшвилла» Чейз Маккейб.

Этот гол обеспечил «Сент-Луису» очко, но в овертайме их оборона в очередной раз не справилась с вездесущим Дюшейном. Отметим, что Тарасенко забросил на глазах у тренерского штаба сборной России, который сейчас совершает турне по городам НХЛ. Алексей Жамнов, Сергей Гончар, Владимир Малахов и Илья Ковальчук смогли воочию убедиться, что с Тарасенко всё хорошо. Не то чтобы мы сомневались, что Владимир – вернейший кандидат на Олимпиаду, но лишний раз напомнить о себе никогда не повредит.