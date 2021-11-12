Угасающая звезда. Почему Галимову нужно бежать из «Ак Барса» — и как можно быстрее

Несмотря на нескончаемый отток российских хоккеистов за океан, в нашей лиге всё-таки появляются новые лица, привлекающие внимание своей неординарностью или эпатажностью. Встречаются хоккеисты, которым присущи сразу оба этих качества. Артём Галимов как раз из таких.

«Ак Барс», как и все другие команды Дмитрия Квартальнова, строится по заветам «как бы чего не вышло». В хоккейную систему Дмитрия Вячеславовича изначально не закладывается право на ошибку. В таких условиях очень тяжело расти игровичкам, когда их сковывают по рукам и ногам, не позволяя демонстрировать свой максимум в условиях конкуренции в сильнейшей лиге континента. Лишь единицам удаётся закрепиться в главной команде с такими «душными» правилами, но у Артёма это получилось. Уроженец Самары проводит свой уже третий сезон в КХЛ, довольно часто получая возможность поиграть в большинстве и в топ-6 команды из Казани, но сказать, что 95-й номер «Ак Барса» прогрессирует, увы, нельзя.

Фото: photo.khl.ru

Выделяться Галимов стал со своего, по сути, дебютного сезон-2019/2020, когда набил 23 очка в 55 матчах регулярки. Уже тогда было видно его стремление сыграть нестандартно, особенно на фоне многочисленных «солдат Квартальнова», подчинявшихся специфичным и консервативным установкам тренера. К сожалению, запал Артёма быстро иссяк. Квартальнов в том же сезоне пресёк желание молодого форварда выделяться из серой массы и практически превратил его в типичного игрока своей тренерской философии. До конца «переломать» его не получилось, что оставляет надежду на светлое будущее.

Сильные стороны хоккеиста – скорость вкупе с хоккейным интеллектом. Нынешний тренер казанцев явно не тот, у кого хоккеисты, обладающие такими скиллами, ходят в любимчиках. Он искренне верит, что успех зарыт в больших, характерных парнях, а не в хитрых и техничных игровичках. Если говорить о молодых, которым есть куда расти под крылом Квартальнова – это Воронков и Сафонов. Вот кому-кому, а им очень подходит стиль команды, раскрывающий их главные качества – силовую борьбу и бешеную работоспособность. Ситуация с Галимовым чем-то напоминает казанскую карьеру Владимира Ткачёва, чьим талантом восторгались в «Торонто», даже одно время приглашали в клуб на контракт, а всё закончилось обменом в Ярославль и мимолётной стагнацией, не позволившей Владимиру стать топ-игроком КХЛ, хотя все предпосылки для этого у него, безусловно, были. Оставаясь под опекой Дмитрия Вячеславовича, Артём тоже рискует стать угасающей звездой и не раскрыть свой талант в полной мере, как это случилось с Ткачёвым.

Однако нельзя отрицать, что именно этот специалист запустил во взрослый хоккей большую плеяду молодежи, в том числе и самого Галимова. Но вот так получается, что в случае с молодыми «рукастыми» хоккеистами, он им ничего, кроме шанса и доверия, дать не может. Нет дальнейшего развития. Кто в этом виноват? Вопрос отчасти риторический.

Недавно поползли слухи, что Артём Галимов может стать частью сделки по Шипачеву и Войнову, и сменить джерси с барсом на синюю «Д» и жизнь в Москве. Надо сказать, не самый плохой для него вариант, учитывая, что у Алексея Кудашова более лояльный подход к креативным хоккеистам, нежели у Квартальнова. Также не стоит забывать, что Артем вошёл в историю как первый за более чем 10 лет россиянин, задрафтованный «Анахаймом» на драфте НХЛ. Осенью 2020 года клуб из Калифорнии выбрал воспитанника «Ак Барса» в 5-м раунде под общим 129-м номером. В теории, он может в конце сезона выкупить свой контракт у казанцев и рвануть за океан, что маловероятно, но всё же.

Какие перспективы у молодого игрока «Ак Барса»? Пока они туманны, свободных мест в топ-6 не наблюдается, хотя иногда Галимов неплохо себя показывал как игрок-функция, проще говоря, игрок нижних звеньев. Достаточно пересмотреть молодёжный чемпионат мира 2019 года, где Артём был завсегдатаем меньшинства и «чекинг-лайн» команды Брагина.

Фото: photo.khl.ru

В нынешней системе координат казанского клуба смутно можно разглядеть перспективы этого юного, но не по годам умного игрока. Переезд в другой, менее «консервативный» клуб должен растормошить Артёма, в какой-то степени развязать ему руки. Может, и ментальные проблемы сразу улетучатся, кто знает? В нашем хоккее существует масса примеров, когда смена обстановки шла на пользу хоккеистам, позволяла им перезагружать или даже спасать свои карьеры. Галимову спасать карьеру ещё рановато, но если остаться в главном клубе Татарстана, то сделать шаг вперёд будет очень сложно, и чем быстрее он это осознает, тем будет лучше.