Его «Миннесота» была близка к камбэку с 0:3, но отыграться не получилось, хотя и был отличный шанс.

«Нет ничего лучше, чем это». Видео шикарной передачи Капризова уже крутят в Америке

«Миннесота Уайлд» приехала в Лас-Вегас с четырёхматчевой победной серией, что являлось лучшим отрезком команды на старте нынешнего сезона НХЛ. Последовательно подопечные Дина Эвасона обыграли «Оттаву Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Аризону Койотс». Последний матч состоялся только вчера и завершился убедительной победой «дикарей» — 5:2.

Автором пятой шайбы «Миннесоты» стал российский нападающий Кирилл Капризов, установивший благодаря этому клубный рекорд. Воспитанник новокузнецкого хоккея быстрее всех в истории «Уайлд» достиг рубежа в 30 заброшенных шайб. На это ему понадобилось 67 матчей, тогда как предыдущий обладатель рекорда словацкий форвард Мариан Габорик уложился в 93 игры.

Если говорить о всех игроках НХЛ, то Капризов занял седьмое место по скорострельности среди действующих хоккеистов лиги. У Александра Овечкина ушло 43 матча на 30 шайб в НХЛ, а следом расположились Патрик Лайне (55), Брок Бёзер (60), Остон Мэттьюс (61), Евгений Малкин и Сидни Кросби (по 63), Капризов (67) и Доминик Кубалик (68).

Впрочем, поход за пятой победой подряд не задался у «Миннесоты» с первых минут. Уже на шестой минуте стартовой трети «Вегас» открыл счёт в матче. В составе «рыцарей» в этой игре нашлось место неожиданным героям. Свой первый гол в лиге забил американский форвард Пол Коттер, для которого сегодняшний матч стал всего вторым на уровне НХЛ.

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Спустя 10 минут в «Голден Найтс» нашёлся ещё один счастливчик, забросивший дебютную шайбу в НХЛ. На сей раз отличился датский форвард Йонас Рёндбьерг, ранее отметившийся результативной передачей в эпизоде с голом Коттера. Пока номинальные лидеры хозяев только вкатывались в игру, молодые хоккеисты организовали для своей команды комфортное преимущество в счёте.

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Одни из главных звёзд «Вегаса» проявились за семь секунд до конца второго периода, когда свою фамилию в протокол вписал Джонатан Маршессо. Гол в свои ворота откровенно привёз защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба. Канадский хоккеист получил шайбу в средней зоне, начал искать сложное продолжение атаки, замешкался и угодил под прессинг в исполнении Райлли Смита. Нападающий «Вегаса» пошёл в активный отбор на своего соотечественника, тот допустил ошибку, и «рыцари» убежали «два в один».

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.Примечательно, что именно эта шайба в результате и оказалась победной для «Вегаса», но обо всём по порядку. На третий период «дикари» выходили, уступая в счёте 0:3, но смогли подарить себе надежду на спасение. Импульс команде придал 24-летний Капризов, организовавший первый гол «Миннесоты» в матче. Российский форвард закатился с шайбой в чужую зону, развернулся спиной к сопернику и воротам «Вегаса», после чего выдал шикарный пас на подключившегося в атаку защитника Джареда Сперджена. Капитан «Уайлд» выкатился на убойную позицию и прошил Лорана Броссуа.

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.Для Капризова набранное очко стало 11-м в нынешнем сезоне, он лучший бомбардир своей команды. Более того, только Кирилл на данный момент из хоккеистов «Уайлд» смог преодолеть 10-очковый барьер в этой регулярке. Видео с его передачей мгновенно разошлось по социальным сетям в Северной Америке, а журналисты и болельщики снова начали восхищаться игрой российского форварда. «Нет ничего лучше, чем это!», «восхитительный пас Капризова», «блестящая игра», «какой же он потрясающий игрок». Сообщения подобного рода заполонили американский «Твиттер».

За шесть минут до конца третьего периода Райан Хартман до минимума сократил отставание «Миннесоты» в счёте, но на большее её уже не хватило. Хотя у «дикарей» и был отличный шанс перевести игру в овертайм, когда за 63 секунды до конца периода удалился Маршессо. На протяжении минуты «Уайлд» играли в формате «шесть на четыре», но розыгрыш лишнего результата не принёс. Совершить камбэк с 0:3 не получилось.