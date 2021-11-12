Удивительная сделка в КХЛ. «Сибирь» и «Торпедо» сорвали куш, махнувшись важными игроками

«Сибирь» обменяла защитника Николая Демидова в «Торпедо» на форварда Антона Шенфельда. Не самая громкая, но весьма любопытная и даже удивительная сделка в КХЛ. Новосибирск расстался с перспективным защитником, а Нижний Новгород отдал капитана, но обе команды остались в выигрыше. Пока болельщики в комментариях пишут, что обмен провальный, мы попробуем доказать, что это не так.

«Торпедо» очень хорошо жилось в Восточной конференции. Чаще всего именно эта команда не давала «Сибири» выйти в плей-офф. Сейчас благодаря возвращению «Адмирала» нижегородцы вновь оказались в Западной конференции. Это нужно не только для уравнивания количества участников, но и для большей интриги в чемпионате. Но вряд ли это устраивает Нижний Новгород: сейчас «Торпедо» на 9-м месте, а от зоны плей-офф их отделяет одно очко. Но проблема здесь, скорее, в том, что между 4-м и 9-м местами разница в 6 очков. На Востоке было бы проще убежать от конкурентов. «Сибирь» сейчас на 7-й строчке Востока, что не может не удивлять после абсолютно провального сентября. Мартемьянов нашёл свою игру, и вот уже у команды 7 побед в последних 8 матчах. Такого стабильного хоккея в Новосибирске не было почти год. И вот обе более-менее набравшие ход команды меняются игроками: «Торпедо» отдаёт капитана, а «Сибирь» — защитника. Почему оба клуба сорвали куш?

Для начала стоить вспомнить, какой стиль предпочитают тренеры обеих команд. Со стороны Мартемьянова мы наблюдаем максимально закрытый хоккей. Посудите сами: именно прочная оборона в своей зоне стала залогом успешных матчей в конце первой части регулярки. Едва «Сибирь» начинает ошибаться, как тут же получает полную авоську шайб в свои ворота, вернуть же игру в стабильное русло у команды уже не хватает эмоций. А за всю игру новосибирцы наносят примерно столько же бросков, сколько соперники – за период. Дэвид Немировски, наоборот, предпочитает открытый хоккей. «Торпедо» хоть и не лидер по заброшенным шайбам, но прочно находится в верхней части этого рейтинга. А вот по количеству бросков нижегородцы – бесспорные лидеры чемпионата, обогнавшие на полсотни ближайших преследователей.

Демидов не вписывается в концепцию Мартемьянова. Если во времена Заварухина и Андриевского красивый хоккей в команде не создавал проблем, то сейчас в «Сибири» он чуть ли не под запретом. А команда наглухо засела в собственной зоне. В качестве исключений можно вспомнить разве что матчи с аутсайдерами: с «Куньлунем» или рижским «Динамо». Но даже против таких слабых команд «Сибирь» зачастую не забрасывает много. Демидов же – чистокровный атакующий защитник, которому надо бежать вперед. В системе «Сибири» он с сезона-2015/2016 – прошел молодёжку и пробился в основной состав. В лучшие свои и не лучшие для «Сибири» годы он был одним из немногих, кто радовал болельщиков. В частности: сольными проходами от ворот до ворот, которые нередко завершались голом. Но уже как несколько лет он превратился в «вечно перспективного» игрока.

Николай Демидов Фото: photo.khl.ru

В основном сказались травмы: за карьеру он их насобирал немало. Даже начало этого сезона он пропускал из-за повреждения. Но у «Сибири» в принципе была эпидемия травм среди игроков оборонительного плана в начале чемпионата, потому клуб запасался защитниками. Теперь у Мартемьянова целых три защитника-легионера, которые по факту должны играть без перерыва. А травмы начали получать нападающие, хотя у «Сибири» в атаке и так колоссальные проблемы.

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В свою очередь, Шенфельд не вписывается в концепцию Немировски. Тренер делает упор на заброшенные шайбы, а у Шенфельда в этом сезоне статистика скудная что по голам, что по передачам. Бывший топ-6 уже не всегда попадает в состав, хоть и носит капитанскую литеру — отчасти благодаря своим заслугам в прошлых сезонах. Если заявлен на игру, то редко поднимается выше третьей тройки. В составе «Торпедо» он пробыл четыре года, но, кажется, пришла пора что-то менять. Придя из «Лады» в сезоне-2018/2019, он хоть и нечасто забивал, но на протяжении нескольких сезонов был в числе лидеров по передачам. В прошлое межсезонье сохранить Шенфельда было непросто: нападающий долго думал, но всё-таки согласился остаться на два года, хотя имел и другие предложения. А теперь отправляется из европейской части страны в Сибирь, но уж точно не в ссылку, а наоборот — для поиска новой версии себя.

Антон Шенфельд Фото: photo.khl.ru

Обоим игрокам давно пора перезагрузить карьеру. Уже не все помнят сольные проходы Демидова, зато прошлогоднее позднее подписание надолго останется в головах у болельщиков. Когда всех нужных игроков Кирилл Фастовский подписал до конца апреля 2020 года, Демидов пытался найти новую команду до начала ноября. Тем самым пропустив солидную часть чемпионата, да ещё и не пройдя предсезонную подготовку в составе команды. Думаю, не стоит объяснять, что командная и самостоятельная подготовки коренным образом отличаются. Из «Сибири» Демидов хотел уйти уже несколько лет, но чем дольше жил с этой мыслью, тем больше регрессировал. Хоккей Мартемьянова загнал защитника в собственную зону, где нет места красивому хоккею защитника.

Шенфельд получил литеру благодаря не личным качествам, а, скорее, опыту и хорошей игре в прошлые годы. Но в этом сезоне он как-то совсем закис в третьем звене, уровень которого обычно превосходит. Так что обоим игрокам обмен пойдёт на пользу. А во время паузы на Евротур у парней будет достаточно времени, чтобы сыграться с новыми партнёрами по команде и вообще привыкнуть к городу, обстановке и новой атмосфере.