«Кому нужно правило КХЛ о лимитчиках? Убиваем полностью молодёжь»

Завершилась первая половина сезона в КХЛ. Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» ответил на несколько вопросов о некоторых клубах, за которые он выступал на протяжении игровой карьеры, а также в преддверии первого матча Матвея Мичкова, ставшего самым молодым игроком в истории национальной команды, в сборной России (разговор состоялся до матча Россия – Финляндия. – Прим. «Чемпионата) вспомнил, каким выдался дебют у предыдущего рекордсмена – Александра Овечкина.

«В КХЛ, как и в НХЛ, должно быть 23 человека в составе. Остальные — до свидания»

— СКА хорошо провёл первую половину сезона, закрепился в лидерах на Западе. Однако в клубе очень частая ротация. Это плюс или минус для команды?

— Длинная скамейка может спасти только в плей-офф. Ротация, может быть, наоборот – не очень хорошо. Половина игроков будет сидеть, половина – играть. Хоккеисты будут терять игровую практику, потом очень тяжело набрать форму. Да, состав какой-то минимальный всё равно должен быть. Как в НХЛ, там 23 человека, а остальные – до свидания. А фарм-клубы – им даже тренироваться нельзя рядом. Я считаю, что здесь всё равно играют 18 человек, два человека сидят из молодёжи. Для кого это правило сделано – непонятно. Искусственный ввод молодёжи в состав непонятно для чего. Убиваем полностью её, потому что они год-два теряют сидя. Они должны зарабатывать место в составе, а вместо этого просто сидят. Их выпускают, переодевают, а они сидят. Так они никогда не вырастут, ведь они не играют ни в молодёжной лиге, ни в ВХЛ, а просто сидят из-за того, что в правилах написано, что нужно два молодых, вот и всё. Кому это надо – непонятно.

«В «Салавате» появилась команда. Сейчас не всё зависит от Хартикайнена»

— «Салават» в целом стал играть лучше по сравнению с прошлой регуляркой, но финская тройка уфимцев Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен пока не так продуктивна. Является ли это проблемой для клуба прямо сейчас?

— Разве финское звено «Салавата» плохо играет? Считаю, что в Уфе, наоборот, в этом году появилась команда. Они наконец-то сплотились, наконец-то играют в какую-то систему, даже очень неплохую. У них большой потенциал. Сейчас не всё зависит от Хартикайнена. Когда человек может, он всегда сможет. Бывают спады, но в основную работу он всегда добавит, выложится, забьёт и отдаст своё, очень полезно будет играть. Возможно, это даже плюс, если сейчас он не в хорошей форме. Значит, к плей-офф подойдёт в хорошей.

— «Металлург» пока практически неудержим. Уже есть предпосылки, что команда так же хорошо может выглядеть в плей-офф?

— Как можно даже после хорошей половины сезона записывать кого-то в фавориты Кубка Гагарина? Давайте тогда начнём с предсезонки – кто её выиграл, тот и кубок возьмёт. Плей-офф такая вещь – один не выбросил шайбу, другой не лёг, вратарь где-то пропустил, и всё. Вылет в первом раунде. Каким бы фаворитом кто ни был, сколько уже таких случаев видели, что первая команда вылетает после встречи с восьмой. Здесь загадывать бесполезно. Да, «Металлург» хорошо идёт, есть плотность состава, хороший подбор игроков, которых правильно расставили, идёт большинство. Сейчас они неплохо выступают, у команды есть кураж.

«Кричали Овечкину: «Саша, мы здесь! Не надо кидать в стекло и бежать обратно»

— Вы были в составе сборной России в 2003 году, когда в ней дебютировал Александр Овечкин. Тогда на Чешских играх вы даже играли в одном звене. Какие воспоминания у вас сохранились от игры с юным Овечкиным?

— Да, помню этот момент. Мы с Сашей Прокопьевым ему всё время кричали: «Саша, мы здесь! Не надо кидать в стекло и бежать обратно» (смеётся). Входит в зону, бросает по воротам, мимо и всё – обратно. Это очень хорошо помню.

— Сегодня Матвей Мичков может превзойти рекорд Александра и стать самым молодым игроком в истории национальной команды.

— Посмотрим, пусть играет. У него есть талант, понимание хоккея выше, даже чем у большинства старших ребят. Ему надо это развивать, а не останавливаться, вот и всё. Поменьше слушать и читать газеты, где про него хорошие слова говорят. Пускай лучше читает, где про него плохо говорят. Тогда у него будет рост. А так может остановиться, и всё можно будет спустить в унитаз.