«Сочи» борется за плей-офф. С приходом Назарова у игроков появилась уверенность»

Первая половина сезона сложилась для «Сочи» не лучшим образом. Команда расположилась на дне Западной конференции, на восемь очков отставая от зоны плей-офф. Однако с приходом Андрея Назарова на пост главного тренера у руководства клуба появились поводы для оптимизма. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о влиянии Назарова на игроков команды, цели «леопардов» на вторую часть регулярки, а также о ситуации с травмами.

— Как оцените первый месяц работы Андрея Назарова в «Сочи»?

— Положительно. Понятно, что первую неделю можно было назвать втягивающей. Но очень быстро ребята почувствовали те изменения, что привнёс Андрей Викторович. Они сами об этом много рассказывают в интервью, а мы, внутри команды, видим по их подготовке. Парни очень прибавили именно в физическом плане.

У хоккеистов появилась уверенность. Это самое важное, что нам нужно было видеть в игроках, которые должны добиваться результата в КХЛ. Ну и статистика показывает, что мы на данном этапе за 15 игр с Андреем Викторовичем набрали 50% очков. Это тот результат, который позволяет попадать в плей-офф. Другой вопрос, что до этого у нас было всего 32%. Эти 18% мы должны сейчас добрать.

— Согласны, что с приходом Назарова стала прогрессировать молодёжь, увеличились медийность и интерес к клубу?

— Да. Но это заслуга не только Андрея Викторовича. Работает и вся наша большая маркетинговая команда, как это и должно быть в серьёзном клубе. О «Сочи» говорят. У нас на матчах уже было много известных людей, будут и ещё, уже есть договорённости. Как говорится, следите за анонсами. Андрей Викторович знает, как и что говорить, как вести себя не только с игроками, но и с журналистами.

Что касается молодёжи, то изначально поставлена задача её развивать и делать молодую команду. Наша цель — собрать молодой, злой и дееспособный состав, который будет развиваться. В этом направлении мы двигались и продолжаем двигаться. У нас появилось достаточно много голодных, технически оснащённых игроков. Они прекрасно понимают те тактические схемы, которые им даёт тренерский штаб. Плюс они готовы к тем физическим нагрузкам, которые им предлагают, а они действительно серьёзные. Это нужно, чтобы закладывать фундамент для стабильной игры в дальнейшем. Для тех игроков, которые к нам пришли – Гордин, Авершин, Николаев, Жабреев, Котляревский, Жук, Круглов, — самое важное – попасть в скорость, как мы говорим. Уверены, что они быстро это сделают. Они уже готовы играть. Это не может не радовать.

Отдельно скажу про Кирилла Мельниченко. Парень месяц играл в МХЛ, пройдя предсезонку с нами, а сейчас получил награду лучшему новичку недели в КХЛ. Это очень показательный момент для нас. Если посмотреть на тех центральных нападающих, которые сейчас есть в нашем составе, Мельниченко очень хорошо вписался, особенно в звено с легионерами – Бакошем и Липоном. Один из тех игроков, который действительно очень хорошо прогрессирует.

— Как у вас проходит коммуникация, все вопросы решаете совместно?

— Процесс коммуникации проходит так же, как и во многих клубах, системах. Идёт процесс согласования, Андрей Викторович высказывает своё пожелание. Если он видит, что какой-то игрок не подходит под его систему, ментальность, не подходит по характеру или уровню игры, то он об этом прямо и говорит.

Если есть вариант что-то изменить и привести на его место более перспективного игрока, то мы это делаем. Так было уже несколько раз. Тут ничего нового. Обсуждаем очень многих хоккеистов. И тех, которые находятся у нас в команде, и тех, которые находятся на рынке. Нормальный рабочий процесс.

— Стоит ли в ближайшее время ждать от «Сочи» трансферных новостей?

— Думаю, что да. До дедлайна у нас ещё есть время. Мы боремся за плей-офф, пытаемся подняться в турнирной таблице, но на Западе очень большая плотность. Здесь нужна стабильность. К сожалению, у нас много игроков выбыло из-за травм. Егор Бабенко в этом сезоне уже не сыграет. Это игрок первого звена, мы на него очень сильно рассчитывали. Дмитрий Колготин и Никита Феоктистов получили повреждения, Никита Точицкий тоже пока работает по индивидуальному плану после травмы. Получил повреждение в игре с «Витязем» Андрей Баканов. Хотим вывести его на высокий уровень, чтобы он заслужил место в составе молодёжной сборной. Никита Седов и Амир Гараев уже играют в олимпийской сборной, пристально следим за ними. Это те ребята, которые в этом сезоне вышли на очень высокий уровень игры.

К сожалению, от травм никто не застрахован. Можно рассчитывать на одно, а через неделю будет совершенно другая картина. Стараемся по мере возможности усилиться. Сейчас мало клубов в КХЛ, которые готовы расстаться с теми игроками, которые им нужны. А за тех, что им не нужны, они хотят получить взамен сильных игроков, в том числе и от нас. Все приобретения, которые мы сделали, были нами тщательно проработаны.

— Как долго будут восстанавливаться травмированные игроки?

— Баканов должен вернуться в строй в декабре. Он работает пока отдельно от команды, доктора и специалисты по физподготовке делают всё необходимое. Точицкий должен вернуться вот-вот, в самое ближайшее время. Он уже работает на льду. Самое главное для него – набрать кондиции. Две травмы за сезон – это серьёзно. Но Никита боец, он уже на подходе. Ему нужно добавить в физике, после того как он полтора месяца пропустил. Дима Колготин тоже рвётся в бой, но его доктора пока придерживают. Думаю, к декабрю он будет в строю точно. Никита Феоктистов, по прогнозам врачей, через неделю сможет играть.

— Как проходит процесс подготовки команды во время паузы?

— Было два дня двухразовых тренировок, много беговых упражнений и тех, что нацелены на удержание шайбы и правильное обращение с ней. Ребята терпят, всё идёт достаточно хорошо. В пятницу у основного состава был выходной после двусторонней игры. Но около 15 человек работали и в выходной день. Это те, кто в последних матчах играл мало или не играл вообще. Идёт серьёзная работа с неиграющим составом, это ещё одно нововведение от Андрея Викторовича. Развиваются и физические кондиции игроков, и менталитет, чтобы игроки хотели попасть в состав. Лучше хорошая игра, чем плохая тренировка.