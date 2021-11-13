Шедевр Мичкова прогремел на весь хоккейный мир! В 16 лет забил шведам лакросс-гол

«Ни дня без новостей из сборной!» – под таким девизом проходят последние недели, если не месяцы. Почти каждый день к нам приходят какие-то новости из национальной команды России. Что касается Кубка Карьяла, то сперва на него не полетел приболевший Олег Знарок, а после поражения от Финляндии семейные обстоятельства появились у номинального главного тренера Олега Браташа. В результате на лавку встал Сергей Зубов, изначально значившийся помощником главного тренера.
В итоге Зубов исполнял обязанности главного тренера, осуществлял общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов отвечал за защитников и меньшинство, тренер Юрий Жданов заведовал контролем смен. Конечно, не самый сильный и идеальный вариант для сборной, но в дело вмешался форс-мажор.
Прошлый матч финнам российская команда проиграла ещё при Олеге Браташе у руля. Все три шайбы наша сборная пропустила в меньшинстве, что не могло сказаться на спецбригадах, выводы были сделаны.
«Несмотря на поражение со счётом 0:3, на мой взгляд, наши ребята выглядели вполне достойно. У нас, по сути, собраны молодые, перспективные ребята, а у финнов – все сильнейшие игроки. Каждая сборная на домашний этап Евротура всегда стремится собрать оптимальный состав. И я, будучи главным тренером сборной, старался также делать. В нынешнем составе финнов половина игроков прошлой весной стали чемпионами мира. Это главные фавориты нынешнего Кубка Карьяла», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Конечно, во второй игре со шведами российской команде хотелось реабилитироваться. В концовке первого периода шведы провели быструю атаку, Фредрик Олофссон с левого края прострелил на пятак — Бенгтссон опередил Мухамадуллина, подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот Аскарова.
Далее публика увидела настоящий шедевр. Шикарно разобрался наш молодой талант Мичков. Он подкараулил отскок от лицевого борта, поднял шайбу на крюк и послал её под перекладину. Это лакросс-гол, тут можно только поаплодировать.
«Спасибо тренерам, что дали шанс дебютировать за национальную команду. Первую смену начал с броска, поэтому дальше уже было полегче. Но мы сегодня проиграли. Будем делать выводы и двигаться дальше, добавлять от матча к матчу.
Готовились к такому хоккею. Финны — взрослая играющая команда. У них многие ребята играют в КХЛ, многие уже знакомы. Сегодня они сыграли здорово: забили свои моменты, реализовали большинство.
Не чувствую давления после побитых рекордов Овечкина и Третьяка. В этой команде собраны кандидаты и на Олимпиаду, и на МЧМ. Всегда приятно повариться с такими ребятами. Это большой опыт для меня», — говорил Мичков ещё после прошлого матча.
Теперь он подтвердил свои слова. Действительно, никакого давления у Матвея не было видно. Он отлично играл, вышел на матч со шведами как опытный хоккеист и соорудил красоту.
Таким образом, Матвей стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
И не будем забывать, что ранее у Матвея уже был отличный голевой момент, но он его не использовал. Не получилось тогда – получилось сейчас! Браво, Мичков.
Матвей уже сейчас прогремел на весь хоккейный мир. Про него пишет даже шведская пресса, от которой русским игрокам редко удаётся дождаться похвалы. «У него есть чит-код, даже когда он играет против взрослых», – написал шведский журналист Патрик Бетсел в «Твиттере».
«Вау, Мичков! Суперталант подал Швеции настоящий деликатес. Матвей Мичков продолжает изумлять весь хоккейный мир. В 16 лет он уже начал набирать очки в КХЛ, а теперь ему предоставили шанс сыграть в национальной команде. И он им воспользовался.
О Мичкове уже давно говорят и после его дебютной шайбы за сборную будут говорить не меньше», – так прокомментировало издание Hockey Sverige гол хоккеиста.
- 13 ноября 2021
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