Огромный канадец сокрушил Подколзина! А затем нокаутировал защитника русского новичка

Брейден Макнэбб вдохновил «Вегас» на камбэк в ярком матче с «Ванкувером». Но главным героем «рыцарей» стал Евгений Дадонов.

Встречи «Вегаса» и «Ванкувера» всегда получаются очень насыщенными. За 18-матчевую историю противостояния команды ни разу не забрасывали меньше трёх шайб на двоих в одной игре, а их первое столкновение, состоявшееся в предсезонке в сентябре 2017 года, и вовсе закончилось со счётом 9:4 в пользу «рыцарей».

Уже к исходу шестой минуты сегодняшнего матча норма по голам была выполнена на две трети – «косатки» обеспечили себе быстрое преимущество благодаря шайбам Джея Ти Миллера и Таннера Пирсона. Во время гола канадца на льду присутствовал российский новичок «Кэнакс» Василий Подколзин. Гости пытались разыграть лишнего, но игровой снаряд пересёк линию ворот Робина Ленера уже по истечении двухминутного штрафа вернувшегося в состав «Голден Найтс» Марка Стоуна, благодаря чему Подколзин слегка улучшил свой показатель полезности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».

В концовке периода Василий стал участником ещё одного яркого эпизода. Нападающий вёл шайбу по правому флангу и попытался обыграть поджидавшего его на своей синей линии защитника «Вегаса» Брейдена Макнэбба. Однако канадец оказался не так-то прост – он мощным силовым приёмом сокрушил Подколзина, обрушив на него все свои 97 кг!

Фото: Кадр из трансляции

Россиянина, спустя секунду поднявшегося на ноги, тут же полез защищать Оливер Экман-Ларссон, однако от огромного Макнэбба досталось и ему – защитник «рыцарей» точнейшим ударом с правой отправил шведа в нокаут.

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Для «Ванкувера» благородный порыв Экман-Ларссона вышел боком – Оливер получил двухминутный штраф как зачинщик драки, а ещё спустя 26 секунд «Кэнакс» остались втроём. «Вегас», который наконец-то наладил игру в большинстве (за первые 10 матчей их процент реализации лишнего был нулевым), не мог не воспользоваться таким подарком – за 14 секунд до сирены Евгений Дадонов отыграл одну шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вегас Голден Найтс».

После перерыва «Голден Найтс» хватило 10 минут, чтобы перевернуть игру в свою пользу. Сперва счёт сравнял Райлли Смит, а затем всё тот же Макнэбб, запустивший камбэк «рыцарей», поставил «Ванкувер» в положение отыгрывающейся команды. Ответ канадцев последовал до конца второго периода – благодаря голу Нильса Хёгландера равенство на табло снова было восстановлено.

Третья двадцатиминутка началась с гола «Вегаса». Первой заброшенной шайбой в НХЛ отличился Джейк Лешишин, которому отличную передачу с разворота сделал Дадонов, набравший второе очко в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вегас Голден Найтс».

Меньше чем через минуту Хёгландер вновь помог «Кэнакс» отыграться, но это было последнее взятие ворот гостями в этом матче. А вот «Вегас», несмотря на все старания Тэтчера Демко, смог ещё трижды порадовать своих болельщиков. Первым это сделал Джонатан Маршессо, реализовавший численное преимущество хозяев. Для 30-летнего канадца, являющегося лучшим снайпером в истории «рыцарей», этот гол стал 100-м в составе «Вегаса».

«Ванкувер» бросился отыгрываться, но вместо этого пропустил ещё. Ошибка Джея Ти Миллера привела к выходу Дадонова и Стоуна два в одного. Евгений поделился шайбой с первым капитаном в истории «Голден Найтс», и тот, казалось, уже замахивался на бросок, но вместо этого сделал ответную передачу россиянину, который в касание переиграл не успевшего переместиться Демко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Окончательный счёт встречи установил Маршессо, который подкараулил очередную ошибку обороны «Кэнакс» и отправил шайбу в уже, по сути, пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напоследок Бен Хаттон и Джейсон Дикинсон подарили зрителям яркую драку, но на счёт это уже никак не повлияло. 7:4 – «Вегас» немного улучшает своё положение в турнирной таблице, а ниже «Ванкувера» в Тихоокеанском дивизионе по-прежнему располагается только «Сиэтл».