Что произошло в первой половине сезона КХЛ? Большой разбор от Сергея Гимаева

Прошли два месяца регулярного чемпионата, в которые из-за олимпийского сезона вынужденно пришлось вместить половину сезона. Регулярка пока не разочаровывает: невероятная плотность на Западе, неожиданные лидеры на Востоке и очень много результативных матчей. Главные сюжетные повороты и интриги первой части сезона мы обсудили с комментатором КХЛ ТВ Сергеем Гимаевым.

— Есть мнение, что это самая интересная регулярка с сезона-2013/2014. Согласны с этим?

— Да, я считаю, что яркая сейчас идёт регулярка. И за верхние строчки, и за место в плей-офф идёт ожесточённая борьба. Думаю, она продолжится до последнего тура чемпионата, ничего не будет ясно, кто будет играть в плей-офф — что на Востоке, что на Западе.

Запад: ЦСКА набирает ход, очередной финал со СКА всё вероятнее

— ЦСКА на старте сезона критиковали все. Вообще, можно ли конкретно сказать, что хочет видеть Фёдоров от команды?

— Конечно, Фёдоров хочет, чтобы команда больше забивала. Но будем справедливы, там были большие кадровые потери, постоянно пять-шесть человек в лазарете находились. Это для любой команды серьёзный удар. Сейчас вернулись шведские легионеры — Валльмарк, Нордстрём, и ЦСКА выиграл 4:0 у СКА. Это не первая их яркая игра в сезоне — но им надо набирать, да и для Фёдорова это первый сезон, он набирается опыта вместе с командой.

Сергей Фёдоров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ультрадлинная скамейка СКА — это, скорее, плюс или минус? В прошлом плей-офф как будто не было звена-лидера из-за несыгранности.

— Сейчас мы видим, что вырисовываются эти звенья. Длинная скамейка всегда лучше — это и конкуренция, и страховка от травм, тем более мы живём во время пандемии. Любая команда хотела бы иметь длинную скамейку. И если перед сезоном я СКА не видел в числе претендентов, то сейчас они провели отличную селекцию — Гусев, Волков, Робинсон, Лехтонен, Зыков, сейчас слухи о Лео Комарове. Думаю, к концу чемпионата всё стабилизируется и появятся лидирующие звенья.

— Перед сезоном казалось, что армейская гегемония на Западе падёт. Но сейчас какова вероятность нового финала Запада ЦСКА — СКА?

— Перед сезоном я сказал бы, что ни тех, ни других не видел в финале конференции. А сейчас и СКА усилился, и ЦСКА набрал ход — последняя победа дала оптимизм, да и Каменев здорово влился. Конкуренты на Западе не очень стабильны — «Динамо» пока трясёт, а «Локомотив» ведёт опытный тренерский штаб, к концу сезона они поднимутся. Думаю, вероятность армейского финала — 50/50.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— «Динамо» вообще загадочная команда — вся информация по ним противоречива. Можете как-то своё видение ситуации в клубе дать?

— «Динамо» играет на максимуме, и я не вижу, за счёт чего они могут прибавить. Много давалось авансов, много хвалила пресса — но всё равно нет глубины состава, подобной СКА. Есть ярко выраженные лидеры — Шипачёв, Галиев, Войнов, но не хватает баланса в команде. Ну и все эти подводные течения только во вред команде идут.

— «Локомотив» трясёт и после смены главного тренера. Нет ощущения, что они поторопились с этим шагом, ведь Никитин имеет репутацию работы вдолгую?

— Там больше давило на Яковлева то, что освободился Никитин. Его меньше тревожила работа Скабелки — он боялся, что другая команда перехватит Никитина и он будет кусать локти, потому принял непростое решение об увольнении Скабелки. Многие главные тренеры подвисли после того, как ЦСКА неожиданно отказался от Никитина, и Скабелке здесь не повезло в том плане, что генеральный менеджер хотел видеть другого тренера.

— «Йокерит» лидирует на Западе, но играет как-то безалаберно. Финны опять будут чисто регулярочной командой?

— Вполне. В прошлом году они 0-4 легли «Локомотиву» практически без борьбы. Да, границы закрыли, они все игры провели в Ярославле — но было ощущение, что команда как будто обиделась и хотела просто всё поскорее закончить, потому что давно не видели свои семьи. Не исключаю, что такой же поворот может быть и в этом сезоне.

Восток: проблемы финалистов и «Трактор» без слабых мест

— «Металлург» выжигает регулярку. Но можно ли уже сейчас сказать, что этот стиль получится перенести на плей-офф?

— Уверен, что он будет работать и весной. Мы видим, что «Металлург», несмотря на соперников, играет обычно вторым номером, очень плотно, держит свою синюю линию, хорош на контратаках прежде всего. Команда достаточно мобильна, есть кому в эти контратаки убегать, много скоростных и техничных игроков — это грозное оружие.

Наверное, ещё у них сильнейшая вратарская бригада во всей лиге. Олкинуора и Кошечкин – топ-вратари, они доказывают это своей игрой в этом чемпионате.

— Мы привыкли, что «Трактор» Гатиятулина — крепкая оборонительная команда, но после усиления состава они играют очень весело.

— «Трактор» в этом году — самый сильный за последние годы, отличная селекционная работа прошла. Мы видим, как команда усилилась. Давайте скажем, что Анвар Гатиятулин — это топ-тренер, и «Трактор» доказывает это своей игрой, я не вижу у них пока слабых мест. А когда вернутся травмированные Потапов и Стась, отличные форварды оборонительного плана, они увеличат глубину нападения.

Эмиль Гарипов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— «Салават» на ходу, но их финское звено пока не так ярко, как обычно. Это повод для тревоги или наоборот — есть резерв для усиления?

— У «Салавата» зато в этом году появилась вторая ударная тройка, которая играет не хуже финнов — это звено Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин, которые как раз в те игры, когда финны выглядят бледно (хотя это достаточно редко), берут на себя роль лидеров. Ну и отметим уфимскую молодёжь, наверное, лучшую за последние годы — здорово выглядят Башкиров, Алалыкин, Пустозёров. В резерве есть травмированный пока Амиров, но он сильнейший молодой игрок команды.

— Но всё равно: нет ли ощущения, что Хартикайнен и его друзья чуть сдулись? Или у них просто проблемы с реализацией моментов?

— Пока травмирован Маннинен, у Гранлунда и Хартикайнена тоже были пропущены игры. По крайней мере, те матчи, что я видел, они выглядели мощно. Возможно, не всегда удавалось реализовывать моменты, но основная угроза в игре всегда исходит от финской тройки.

— У финалистов Востока сейчас, кажется, схожие проблемы с составом.

— «Ак Барс» имеет лишь трёх легионеров. До конца не понимаю, почему они не закрыли эти позиции, потому что глубины состава у них просто-напросто нет. В принципе, у них потеря каждого игрока — это реальная проблема. В Квартальнове я не сомневаюсь, он уже доказал, что является топ-тренером. Мы видели, что, даже когда у «Ак Барса» были проблемы с составом, они выигрывали игры у прямых конкурентов, лучших клубов КХЛ. Главный резерв — надо найти двух иностранцев высокого уровня, и место под потолком есть.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ну а по «Авангарду» — после чемпионского года на тебя все настраиваются по-особому, плюс серьёзные потери в составе. Оборону удалось сохранить, продлили Грубеца, Бобкова заменил Демченко, который играет не хуже него. В нападении всё приходится перестраивать заново, на это нужно время. Пока их проблема — отладка игры в атаке, думаю, они наберут свой ход позже.

— А нет ли ощущения, что молодёжь «Ак Барса» типа Воронкова и Галимова как-то приостановилась в развитии?

— Так им нужны наставники. В прошлом году были Доус, Да Коста — они здорово выглядели в регулярке, сдулись в плей-офф, почему их и убрали. Но молодёжь играет с ними, тренируется с ними, смотрит на них — и благодаря этому она росла. Поэтому клубу нужна пара легионеров высокого мастерства, ведь сейчас основная нагрузка упала на уже упомянутых парней и Сафонова с Коваленко. Иностранцы должны снять с них часть ответственности.

— Недавно говорилось, что у «Авангарда» нет первого звена, а есть три третьих. Согласитесь?

— Конечно, «Авангард» хотел бы оставить Семёнова, но он уехал в «Торонто». Наверное, хотели бы оставить Зернова, но было какое-то недопонимание с Хартли, его поменяли на Прохоркина и ждали от него больше, чем он показывает. Я думаю, Коля наберёт, но пока он не играет так, как от него ждали. Тот же Цегларик играет результативно, свои очки набирает.

Конечно, сказалась потеря Буше, и словака взяли на его место. Однако Буше попросил такую сумму, которую «Авангард» ему просто не мог дать из-за потолка зарплат. Потолок тоже сказывается, всё не так просто.

Александр Сафонов, «Чемпионат» Фото: Петер Цегларик

— Самая противоречивая команда старта сезона — «Автомобилист». У всех игроков отличная статистика, положение в таблице — в лучшем случае среднее.

— Не до конца понятна философия Билла Питерса. Я пока не могу увидеть стиль игры «Автомобилиста», который он ставит. Много они забивают благодаря мощнейшей линии нападения — и имена громкие, и они увеличили свою легионерскую квоту за счёт канадцев с белорусскими паспортами. Однако они потеряли Коваржа, на которого рассчитывали на старте сезона. При этом Галкин и Шикин выглядят сейчас здорово, но линия обороны не сильнейшая в команде.

— Прямо сейчас горячее всех на Востоке «Сибирь» — очень мало пропускают в последних матчах. Есть ощущение, что этот уровень организованности они сохранят до конца сезона?

— Мы помним, что «Сибирь» играла откровенно слабо, была серия поражений. И вот когда их прижали к стенке, когда стали сильно отставать от зоны плей-офф, они выдали сильный отрезок — семь побед в восьми матчах. Это действительно очень организованная команда, команда без звёзд, которая бьётся в каждом матче, выкладывается на 120%. Великолепно играют и вратари, в первую очередь Харри Сятери.

— Кто из команд, сейчас находящихся вне зоны плей-офф, ещё способен прибавить во второй половине?

— Да вот тот же «Витязь» — они часто проводят хорошие матчи и проигрывают. Но там одно звено и вратари. Сложно добиться успеха, когда есть качественная пятёрка легионеров и бледная игра российских хоккеистов. «Амур» заявлял перед сезоном громкие и пустые амбиции. А «Адмирал» и так имел самый маленький бюджет, часть денег пошла на закрытие долгов прошлого сезона, да и им было сложно набрать команду при этих условиях.

Индивидуальные итоги: Шипачёв — MVP, лучший из русских защитников — Войнов.

— Давайте пойдём по «индивидуальным» номинациям. MVP сезона прямо сейчас?

— Шипачёва бы назвал. Он лучший бомбардир, стабильно набирает очки каждую игру, свои деньги получает заслуженно и отрабатывает их на сто процентов. А его одноклубник Рашевский — наверное, открытие сезона, парень взлетел, очень зрелую игру показывает и похож на человека с большим будущим.

Дмитрий Рашевский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Лучший защитник?

— Ник Бэйлен. В «Тракторе» он лучший бомбардир и выглядит здорово. В СКА мне нравится Лехтонен, человек по 29-30 минут за игру проводит, серьёзный показатель. Среди русских игроков — Войнов, он здорово играет в большинстве и созидании, хотя у него есть проблемы непосредственно в обороне, но это лучший наш защитник в лиге. Лично мне импонирует Никишин из «Спартака» — он молодой парень, но показывает зрелую игру, и я считаю его лидером обороны команды.

— Лучший вратарь?

— Пожалуй, назвал бы двух финнов — Олкинуора в «Металлурге» и Сятери в «Сибири». Первый фантастически смотрелся в тех играх, что я комментировал, второй — один из ключей успешной серии новосибирского клуба.

— Лучший тренер?

— Наверное, назвал бы Анвара Гатиятулина. У него достаточно много конкурентов — отметим и Воробьёва, и Разина с девятиматчевой победной серией.

Анвар Гатиятулин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— А кого пока можно назвать разочарованием сезона из игроков и команд?

— Как такового, наверное, игрока-разочарования нет. Возможно, связка Шалунов-Буше — они пока не играют на том уровне, ради которого их брали. Но им ещё надо адаптироваться к новому тренеру, новому стилю, они постепенно выходят на свои позиции.

«Амур» разочаровал своими громкими заявлениями. За плей-офф они побьются, состав подобран неплохой, но мне не понравилось то, как они поступили с Владимиром Воробьёвым — эта ситуация, когда ты пытаешься открыто не заплатить компенсацию, которая прописана в контракте. Эта история — удар по имиджу клуба.

Если брать из тех, кто пока играет ниже ожиданий — напрашивается ЦСКА. После чемпионства и финала случилась эта неожиданная смена тренера, но в последних матчах вижу в команде прогресс, матч со СКА обнадёжил.