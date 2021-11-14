«Кракен» пока на дне и почти безобиден. Как стартовал в НХЛ новичок лиги из Сиэтла

Прошёл месяц с первого официального матча «Сиэтла» в лучшей лиге мира. Этот мини-юбилей «Кракены» отметили поражением от «Анахайма». Первый гол Грубауэр пропустил уже на пятой минуте. Остальное время команды более-менее перестреливались, завершив в итоге на отметке 4:7. В принципе, кольцевая композиция – как начали месяц с погони за «Вегасом», так и закончили в попытках догнать «Анахайм».

Появление новой команды в НХЛ – далеко не рядовое событие. Прошлое обновление лиги обернулось грандиозным «Вегасом» четыре года назад: «рыцари» забрались в финал кубка и дали бой «Вашингтону». А ныне мы видим не совсем грандиозный «Сиэтл». За первый месяц они пока не показывают по-настоящему «кракенский» настрой на победу. После бомбы от «Вегаса» очень хотелось сравнивать с ними следующих новичков. Ведь вроде одинаковые условия, возможности… Но всё-таки совсем разные команды и ещё более разное начало каждой истории.

НХЛ удачно подстроила календарь: первый официальный матч в истории «Кракены» сыграли как раз с «Вегасом». Проиграли, но показали характер. После разгромного первого периода удалось вернуться в игру и почти выиграть. Может, победа досталась бы «Сиэтлу», но судьи не заметили шайбу в воротах голкипера «Вегаса». Перефразируем всем знакомую цитату: как месяц начнёшь, так его и проведёшь. Сейчас «Кракены» находятся на дне Тихоокеанского дивизиона и практически безобидны. На нынешнем уровне им точно далеко до «Вегаса» образца 2017 года.

Провал был очевиден?

Самый первый игрок «Сиэтла» Люк Хенман, который был подписан ещё в мае, пока отбывает срок в фарм-клубе «Шарлотт Чекерз». Основной состав сформировался на драфте расширения. Но здесь нельзя не упрекнуть генерального менеджера команды Рона Фрэнсиса – можно было сделать лучше. В открытом доступе находились Тарасенко, Прайс, но, видимо, у «Кракенов» изначально был прицел на команду без звёзд. Единственная более-менее известная фамилия – Эберле. И то потому, что он здорово играл в прошлом плей-офф за «Айлендерс». Но при этом нельзя сказать, что состав у команды «мертвый». На бумаге она вполне крепко смотрится, а вот на льду – не всегда. Когда «Вегас» несколько лет назад набрал игроков слабее, старт получился намного серьёзнее.

Главное достижение драфта расширения – Ванечек – был отдан обратно «Вашингтону» в обмен на выбор во втором раунде драфта в 2023 году. Вратарь пробыл в клубе «незабываемую неделю», как пошутила пресс-служба клуба в «Твиттере».

На место чеха, который вполне мог претендовать на роль первого номера, взяли весьма посредственного немца Филиппа Грубауэра – основного голкипера «Колорадо» прошлых сезонов. После этого стало очевидно, что «Кракены» от слова совсем не пытаются повторить историю успеха «Вегаса». Всё же показатели Ванечека и Грубауэра отличаются, и совсем не в пользу нынешнего голкипера «Сиэтла». Не лучшим образом дело обстоит и с бэкапом. Крис Дриджер сыграл два матча и пропустил пять шайб. А учитывая возраст обоих вратарей – 29 и 27 лет – то задел на будущее с их помощью не создать. Радует, что в системе есть и другие стражи ворот. Это Джоуи Даккорд, которому было доверили два матча за «Сиэтл», но после командировали в АХЛ. И, что особенно интересно российским болельщикам – Семён Вязовой. Воспитанника Уфы «Кракены» выбрали на драфте, и вот это уже более серьёзные планы на будущее.

Что мы видим сейчас?

Дэйву Хэкстолу, главному тренеру «Сиэтла», не впервой работать с командами высшего уровня. Он пришел в клуб из «Торонто», не то на повышение, не то на понижение. До этого возглавлял «Филадельфию» и даже входил в тренерский штаб сборной Канады на чемпионате мира в 2017 году. Но нигде не добился серьёзных результатов. Карьера в принципе неплохого тренера буквально стоит на месте. И «Кракены» — новая команда, у которой ещё нет как таковой истории – вполне неплохая возможность для перезагрузки.

Абсолютным лидером команды стал Джордан Эберле. Ну а чего можно было ещё ожидать от бывшего лидера «Айлендерс»? Его вполне могли и защитить летом, но тяжёлый контракт не совсем соотносился с количеством очков. В составе номинально второго звена «Сиэтла» он набрал уже 11 очков в 14 матчах, из которых восемь — голы, и сделал первый хет-трик в истории команды. Вместе с Морганом Гики, Джейденом Шварцем, Марком Джиордано и Джейми Олексяком он образует самое результативное и активное звено этого месяца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Сиэтла».

Самый дорогостоящий и по совместительству возрастной игрок – Марк Джиордано. После без малого 15 сезонов в «Калгари» он стал первым капитаном в истории «Кракенов». Брали его не только для игры, но и для раздевалки. И нашивка капитана на его джерси это подтверждает. Смущает разве что возраст: ему уже 38, а он всё ещё играет в НХЛ (где-то посмеялся Ягр). Но за $ 6+ млн он не просто отбивает кулачки у раздевалки: за 14 игр у него 7 очков и звание самого результативного защитника.

Ещё одна сила «Сиэтла» — Брэндон Танев. За свою карьеру в НХЛ он не набирал сумасшедшего количества очков, но без по-настоящему силового форварда, можно даже сказать, тафгая очень сложно представить полноценную команду в любой лиге мира. Вот эту роль и играет Танев в «Сиэтле». Но не забывает и забрасывать: у него уже 6 голов и 2 передачи. Если будет продолжать набирать очки в том же темпе, то вполне сможет побить собственный рекорд по очкам в НХЛ.

Много внимания привлекает и финский нападающий Йоонас Донской. Бывший форвард «Колорадо» пока орудует в четвёртом звене, но в атаке мелькает часто. После нескольких взрывных для своего уровня сезонов он немножко сбавил обороты. Поэтому не стоит удивляться, если в одним момент его прорвёт и в «Сиэтле» появится ещё один снайпер. А пока финн с русской фамилией набрал шесть ассистентских баллов.

Йоонас Донской Фото: Jeff Halstead/Getty Images

У «Сиэтла» средняя платёжка – $ 74 млн. Не слишком низкая, но и имеет приличный запас до потолка. На всякий случай. Команда на 14-м месте по заброшенным шайбам, но в числе лидеров по пропущенным, уступая разве что «Аризоне». Кстати, первую победу команда-аутсайдер этого сезона получила именно в матче с «Кракенами». Хромает у «Сиэтла» и большинство – худший показатель в лиге. У команды пока 4 победы, 10 поражений, 9 очков и 14 игр за спиной. Но при этом нельзя упрекать новичков НХЛ в полной профнепригодности: поражений хоть и много, но далеко не все они разгромные, а матчей без голов у «Сиэтла» вообще нет. Но при этом игроков с положительным коэффициентом полезности найти не так просто. На данный момент «+1» только у форварда четвёртого звена Донского. По нулям у Брэндона Танева, Райана Донато, Райли Шиэна и Мэйсона Эпплтона, а все остальные заработали минус.