«Взяли и хлопнули их». Почему французы не стали слушать гимн Беларуси?

13 ноября состоялся матч сборных Франции и Беларуси в рамках Турнира четырёх наций, участие в котором, помимо указанных команд, принимали сборные Словении и Австрии. Белорусы одержали третью победу подряд и выиграли турнир, однако больше всего внимания к себе привлекла не их итоговая победа, а эпизод, произошедший по окончании их последней игры. Французы намеренно проигнорировали гимн Беларуси, покинув лёд сразу после финальной сирены. Из-за чего они так поступили?

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К третьей минуте матча преимущество белорусов составляло две шайбы – сперва Артур Гаврус замкнул передачу Александра Скоренова, а уже буквально в следующей атаке правом реализовать буллит воспользовался Иван Дроздов. Вскоре досталось Скоренову – он столкнулся с игроком французской сборной, после чего ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Сложно сказать, были ли действия француза умышленными, однако он, в отличие от белорусского нападающего, видел оппонента и мог избежать контакта. Но он продолжил ехать прямо на Скоренова и не изменил направления.

Тем не менее этот эпизод остался без внимания арбитров и игроков, а уже на пятой минуте возникла первая предпосылка к возникновению большого конфликта. Артём Волченков около скамейки белорусов применил силовой приём против Валентена Клеро. Сначала тот в ответ ударил Артёма клюшкой, а уже через секунду в него полетел кулак француза. За это судьи наградили Клеро двухминутным штрафом. Уезжая в штрафной бокс, Валентен успел обменяться словами с несколькими соперниками. Арбитрам же пришлось объяснять тренерскому штабу французской сборной причины своего решения.

До начала второго периода это удаление оставалось единственным. Игра проходила в агрессивном ключе, хоккеисты действовали жёстко, но при этом в рамках правил. А вот уже меньше чем через минуту после перерыва безобидная борьба в углу площадки воплотилась в первую серьёзную стычку. Нападающий белорусов Иван Дроздов получил штраф за грубость, а вот французу Жорданну Перре повезло меньше – судьи заметили, как он ударил клюшкой между ног Роману Дюкову, и удалили до конца матча. Ещё через полторы минуты за удар клюшкой удалили Германа Нестерова, ещё через три – Даниила Бокуна за толчок на борт. Вдобавок он получил штраф за грубость – на пару с французом Сашей Трелле, с которым он успел немного поконфликтовать после своего толчка.

К концу периода количество штрафных минут белорусов доросло до 39. Команды уравнялись по матч-штрафам – свои 5+20 получил Егор Гайнетдинов. За каждое проявление грубости наказывались игроки обеих команд, а французам дважды удалось реализовать большинство и выйти вперёд по итогам второй двадцатиминутки. В какой-то момент в словесную перепалку вступили и тренеры команд: «Я также орал, что знал. Было достаточно интересно. Тренеры молодцы, что начали за нас вступаться и ругаться между собой. Это тоже здорово. Понятно, что игра, эмоции», — рассказал после матча Александр Скоренов.

В третьем периоде градус жестокости (и жёсткости) заметно снизился. В отсутствие большого количества разборок сильнее оказались белорусы, которые сравняли счёт в первой половине двадцатиминутки и забросили три шайбы в последние пять минут основного времени. Однако ни результат, ни столкновения во втором периоде не оправдывают поступка французов, которые сами играли не идеально чисто, по окончании встречи. Их били так, что они обиделись и ушли с гимна.

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«Конечно, неприятно, но не мне это комментировать. Думаю, есть какие-то инстанции, которые должны обратить на это внимание, будем ждать их реакции», — прокомментировал эпизод тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.

Однако Александр Скоренов рассказал, что после матча все разногласия были улажены: «После матча пообщались с французами. Они извинились, мы тоже. Эмоции, понятно, но это неправильно. После они сильно извинялись, говорили, что неправы и такого не должно быть. Их разочарование объяснимо, если бы они выиграли, заняли первое место. А тут мы, парни из Беларуси, взяли и хлопнули».