Кросби психанул и лез в драку с Кузнецовым. Женя наказал канадца разгромом «Питтсбурга»

Тяжко возвращаться на работу после болезни. Ещё тяжелее смотреть, когда твои конкуренты прямо у тебя на глазах выносят твою команду вперёд ногами. Спросите об этом Сидни Кросби. Пока Александр Овечкин штурмовал список снайперов всех времён, Евгений Кузнецов практиковал «птичку», а «Вашингтон» держался в лидерах своего дивизиона, капитан «Питтсбурга» не вылезал с больничного и смотрел со стороны, как его команда болтается в нижней части турнирной таблицы. Сезон он начал в списке травмированных, восстанавливаясь после операции на руке, потом вышел на один матч и тут же заболел коронавирусом.

После двух недель на больничном капитан «Питтсбурга» вернулся в состав и был стёрт в порошок заклятыми врагами «пингвинов» — «Вашингтон Кэпиталз». В третьем периоде у Кросби от такого натурально сдали нервы.

У «Вашингтона» не на шутку разыгралось ударное звено, которое на данный момент забросило 40% всех шайб команды. В третьем периоде эта тройка довела счёт до разгромного, всё началось с гола Кузнецова. Овечкин и Уилсон стреножили Брайана Дюмоулина у борта, отобрали у него шайбу и переправили её на пятачок, где уже дежурил Кузнецов. Евгений забросил (из-под Кросби) и сделал свою фирменную птичку!

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На скамейке хозяев царило приподнятое настроение, на другой скамейке Кросби скрежетал зубами. Пройдёт немного времени, и он начнёт психовать по-крупному. Сначала схватил и швырнул в борт попавшего под горячую руку Мартина Фегервары.

«Даже не знаю. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Мне всё равно. Посмотрим в следующем матче», — прокомментировал действия Кросби Фегервары.

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Это очевидное нарушение судьи Кросби простили, а следующую вспышку гнева – уже нет. Следующей жертвой Кросби выбрал Кузнецова – стал толкаться с ним у скамеек и нарываться на драку. Кузя поступил умно и не повёлся на провокацию – Кросби получил лишь воспитательный тычок от проезжавшего мимо Уилсона и две минуты за толчок клюшкой на россиянине.

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Кузнецов всё-таки ответил своему обидчику, но не в кулачном поединке, а счётом на табло. Пока Кросби сидел на скамейке штрафников, Евгений отдал изумительный пас, который послал Уилсона на рандеву с Тристаном Джарри. Шикарная передача и капитальный разгром «Питтсбурга» по всем статьям!

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Это явно был не день Кросби. За 17 минут игрового времени он нанёс всего один бросок в створ и заработал «-1». «Надо понимать, что это всего лишь его второй матч за полгода. Он только что вернулся после трудных 10 дней (на больничном). Сегодня он старался, выкладывался, несмотря на непростые обстоятельства. Не сомневаюсь, что он будет становиться лучше с каждым новым днём и с каждым новым матчем», — сказал после игры главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

«Вашингтон» же одержал четвёртую победу подряд и первую – над «Питтсбургом» в этом сезоне. Через месяц эти непримиримые соперники встретятся вновь, и можно не сомневаться, что на льду снова будет жарко.