«Было страшно, что великого Тихонова собьют на тренировке». Большой разговор с Разиным

«Северсталь» — пока что главная сенсация регулярки КХЛ, команда, которая возглавляет официальный рейтинг силы команд от лиги. И по игровому стилю, и по подбору хоккеистов нынешняя «Северсталь» — авторский проект тренера-генменеджера Андрея Разина, который на этом Евротуре выступил в роли консультанта сборной России.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Разин рассказал, что изменил в команде, прояснил некоторые тактические нюансы и порассуждал о современном хоккее.

«Только в Риге могут меньше предложить игрокам, чем мы»

— Давайте сначала перенесёмся в март. Вы говорили, что проиграли «Динамо» в нюансах. Какие точки для роста отметили как главный тренер?

— Взять первую игру — при 0:1 у нас, в принципе, были моменты, когда игра могла сложиться совсем в другую сторону. [Победа во втором матче] 5:2 — тоже там были нюансы, когда можно было и проиграть матч. Третья игра — понятно, три секунды выстоять не хватило. Из таких мелочей это сложилось — мы хоть и проиграли серию 1-4, если не брать четвёртый матч — все игры, которые мы проиграли, все в одну шайбу. Это, я считаю, нюансы, когда где-то свой момент мы не реализовали — и этот момент реализовал соперник

— А как генеральный менеджер?

— Во-первых, у нас плохо работало большинство. В первую очередь нам нужны были праворукие защитники, нападающий с броском. Вот Пресса мы брали для игры слева на полборта, защитника с броском от синей на игру в большинство. Искали крайнего нападающего тоже для игры на полборта — примерно как Григоренко у ЦСКА, способный бросить с ходу и попасть, или как Буше.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первую очередь проблема была в этом. Возвращаясь к предыдущему вопросу — играя в большинстве в серии против «Динамо», мы сыграли 0:1. Поэтому нашим приоритетом были спецбригады. Потом уже заменить ушедших лидеров — Петунина, Провольнева, Адамчука.

— И насколько вы удовлетворены теми же шведскими защитниками Прессом и Стенквистом?

— Я уже говорил и ещё раз повторю — для нас очень важно соотношение цены и качества. Не каждый хоккеист поедет на те условия, что мы предлагаем. Даже если игрока будут устраивать условия, не каждый поедет в Череповец. Поэтому я доволен тем, как мы провели селекционную работу летом — взяли качественных иностранцев за небольшие деньги по меркам КХЛ. Мне кажется, только в условной Риге могут меньше предложить игрокам, чем мы. Поэтому здесь нас всё устроило.

«Вратари ошибались. Это нормально»

— В первую очередь заметно, что вы подтянули оборону. За счёт чего? Иногда кажется, что вы стали чуть осторожнее, чем раньше.

— Не сказал бы, что мы стали осторожнее. На некоторые нюансы обратили внимание во всех зонах — в зоне атаки, и в нейтральной, и в атакующей. Мы немножко видоизменили, скажем так, положение хоккеистов.

— В прошлом году для вас проблемой была игра на точке. Сейчас тот же Гуслистов подтянул процент с 39% до 46%. Много работали над этим компонентом летом?

— Мы как работали над вбрасываниями, так и работаем. Уделяли этому внимание, но именно стойки центрального нападающего на точке у нас какими были, такими и остались. Просто у нас молодая команда, у парней становятся сильнее руки, я думаю, что благодаря этому и подрос процент.

— После травмы Подъяпольского вы не стали искать нового вратаря — и дуэт Шостак — Шугаев вас не подвёл.

— Можно было бы найти вратаря российского — но не факт, что он приехал бы и заменил именно Владислава. Расчёт с моей стороны был, что из этих двух вратарей не будет кто-то первым номером. Мы решили, что они оба будут играть примерно одинаковое количество матчей — будут меньше тратить эмоций, будут лучше спать. Будут лучше готовиться к играм, зная, что мы не берём кипера для конкуренции. Все это я учёл, и я решил не брать третьего вратаря — брать среднего смысла не было, а брать игрока с опытом стоит денег, которых у нас нет.

Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев в составе сборной России Фото: photo.khl.ru

— И всё-таки Шостак у вас пропускал необязательные шайбы — психологически это его не надломило.

— Они оба ошибались. Это нормально. Если смотреть хит-парад красивых шайб, очень многие залетали в наши ворота — курьёзные шайбы прилетали. Здесь это и тренировочный процесс, подготовка хоккеиста, выход на более высокий уровень. Это естественно, когда люди ошибаются. Здесь им было легче пережить ошибки, потому что они знали, что на данный момент их некому заменить.

— Какие у вас планы сейчас — будете делить игровое время между тремя киперами или кто-то поедет в ВХЛ?

— Пока Подъяпольский всё-таки не вернулся на сто процентов. Он сыграл одну игру — дальше будем думать и смотреть. В «вышку» вряд ли будем отправлять — есть предложения отдать в аренду или обмена. Не стоит кого-то сейчас отправлять в ВХЛ, ломать психологию. Люди уже доказали, что они способны играть на высшем уровне, и делать шаг назад с нашей стороны здесь просто нельзя.

«Наши легионеры не только забивают, но и обороняются»

— По игровому времени среди форвардов у вас лидирует Гуслистов. Как оцените его игру за сборную и за «Северсталь»?

— Телекартинка игры с теми же финнами не демонстрировала весь объём его работы. То, что я видел — в меньшинстве неплохо отрабатывал, закрывал вратаря при бросках. Его сильные стороны в этой игре были видны, он показывал свой уровень.

Если учесть, что этот парень 2002 года рождения, ему 19 лет, он получает игровое время в большом количестве, выходит на решающие моменты в конце игры — на вбрасываниях, в обороне — у него огромный скачок в этом плане. А касательно того, что от него болельщики ждут многое после хет-трика «Автомобилисту» — об этом говорить рано.

Для своего возраста он набирает достаточно очков, показывает стабильную игру, что намного важнее для меня. Лучше так, чем сыграть один матч с тремя голами, а потом три игры тебя не видно и не слышно. Никита играет стабильно, играет на команду — это самое главное для меня как для тренера.

Никита Гуслистов Фото: photo.khl.ru

— У вас команда играет лучше, чем в прошлом сезоне, но некоторые форварды — тот же Гераськин — сбавили пока ход. Это вас не тревожит?

— Гераськин в том году имел других партнёров, сыграться сразу не получается. Он в прошлом сезоне тоже не сразу начал очки набирать, была отрезками засуха. Сейчас в последних играх вышел на свой уровень, что заметили тренеры сборной. Форварды сбавили в плане набора очков, но хоккей — такая игра, что черновая работа намного важнее результативных баллов.

Нападающий может принести гораздо больше пользы команде игрой без шайбы, чем забив какой-то гол. Ребята все развиваются, я считаю, что регресса нет ни у одного из хоккеистов в нашей команде.

— Когда подписывали Рообу, не было опасений из-за того, что уровень финской лиги деградировал в последнее время?

— А почему финская лига деградировала? В «Витязе» же играют из Лииги ребята, много забивают. У нас легионеры — я много об этом говорю — взяты не только забивать, но и обороняться. Лишка, Няттинен, Рооба — они очень много выполняют черновой работы незаметной, которая не вносится в статистику «гол+пас».

Тот же Рооба мог бы больше забить, но лиги разные. У нас за два месяца половина чемпионата прошла. Для иностранцев без адаптации к КХЛ тяжело в этот темп войти. Там игра в пятницу и воскресенье, поездки на автобусе занимают максимум 3-4 часа, всё налажено. У нас перелёты на Дальний Восток, через день опять игра, и для того, чтобы к этому привыкнуть, нужно время. Тот же Пресс, который приехал пятым бомбардиром Лииги, он всё-таки выполняет больше именно оборонительные функции.

Роберт Рооба Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— Вы приобрели Пилипенко — парень талантливый, но у него не получилось в двух клубах-аутсайдерах. Надеетесь, что сможете возродить?

— Конечно, я надеюсь. Примеры такие есть — тот же Петунин не заигрывал везде, сейчас пока не адаптируется в «Динамо». Провольнев, Адамчук тоже не были основными игроками в старых клубах. Я могу ещё много примеров привести. Надеюсь, что стану нужным тренером для Кирилла, а «Северсталь» — его командой.

Мы брали Пилипенко на место Петунина в тройку к Вовченко и Кодоле. Он вышел с этими ребятами в Уфе, сразу забил гол. У них появляется «химия», Пилипенко может не забить, но его партнёры много набирают очков. И опять же — иногда игрок, которому не записывают очко, может принять в шайбе большее участие, чем тот, на кого она записана.

Те два гола, которые он забил — это два шедевра. Один — индивидуальное мастерство, во втором участвовала вся пятёрка. Здесь ценно именно взаимодействие всех пяти игроков — и этот гол против «Автомобилиста», я считаю, должен претендовать на лучший гол сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— По увиденным матчам показалось, что «Северсталь» сильно пассивнее играет, когда начинает вести в счёте.

— Если мы ведём, зачем рисковать и обыгрывать на синей линии? После потери может случиться контратака, которая приведет ко взятию наших ворот. Ребята играют по заданию, стараются не рисковать — а не так, что мы спрятались в домик, закрыли щелки и ждём, пока время пройдёт. Соперник, проигрывая, добавляет, рискует. Нет такого, что мы запрещаем защитникам подключаться, нападающим – рисковать и лезть на ворота. Меняется немного тактика — минимизируется риск.

— Сейчас, уже по прошествии времени, можете сказать, что случилось в игре с «Нефтехимиком», где вы упустили преимущество 5:1? Уроки извлечены?

— Бывают такие игры — вот и подтверждение того, что мы не играем на удержание. Там просто ребята рано поверили, что игра кончилась. Например, взять один из голов, который забил Евгений Митякин — он молодец, красиво положил. Но если посмотреть, он обыграл лишь одного нашего защитника в средней зоне, остальные разъехались. Это просто расхлябанность была в действиях команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— У вас был неудачный отрезок, когда шли и на последнем месте Запада. Не паниковали в этот момент?

— Если бы у меня было такое чувство, я бы никогда не добился успехов как игрок и не работал тренером. Было понимание, в какую сторону идти, в чём мы должны прибавлять. Бывают такие игры, когда не везёт. Именно игра со «Спартаком» показала, что команда просела функционально, ни один игрок тогда не сыграл на максимум. Но мы вышли из трудного положения, поняли, над чем надо поработать. Однако и сейчас мы не останавливаемся в развитии, ищем, над чем работать.

— Вы ушли на перерыв после успешной серии. Это вам мешает или, наоборот, сможете освежиться и найти новые эмоции?

— Все команды устали, и мы не исключение. У нас в последней игре четыре основных защитника не играли из-за травм. Нам нужен был отдых — и мы находили правильные слова, чтобы ребята до конца выжимали максимум. Те выходные не только не помешали, они были как глоток свежего воздуха.

«Команду в кальянную не отпущу»

— В интервью Илья Воробьёв сказал, что хоккей в лиге стал более активным. Вы согласны?

— Он вообще стал очень быстрым. Когда я был хоккеистом и играл в ЦСКА, великому Виктору Васильевичу Тихонову было уже 70 лет. На тренировках мы играли пять на пять, и мне было страшно, когда Виктор Васильевич ехал от одного борта до другого. Думал «блин, сейчас же собьют его!» — было страшно, что врежутся в Тихонова.

Сейчас мне просто страшно стоять у борта на тренировках. Я когда вбрасываю шайбу и подъезжаю к борту, страшно, что затопчут и ничего не останется. Шайба в прошлом году прилетала, когда люди отдавали пас через борт и попадало в меня — это не страшно. Но есть иногда чувство во время тренировок, что тебя просто сомнут.

Выросла и скорость принятия решений, и скорость приёма шайбы, и темп, с которым шайба ходит. Даже по сравнению с нашим поколением скорости выросли в два раза.

— Какая из команд, которую вы смотрели или против которой играли, впечатлила сильнее всего?

— Не хотел бы выделять кого-то — не со всеми мы играли, с «Авангардом» или ЦСКА, например. Каждая команда сильна в своих аспектах — откровенно провальных нет, но и играющих с большим преимуществом тоже. Та же «Магнитка», я считаю, наиболее сбалансированная команда — есть и мастера, и рабочие лошадки, и сильная вратарская бригада. Но в матчах с «Салаватом» или с нами тоже слабые места были видны.

Лига подравнялась, проходных матчей нет. Взять вот наши результаты — мы очень редко выигрываем больше чем в две шайбы. Все игры сложные, до последней минуты держат в напряжении.

— В этом сезоне вы ни разу не обращали внимания на судейские ошибки в «Инстаграме». Рефери тоже стали работать качественнее?

— У меня хорошие отношения с судьями стали, не могу ничего сказать про них плохого. Да, бывают какие-то непонятные мне решения. Когда я выставил момент с Абдулом, был больше разочарован, что хоккеист вылетел на половину сезона, а не тем, что судьи ошиблись. Дадут ли сопернику дисквалификацию, уже неважно, я был разочарован потерей игрока, а не хотел показать, что судьи какие-то плохие. Судейство реально становится лучше с каждым годом.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— После одной из побед вы выложили «сториз» из кальянной. Команде разрешил бы пойти всем скопом?

— Нет, конечно. Я же не играю в хоккей, мне не только кальян можно (смеется). А они уж найдут, чем компенсировать кальян.