Русские вратари ставят на уши НХЛ. И кто теперь номер один на Олимпиаду?

Нашествие российских вратарей в НХЛ началось не в этом году и не в прошлом. Канадцы, шведы, финны, американцы, чехи – долгое время в этом национальном многообразии наших голкиперов было почти не видно. Был Николай Хабибулин, выигравший с «Тампой» Кубок Стэнли в начале нулевых, Евгений Набоков, ставший легендой «Сан-Хосе», да Илья Брызгалов, который в первой половине карьеры играл действительно хорошо и тоже выиграл Кубок Стэнли – с «Анахаймом».

Потом были Семён Варламов и Сергей Бобровский – первые ласточки, но кто тогда мог подумать, что это будут не единичные случаи, а начало новой главы вратарской истории НХЛ? За последние несколько лет в лучшую лигу мира из России переехала целая плеяда молодых, талантливых, жаждущих быть лучшими из лучших. Василевский, Шестёркин, Сорокин, Самсонов, Георгиев.

Российские вратари теперь в цене и в почёте, и вовсе не за красивые глаза. В этом сезоне четыре россиянина являются основными вратарями своих клубов и все четверо ударно вошли в чемпионат. Трое из них прямо сейчас – в топ-10 НХЛ по основным вратарским показателям. По проценту отражённых бросков (в расчёт брали голкиперов, которые сыграли не менее семи матчей) Бобровский сейчас делит первое место, на седьмой строчке расположился Сорокин, а замыкает десятку Шестёркин. По коэффициенту надёжности Бобровский пятый, Сорокин – шестой, а Василевский – 10-й. У сборной России вырисовывается неожиданная и приятная дилемма. Кого брать в Пекин?

Андрей Василевский

Фото: Getty Images

Лучший вратарь мира, и точка. В принципе, на этом можно было бы и закончить. Василевский был назван в числе первых трёх российских игроков на Олимпиаду и должен быть первым номером сборной в Пекине. Его игра не оставляет в этом сомнений, да и главный тренер Алексей Жамнов прозрачно на это намекает.

Ощущение, будто у Василевского в рукаве спрятан бесконечный запас козырей и тузов. Его вообще невозможно выбить из колеи или заставить нервничать. Наоборот, это он одним сверкающим из-под маски взглядом заставляет соперников застывать перед воротами как каменные истуканы. Вот недавно он попал в уникальную ситуацию, когда пришлось минуту играть без лезвия конька в формате «три на пять». И что бы вы думали? «Каролина» была ошарашена и встала как вкопанная, не зная, как распорядиться таким подарком.

Или последний матч «Тампы» с «Флоридой», когда Василевский в шпагате совершил дерзкое ограбление? И таких моментов, когда приходится не просто отбивать шайбы, а именно выручать в безнадёжных ситуациях, у Васи наберётся в каждом матче.

Можно было подумать, что Василевский устанет после двух выматывающих чемпионских сезонов, но нет. Он продолжает доминировать. Монстр! Но у Василевского появилась реальная конкуренция за место в олимпийском составе.

Игорь Шестёркин

Шестёркин в «Рейнджерс» не просто оправдывает возложенные на него надежды, он играет как достойнейший преемник великой вратарской традиции Нью-Йорка. Фактически эта команда давным-давно забыла, что значит слабый вратарь. В 1990-х у них был Майк Рихтер, затем его сменил Хенрик Лундквист, а теперь пост принял Шестёркин.

Шестёркин недавно признался, что ему непросто играть за «Рейнджерс» после Лундквиста, тяжело идти по стопам легенды и своего кумира, с которым его неизбежно будут сравнивать. Но надо признать, на игре Игоря это давление совершенно не сказывается. Он уже давно снискал любовь требовательных болельщиков и партнёров по команде. В него все верят и знают, что за последний рубеж можно быть спокойным – Шестёркин не подведёт.

При этом, хоть Игорь и не соглашается, что тащит свою команду, но довольно часто ему приходится подчищать провалы в обороне, а бывают отрезки, когда только благодаря его спокойным и уверенным действиям «Рейнджерс» остаются в игре.

Конечно, у него тоже бывают неудачные матчи (вспомним недавние 0:5 с «Калгари»), но такое случается даже с великими. В остальном же Игорь с блеском выдерживает огромную нагрузку (по количеству сейвов он занимает второе место в НХЛ – 353) и ещё не проиграл ни одной встречи, где в его сторону летело не меньше 40 бросков.

Сергей Бобровский

Фото: Getty Images

Бобровский – пока что одна из главных историй сезона об упорстве и преодолении. Как только он поставил подпись под семилетним контрактом на $ 70 млн и дебютировал за «Флориду», на него посыпались все шишки мира. Сергей даже близко не был похож на двукратного обладателя «Везина Трофи» и одного из лучших вратарей мира.

На протяжении двух лет он с большим трудом оставался первым номером команды, проигрывал конкуренцию, получал травмы и постоянно твердил, что через работу всё обязательно придёт. Пришло. Потребовалось время, чтобы он привык к команде, а команда – к нему, но за ожидания воздалось сполна.

Бобровский сейчас находится чуть ли не в лучшей форме в карьере, показывая фантастическую игру. Он остаётся единственным основным вратарём в НХЛ, который ещё ни разу не проиграл в основное время, а «Флорида» выдала лучший старт в своей истории, начав чемпионат с восьми побед подряд (они и сейчас возглавляют турнирную таблицу НХЛ).

За Сергея теперь совсем спокойно, он поймал кураж, получает удовольствие и радуется успехам команды. В последние годы ему этого не хватало.

Илья Сорокин

Успех «Айлендерс» при Барри Тротце строится на трёх столпах: выжимании максимума из своих моментов, грамотно выстроенной обороне и блестящей игре вратарей. Давно не новость, что «Айлендерс» забивают катастрофически мало, у них банально некому этим заниматься. Ну не считать же 37-летнего Зака Паризе реальным усилением атаки (а он наряду с защитником Харой был самым именитым усилением команды в межсезонье).

Поэтому для «Айлендерс» вратарь – это даже больше, чем полкоманды. Раньше у них был дуэт Грайсс – Варламов, потом дуэт Варламов – Сорокин, но уже совсем скоро дуэтов не останется, а будет номер один и номер два. Это ни в коем случае не камень в огород Варламова – он правда хорош и вписался в систему «островитян» как влитой.

Это дань гениальной игре Сорокина. В его арсенале – потрясающая пластика, великолепная техника, молниеносная реакция и светлый хоккейный ум, который позволяет предугадывать развитие игры. Пока у него не так много побед, как у других наших вратарей, но это не его вина. Забивать бы «Айлендерс» побольше…