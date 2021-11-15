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На матче КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» подрались сперва хоккеисты, а затем болельщики, видео

В матче КХЛ чуть не подрались болельщики! Их завёл яркий мордобой на льду
Павел Панышев
В матче КХЛ чуть не подрались болельщики
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В Минске снова жарко!

Неспокойная обстановка и размахивание кулаками – довольно привычное дело для Минска. Любители КХЛ со стажем прекрасно помнят, как в своё время в этот город вместе с «Витязем» приезжал тогдашний рулевой подмосковной команды Андрей Назаров и какие инциденты случались на трибунах. Драки, потасовки на секторах и на льду – для столицы Беларуси всё это не в диковинку. Опять же, можно вспомнить, как по ходу прошлогоднего противостояния между «зубрами» и СКА на лёд летели зажигалки, монеты, пластмассовые бутылки и прочие посторонние предметы.

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Вот и на сей раз не обошлось без приключений. В рамках регулярного чемпионата КХЛ в гости к «Динамо» пожаловал «Локомотив». Обе команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции, поэтому изначально предполагалось, что встреча получится жаркой. Уступать и терять очки никто не хочет, а после паузы на Евротур коллективам удалось залечить болячки и вывести из лазарета болевших игроков.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Мисюль – 04:14' (4x4)   1:1 Коробов (Демков, Альмквист) – 05:27' (5x4)   2:1 Стрёмвалль (Бек, Альмквист) – 06:58' (5x4)   2:2 Шалунов (Каюмов) – 13:57' (5x5)   2:3 Каюмов (Анисимов) – 20:30' (5x5)   2:4 Беляев (Черепанов) – 22:23' (5x5)   2:5 Шалунов (Алексеев, Марченко) – 28:33' (5x4)   3:5 Стрёмвалль (Бек, Альмквист) – 37:19' (5x3)   3:6 Алексеев (Анисимов, Марченко) – 55:03' (5x4)   3:7 Шалунов (Каюмов, Кудрявцев) – 59:46' (en)

То, что матч не получится спокойным, стало понятно уже на первых минутах стартового периода. Усов попал под сокрушительный силовой приём в исполнении Осипова, в результате чего за партнёра заступился Горбунов. И пошло-поехало, как говорят в таких случаях.

Несмотря на скромные габариты, Горбунов достойно провёл поединок против игрока «Локомотива», даже разбив тому нос.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Икс».

Главным арбитрам Николаю Акузовскому и Денису Наумову пришлось посовещаться, чтобы наказать всех виновных в случившемся.

Чувствовалось, что атмосфера становится всё напряжённее, а болельщики на трибунах активно гнали местных хоккеистов вперёд.

Как оказалось, дракой на льду баталии в Минске не закончились: сразу после хоккеистов рукоприкладством решили заняться болельщики на трибунах. Можно только гадать, что не поделили ярославские и минские фанаты, но подобные стычки не красят хоккей.

В плане спортивного результата сильнее оказалась команда Игоря Никитина, которая набрала важные два очка и не дала заработать ни одного балла динамовцам. Хет-трик оформил центральный нападающий гостей Максим Шалунов, который наконец-то начал приходить в себя после неудачного старта сезона.

Пауза однозначно пошла на пользу «Локомотиву», а вот у «Динамо» и Крэйга Вудкрофта хватает пищи для размышлений. В защите бардак, вратари тоже не выручили. А ведь попадания в плей-офф себе ещё никто не гарантировал, поэтому расслабляться точно рано.

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