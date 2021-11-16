Первый гол Чинахова в НХЛ! «Прошил» голкипера мощным броском и утонул в объятиях партнёров

А ещё Егор стал первой звездой матча и помог «Коламбусу» взять реванш у «Детройта».

Казалось бы, матчу с вывеской «Коламбус» — «Детройт» будет сложновато привлечь внимание российского болельщика, когда в одно время с ним проходит встреча «Тампы» и «Айлендерс», где играют несколько наших звёздных соотечественников. Однако именно встреча «Блю Джекетс» и «Ред Уингз» получилась более яркой и продуктивной, в том числе и для россиян.

Хотя первый период едва ли предвещал голевую перестрелку. Команды ограничились всего одним взятием ворот на двоих – изящной передачей Лукаса Рэймонда воспользовался капитан «крыльев» Дилан Ларкин, которому оставалось лишь не промахнуться по освобождённым воротам. Для шведского новичка этот пас стал уже 10-м в сезоне.

В начале второй двадцатиминутки «Детройт» упрочил преимущество. Владислав Наместников получил шайбу на левом фланге, вошёл в зону «Коламбуса», развернулся и сделал передачу Майклу Расмуссену. Бросок канадца получился не самым сильным, но игровой снаряд каким-то образом прошёл сквозь Элвиса Мерзликина и оказался в воротах.

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Не успел ещё закончиться второй период, как счёт на табло уже был равным. Первым вклад в возвращение «Коламбуса» внёс Бун Дженнер. Длительная осада ворот Томаса Грайсса, которому за полчаса игрового времени пришлось потрудиться почти в два раза больше, чем его визави Мерзликину, воплотилась-таки в гол 28-летнего форварда, который буквально затолкал шайбу за линию ворот.

Настрой капитана подхватили молодые игроки «Блю Джекетс». Меньше чем через две минуты ещё одну результативную атаку сообразили Егор Чинахов и Адам Боквист. Бросок российского легионера «мундиров» пришёлся прямо в Грайсса, а вот на добивании быстрее других оказался именно Боквист, который забросил первую шайбу в составе «Коламбуса» после обмена из «Чикаго» этим летом.

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Игровое преимущество хозяев было большим, однако до последней четверти третьего периода ещё раз воплотить его в голы у них не получалось. Более того, к заключительной пятиминутке основного времени «Блю Джекетс» вновь оказались в положении отыгрывающихся. Продолжительная неразбериха в обороне «Коламбуса» привела к потере шайбы, за которую «мундиры» были тут же наказаны Рэймондом. Лукас забросил седьмой раз в сезоне, довёл количество результативных действий до 17 и укрепился на первом месте в гонке бомбардиров среди новичков – в среднем 19-летний форвард набирает одно очко за игру.

На счастье хозяев, у них нашёлся свой новичок, который вновь восстановил равновесие. И это Егор Чинахов! Казалось, Якуб Ворачек запутался во владении на синей линии «Детройта», однако успел скинуть шайбу подключившемуся россиянину, который вышел на рандеву с Грайссом и «прошил» его мощным броском в «домик». Это уже четвёртое очко для Чинахова в девяти матчах, и к результативной передаче в сегодняшней игре Егор наконец-то добавил первый гол в НХЛ! Примечательно, что его дебют состоялся как раз-таки во встрече с «Ред Уингз» 20 октября, и именно «крылья» первыми пострадали от руки 20-летнего нападающего.

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После этого «Коламбус» больше не позволил себе пропустить, нарастил давление и вырвал победу. Чуть больше чем за минуту до конца основного времени Зак Веренски впервые в этом матче вывел «Блю Джекетс» вперёд, застав Грайсса врасплох броском от синей линии. «Детройт» устроил финальный штурм ворот Элвиса Мерзликина, который сегодня успел продемонстрировать невероятную растяжку, и снял голкипера, поменяв его на шестого полевого игрока. Однако перевести игру в овертайм не удалось, а за две с половиной секунды до сирены Александр Тексье установил окончательный счёт встречи.

5:3 – «Коламбус» взял реванш за поражение в дебютной игре Чинахова, а сам Егор наконец-то забросил первую шайбу в НХЛ и стал первой звездой матча.