«После первого поражения думали, что Назаров всех убьёт»

Первая половина сезона сложилась для «Сочи» не лучшим образом. Команда расположилась на дне Западной конференции, на данный момент на восемь очков отставая от зоны плей-офф. Однако с приходом Андрея Назарова на пост главного тренера у южного клуба началась совершенно другая жизнь. «Леопарды» заиграли в гораздо более интересный хоккей, начали много забивать и одерживать победы.

Одним из главных выгодоприобретателей от смены главного тренера оказался российский нападающий Василий Глотов, чьё игровое время возросло в разы. 24-летний форвард сполна воспользовался тренерским доверием и уже установил личный рекорд по очкам в КХЛ, хотя сыграл меньше матчей, чем в минувшей регулярке. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Глотов рассказал об изменениях в игре команды, оценил свои личные успехи и поделился воспоминаниями о времени, проведённом в Северной Америке.

«Не могу и подумать о том, чтобы «Сочи» не боролся за плей-офф»

— Позади осталась первая часть регулярного чемпионата КХЛ. Как её оцените для всего клуба?

— Остались двоякие впечатления. У нас произошла смена главного тренера, и по свежим следам я могу оценить вторую половину этого отрезка. У нас наблюдалась положительная динамика, и сейчас я с оптимизмом смотрю на наши перспективы попасть в плей-офф.

— То есть сохраняете мечты о попадании в плей-офф, несмотря на то что уходили на паузу в чемпионате с отставанием на восемь очков от восьмого места на Западе?

— Конечно. В середине октября у нас была серия матчей с очень сильными соперниками – сначала играли на выезде с «Металлургом», «Трактором», «Автомобилистом», а потом с «Авангардом», «Автомобилистом» и «Магниткой», только уже дома. В Челябинске в концовке был счёт 2:2, но пропустили гол незадолго до сирены. Потом к нам приезжал «Авангард», и мы снова упустили игру в самой концовке. С «Металлургом» вели 2:0, но уступили по буллитам. Могли брать минимум на три очка больше в этих играх. Самое главное, что по игре мы смотрелись ничуть не хуже. Поэтому я и подумать не могу о том, чтобы «Сочи» не боролся за выход в плей-офф. Таких мыслей вообще нет в голове.

— Вы сами уже затронули тему упущенных очков в концовках матчей с грозными соперниками. На ваш взгляд, чего не хватило «Сочи», чтобы добиться лучшего результата?

— Буквально маленьких деталей. На последних минутах в Челябинске проиграли вбрасывание, и Пулккинен хорошо бросил. С тем же «Авангардом» два раза не смогли вывести шайбу из зоны – Якупов бросил из-под скрина и отлично попал. С «Автомобилистом» играем овертайм, остаётся восемь секунд до конца, а мы получаем выход «два в один» в ситуации, которой не должно было возникнуть.

Наверное, в какой-то степени это опыт. Пройдя через такие игры, затем мы смогли выдать победную серию. Понимали, что можем брать два очка, и выходили на матч с соответствующим настроем. Убрали ошибки и потери и добились результата.

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

«С приходом Назарова в «Сочи» нет равнодушных. Все выкладываются на 300%»

— Как изначально восприняли новость о назначении Назарова на пост главного тренера?

— Это новый опыт для меня. Я списался с ребятами, тем же Пашкой Порядиным, ничего критичного не было. Мне все сказали, что нужно делать своё дело, и тогда всё будет нормально.

— Что новому главному тренеру удалось изменить в менталитете «Сочи», чтобы начать играть по-другому?

— Думаю, что всё зависит от агрессии и давления в чужой зоне. Естественно, я не буду раскрывать всех секретов. Но если говорить простым языком, то у нас защитники стали играть намного агрессивнее в чужой зоне, поэтому мы стали больше накрывать соперников. Начали больше угрожать чужим воротам. Нас просят, что, как только появляется возможность для броска, нужно это делать. От этого строим позиционные атаки. Также стараемся играть в более жёсткий хоккей. Всё это и повлияло на результат.

— Есть вещи, которые строго-настрого запрещены в системе Назарова?

— У Андрея Викторовича, как и у всех тренеров, есть свои запретные вещи для игроков вне зависимости от позиции. Не ошибаться при выводе шайбы из зоны, не допускать потерь на чужой синей линии – такие вещи запрещены. Но я хочу сказать, что с приходом Назарова ни один игрок после матча в раздевалке не может сказать другому, что тот где-то не добежал. У нас все хоккеисты бьются и выкладываются на 300%. Знаете, в команде нет равнодушных. И это ещё один момент, который привёл к позитивным изменениям. Все понимали это и до его назначения, но Назаров чётко дал понять, что такие вещи будут сразу пресекаться.

«Остаётся чувство недосказанности – могу забивать гораздо больше»

— Андрей Викторович очень любит ярко высказываться на пресс-конференциях. Как отнеслись к его словам, что «Сочи» готовит вас в сборную России на Олимпиаду?

— Мне ребята из команды показали эту цитату. Мне понравилось, я посмеялся. Он действительно даёт яркие пресс-конференции. Мне кажется, что это очень круто для наших медиа и для нашего клуба. Вижу в этом одни плюсы. И не важно, касается это меня или другого игрока.

— Вам не пришлось принимать участие в драке с «Авангардом», но в случае чего были готовы и сами ринуться в бой?

— У нас все готовы подраться, если это нужно для команды. Но думаю, что Андрей Викторович выбирает ребят посильнее. А я в этом списке нахожусь где-то чуть ниже середины (смеётся).

— Уже установлен личный бомбардирский рекорд в КХЛ, и это несмотря на то, что сыграно пока что меньше матчей, чем в прошлом году. В плане личных результатов всем удовлетворены?

— Доволен тем, что есть прогресс. С приходом Андрея Викторовича в «Сочи» начал гораздо больше времени проводить на льду. Несмотря на то что мы много голов забили своим звеном, чувствую, что у нас огромный запас. Мы создаём большое количество моментов и должны забрасывать ещё больше – и я в том числе. Поэтому у меня есть только удовлетворение от прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Но именно чувства радости от статистики нет. Остаётся, скорее, чувство недосказанности, потому что моментов гораздо больше.

— Есть какая-то личная бомбардирская планка, которую хотелось бы преодолеть в этом сезоне?

— Такой цели и задачи нет. Я очень сильно хочу, чтобы команда пробилась в плей-офф. Если я забью шесть голов, но мы пробьёмся в розыгрыш Кубка Гагарина, или если у меня будет 20 голов, но команда не попадёт в плей-офф, честно, я выберу первый вариант. Всегда во главу угла нужно ставить командный результат. Другое дело, что мне дают очень много игрового времени, и если в конце сезона с таким айстаймом у меня останется шесть заброшенных шайб, то вряд ли мы пробьёмся в плей-офф. С моим игровым временем нужно забивать как можно чаще, что я и собираюсь делать.

«В «Сочи» очень крутой коллектив. Не только на льду, но и за его пределами»

— В последних матчах играли в первом звене с Бабенко и Феоктистовым, но Егор получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Как поддержали партнёра?

— Очень жалко, что произошла такая ситуация. К сожалению, травмы – это часть хоккея. Все ребята расстроились. Все позвонили ему, написали, выразили слова поддержки. Он пришёл на стадион, где все с ним поговорили. Понятно, что мы двигаемся дальше как команда, но у нас нет равнодушных людей. И есть отличный коллектив не только на льду, но и за его пределами.

Большая потеря для всех нас, и тут не важно, в каком звене играет человек. Егор – часть нашей мозаики, и очень досадно, что всё так случилось. В этом сезоне у нас уже не первая травма, и мы всегда поддерживаем выбывшего человека. В этом плане у нас образовался очень крутой коллектив.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Из-за олимпийского сезона первая часть регулярки получилась невероятно насыщенной. Не тяжело было играть в таком плотном графике, учитывая к тому же, что никогда ранее в КХЛ не проводили на льду столько игрового времени?

— Чисто психологически давно ждал такой роли и рад, что её получил. Мне дали вот такое игровое время, и сейчас я стараюсь оправдать тренерское доверие. Я бы не сказал, что было тяжело, потому что уже привык к такой нагрузке. Самое главное – правильно восстанавливаться между играми. Недавно у нас была пауза в чемпионате, в которой нужно было заложить фундамент для игр после Евротура, что мы и сделали. Очень много зависит от восстановления и правильного подхода к тренировочному процессу.

— У вас самая молодая команда в КХЛ, в которой опытных хоккеистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Можете рассказать, кто из игроков является вожаком, обладающим беспрекословным авторитетом?

— Это действительно так – ветеранов в команде не очень много. Но все ребята, кто постарше и поопытнее, всегда делятся какими-то советами. Капитан у нас Никита Феоктистов, до него им был Никита Точицкий, у Юрия Александрова и Мартина Бакоша большой опыт. Все легионеры много подсказывают и чем-то делятся.

Но я хочу сказать, что внутри команды нет какого-то разделения. У нас даже молодые игроки тоже могут подсказать друг другу в каких-то моментах. Да, у нас молодой коллектив, но в то же время все понимают, что есть возможность заслужить место лидера. Каждый по чуть-чуть вставляет свои пять копеек. Все стараются тащить команду.

— Насколько проще действовать на площадке с пониманием того, что за спиной находится один из элитных голкиперов КХЛ – Магнус Хелльберг?

— Конечно, игра Магнуса является огромным подспорьем для клуба. Понятно, что мы не возвращаемся «домой» с мыслью, что в воротах Магнус и нам можно не работать в защите. Но в то же время есть уверенность, что если пропустили контратаку, то он может сделать сейв, и мы сразу же начнём свою быструю атаку. Не только Магнус, но и Макс Третьяк делают огромную работу в этом сезоне. Большое спасибо им за это. Стараемся их поддерживать.

«Думал, что в ECHL каждый день драки, но наш дивизион был про хоккей»

— Свой заокеанский путь начинали в лиге Квебека, играя за «Кэйп-Бретон». Лучший бомбардир той команды Джованни Фьоре сейчас играет в Германии, занявший второе место в клубной гонке бомбардиров Массимо Кароцца – в Италии, а вот Дрейк Батерсон, от которого вы отстали всего на восемь очков, сейчас зажигает в «Оттаве», являясь ключевым игроком команды НХЛ. Как это происходит в хоккее?

— Хороший вопрос, на который я не дам точного ответа. Наверное, так устроен хоккейный мир. Я лишь могу сказать, основываясь на собственном опыте, что кто-то развивается раньше, а кто-то – позже. Дрейк является примером того хоккеиста, который развился позже, а Джованни – раньше. Как физически, так и психологически. Когда я впервые увидел Дрейка, он напомнил мне европейца – по менталитету и пониманию игры.

У всех по-разному складываются карьеры. Важен элемент доверия клуба к игроку. Когда Джованни после того сезона подписал контракт с «Анахаймом», он провёл отличный тренировочный лагерь и сразу же попал в состав на матч НХЛ. Потом его спустили в АХЛ, где он провёл нормальный по цифрам год, на уровне того же Батерсона. Но дальше, я уже не помню – то ли новое руководство пришло, то ли он просто им не понравился, и Джованни начал колесить по другим командам.

Тогда как в Дрейка изначально поверили в «Оттаве». Его игра всегда была заточена под роль в топ-6, и этот статус ему предоставили. Джованни – огромный профессионал, с отличным броском, но он понимал, что в НХЛ ему могут дать только пять минут за игру в четвёртом звене. А у Батерсона была совсем другая ситуация. Ему сразу сказали: «Выходи и доказывай, тогда попадёшь в топ-6». Он всё доказал и сейчас хорошо выступает за «Оттаву». Молодчик.

— Вы играли в лиге Ист-Коста, к которой в России довольно пренебрежительное отношение. Что там был за хоккей?

— Слушайте, когда я поехал в ECHL, то думал, что каждый день будут драки. Но в команду приехали около 15 человек, у которых были подписаны контракты НХЛ/АХЛ. И получилась очень сильная команда, которая потерпела всего 12 поражений в сезоне. Подрались мы, наверное, раз пять. Из них четыре драки состоялись по причине, когда кому-то били в спину или проводили грязный силовой приём. Только одна драка прошла после стартового вбрасывания.

Наш дивизион был сильно заточен на достижение спортивного результата – сразу три команды боролись за победу. А так как мы постоянно играли между собой, то у нас всё было про хоккей. При этом я разговаривал с ребятами, которые в том же сезоне играли в других дивизионах этой лиги. и они рассказывали, что у них драка за дракой происходит. Я же такого не встретил, поэтому могу сказать только хорошее о том хоккее. Если сравнивать уровень нашего дивизиона с Высшей хоккейной лигой, то я не могу сказать, что в ВХЛ хоккей сильнее.

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

— Из той вашей команды в НХЛ заиграл только шведский голкипер Юханссон, находящийся сейчас в системе «Колорадо». На тот момент видели в нём такой потенциал?

— В том сезоне Юханссон считался первым вратарём команды, а его сменщиком был Майкл Хаузер. Они играли примерно 50 на 50, но Юнас начинал матчи с более серьёзными соперниками. Просто Юханссон находился на контракте НХЛ, и ему отдавалось предпочтение внутри системы. Конечно, все видели в нём перспективу и понимали, что он может вырасти в сильного вратаря. В одном из матчей регулярки Юнас получил серьёзную травму, и тогда Хаузер стал первым номером и дальше сыграл большое количество матчей.

Майкл тоже отличный голкипер, и в прошлом сезоне он поиграл в НХЛ за «Баффало». При этом пробился в лигу по спортивным показателям, а не в тот момент, когда два основных голкипера «поломались» в ходе матча и нужно было кого-то выпускать на третий период. Ему давали начинать матчи в стартовом составе, и в буллитной серии он ярко себя проявил. В каком-то матче даже 45 сейвов сделал. В том же нашем сезоне Хаузер стал лучшим вратарём ECHL и до последнего претендовал на звание самого ценного игрока лиги. Очень сильно нас тащил.

Это снова разговор о доверии – в кого-то верят с самого начала, а в кого-то не верят совсем и предпочитают других игроков. Хоккей – это бизнес. Не я первый, не я последний, кто вам об этом говорит. А что касается Джей-Джей Юханссона, он — молодчик. Я очень рад, что он попал в систему «Колорадо».

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«В бейсболе нападающий отыграл 160 матчей, а потом лечит плечи. Как это понять?»

— В каких условиях приходилось жить во время игры за «Цинцинатти Циклонс»?

— В хороших. Нам давали квартиру на двоих игроков. Если хоккеист был женат или у него были дети, то ему давали отдельную квартиру. Все жили в одном комплексе – 15 минут до арены на машине. Стадион вмещал 15 тысяч, и арена собиралась полностью на выходных или на принципиальных матчах. В этом плане всё было шикарно.

— Знаю, что в этом городе очень сильно развит бейсбол. Доводилось выбираться на стадион?

— У нас получилось так, что хоккейный и бейсбольный стадионы были расположены на одной набережной. Там же рядом находился стадион для американского футбола, где играли НФЛ. Бейсбол я смотрел по телевизору, стадион не посещал. У них очень много матчей в чемпионате, около 160, и, когда я выучил все правила, мне этот вид спорта показался слишком скучным из-за календаря сезона.

И я не совсем могу понять – если транслировать на хоккей – нападающий отыграл весь сезон, а потом вынужден лечить плечи. Как это понять? Зачем тогда так много матчей играть? Но это их дело. Там все к этому нормально относятся. Другое дело – НФЛ – там всего 16 матчей в сезоне. Всё круто и намного интереснее. Мне очень нравилось, и я слежу за лигой до сих пор.

— С кем из бывших одноклубников или просто хоккейных знакомых поддерживаете наиболее тесные связи?

— Я вообще внимательно слежу за хоккеем. И, на самом деле, общаюсь с очень многими ребятами, даже трудно кого-то выделить. Чаще всего получается с Саней Самоновым, потому что в Питере жили с ним в одном номере, да и в Москве всегда можно пересечься. Вообще, если вижу, что кто-то дебютировал в какой-то лиге или забил первый гол или впервые отыграл на «ноль», то сразу напишу и поздравлю.

С Димой Яшкиным хорошо общаюсь. У них сейчас очень тяжёлая ситуация в «Аризоне», стараюсь его поддерживать. Человек очень много забивал в КХЛ, и вот такой тяжёлый сезон получается с психологической точки зрения. И команда проигрывает почти каждую игру, и у него никак не получается забить. Сейчас ещё и травму получил. Желаю ему скорейшего выздоровления.

— Насколько сложно перестроиться с заокеанского стиля хоккея на европейский и наоборот?

— Стили разные, но они отличаются некоторыми деталями. Есть нюансы и наработки, которые за океаном всегда будут отличаться от нашего хоккея. Но я хочу отметить, что не всегда всё в этом вопросе зависит от страны и от лиги. Потому что я чувствую, что с Андреем Викторовичем «Сочи» с нашим стилем игры очень бы успешно играл за океаном. И так же, когда я играл в Ист-Косте, если бы наш тренер приехал в Европу, он бы добился здесь успеха. В отличие от американских тренеров, он сильно по-другому видел хоккей. Нужно говорить о подходе конкретного тренера.

«В системе «Баффало» ходил и каждый день кушал завтраки»

— Многие хоккеисты до последнего сидят в Северной Америке в ожидании своего шанса. Почему приняли решение вернуться в Россию уже после четырёх лет, проведённых за океаном?

— В том клубе («Баффало Сэйбрз». – Прим. «Чемпионата»), которому принадлежали права, в меня просто не верили и даже не хотели рассматривать меня на будущее. Я находился у них в определённой нише, ходил и каждый день кушал завтраки. Я просто посчитал, что наступит переломный момент, когда мне будет уже не 18 лет и нужно будет принять решение о переходе на профессиональный уровень. Пытаться заиграть в России, а не пробиваться в Америке. Так и получилось, что я вернулся и не жалею о своём выборе. Если один клуб в меня не поверил, это не значит, что не поверят другие. Вот и всё.

— Попадание в 2019 году на Матч звёзд ECHL на данный момент остаётся самым ярким впечатлением от карьеры?

— Не скажу. На самом деле, пока вы не вспомнили об этом матче, даже и забыл, что он был. В целом мне запомнился сезон в «Шовинигане», где у нас была очень молодая команда. Мы очень много проигрывали, но в «ветеранский» год я смог забить 30 шайб. Для меня это был показательный момент, и во многом из-за него я остался за океаном, потому что во мне увидели какие-то перспективы.

Все тренировочные лагеря в «Баффало» сильнее всего остались в памяти, потому что я показывал хороший уровень. По тем кэмпам лично у меня к себе нет ни одного вопроса. Я их проводил на 250%. Но затем я возвращался за практикой в ECHL, и ничего не менялось – доверия не прибавлялось.

— Сами оставляете возможность вернуться за океан открытой или эта история уже закончена?

— Вряд ли бы стал исключать такую возможность, но в ближайшее время хочу сконцентрироваться на игре за «Сочи».

«На матчи со СКА есть дополнительный настрой»

— Что из заокеанского опыта удалось забрать с собой в российский хоккей?

— Менталитет. У нас в России после поражений люди привыкли ходить хмурыми, ни с кем не разговаривать, лишний раз боятся поздороваться. Вот, кстати, в «Сочи» с приходом Назарова ситуация стала меняться. Когда мы проиграли первый матч с ним, думали, что всех убьют. А он вышел на лёд на следующий день и сказал: «Забыли эту игру. С хорошим настроением готовимся к следующему матчу». Я привык к такому подходу и был сильно рад, что всем дали эту установку. Я же привёз этот подход из Америки и всегда старался его применять к себе. Кроме этого, за океаном ребята ещё больше ходят в тренажёрный зал, чем в России.

— На очные матчи со СКА есть дополнительные настрой и мотивация?

— Да, есть такой момент.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Можно ли сказать, что обмен из СКА в «Сочи» пошёл на пользу как хоккеисту?

— Наверное, да. Я очень благодарен СКА, что они пошли мне навстречу. Когда я в первый год попал в команду, то мне давали играть, и постепенно я получал всё больше и больше времени. Но потом произошла смена тренера, такое бывает в хоккее, и с новым тренером у меня были иные перспективы. Спасибо руководству СКА, что нашли вариант с «Сочи», где я начал играть. Это самое важное для меня.