«Три огромных сейва! Поклонитесь Самсонову». Видео спасений россиянина, поразивших НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает гостевое турне по Калифорнии. Вчера «столичные» проиграли очередной овертайм в этом сезоне — «Анахайму», а уже сегодня вышли на лёд арены в Лос-Анджелесе, которая последние месяцы носит легендарное название «Стэйплс-центр».

Календарь у «Кэпиталз» не из лёгких — игра с «королями» стала для Овечкина и Ко уже пятой на календарной неделе. Поэтому неудивительно, что в этой встрече «Вашингтон», ослабленный к тому же многочисленными травмами, выглядел слегка варёным. При этом уже на первой минуте гости могли открыть счёт, но Джонатан Куик сумел выловить шайбу после подставления клюшки от Овечкина.

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«Кингз» не выглядели более свежими на фоне уставшего соперника, однако реальных возможностей для взятия ворот у хозяев всё-таки было побольше. Счёт 0:0 держался в этой встрече очень долго, и большая заслуга в этом принадлежала голкиперу «Кэпиталз» Илье Самсонову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонову не хватает стабильности и солидности, чтобы стать полноценным первым номером «Вашингтона» и войти в когорту топ-вратарей НХЛ, однако иногда Илья выдаёт большие матчи, в которых проявляются его талант и отменная вратарская выучка. Сегодня, безусловно, была одна из таких встреч. Россиянин уверенно держал свою команду в игре, позволяя фанатам «Вашингтона» надеяться на победу даже с учётом молчавшего нападения. Самсонов не давал «Лос-Анджелесу» шансы на добивание, здорово играл по позиции, а во втором периоде Самсонов совершил целую линейку классных сейвов, на которые восторженно отреагировал даже официальный «твиттер» НХЛ.

«Не один, не два, а три огромных сейва! Поклонитесь Илье Самсонову», — пафосно сопроводил аккаунт лиги видео с подвигами российского вратаря в конце второго периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

В других, менее опасных эпизодах, Самсонов тоже играл надёжно и вдохновенно, и наверняка Илье было немного обидно, что его партнёры никак не могут поддержать его заброшенными шайбами. У лидеров «Вашингтона» не шло, Куик в воротах «Кингз» играл неплохо, да и самые напряжённые моменты у его владений «столичным» удавалось создавать в основном благодаря навалу нижних звеньев. Самсонов же продолжал выручать «Вашингтон» в амплитудных атаках «королей», иногда даже рискуя получить травму.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но всё-таки именно «Вашингтону» удалось размочить счёт в этой встрече за три с небольшим минуты до конца основного времени! Гол нарисовали Кузнецов и Карлсон, а завершил комбинацию Хэтэуэй, буквально занёсший шайбу в ворота с ленточки.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Сразу же после этого выстраданного гола у ворот «Вашингтона» возник опаснейший момент, но куражистый Самсонов намертво остановил бросок Калиева. После этого «Лос-Анджелес» заменил Куика шестым полевым игроком, но почти сразу же получил второй гол от Хэтэуэя. Раззабивавшийся в последних матчах форвард сделал заявку на то, чтобы отобрать у Самсонова лавры главного героя поединка. Но первой звездой матча всё-таки был признан именно российский вратарь.

В результате Илья закончил матч с 34 сейвами, оформил второй в этом сезоне и пятый в карьере НХЛ шатаут. Кузнецов отметился 15-й в сезоне результативной передачей, а вот Овечкин откатал матч в холостую. После того как Александр вышел на чистое четвёртое место в споре снайперов всех времён, на него напала голевая засуха, длина которой составляет уже три матча.