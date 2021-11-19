«То, что он сделал — почти преступление». Супергол Макдэвида вновь потряс хоккейный мир

И трёх защищающихся мало, чтобы остановить короля НХЛ. Вслед за «Рейнджерс» теперь это поняли и в «Виннипеге».

Перед игрой с «Джетс» Коннор Макдэвид оказался в центре всеобщего внимания — и благодарить нужно новоиспечённого эксперта ESPN Джона Тортореллу. Он решил ответить на тезис, который часто выдвигают фанаты «Эдмонтона» и некоторые журналисты — в плей-офф на Конноре свистят слишком мало и дают свободу защитникам соперника фолить на нём, прикрываясь тем, что «это плей-офф».

Тортс, который стал таким же языкастым телевизионщиком, каким и был тренером, ответил: «Просто заткнись и не говори об этом! Он говорил о культуре, о победах… Но в плей-офф не получится просто забить больше соперника, надо играть и на другой стороне шайбы. Как бы тебя ни били, тебя не должно это волновать. Не надо говорить об этом, просто играй, бейся».



Когда у Макдэвида спросили, что он об этом думает, он с иронией ответил: «Думаю, я просто должен заткнуться и не говорить об этом». Хотя даже в регулярном чемпионате соперников «Эдмонтона» удаляют подозрительно мало — лишь 7 минут штрафа за игру, это третье с конца место в лиге. А ведь именно у «Ойлерз» на старте сезона исторически хорошее большинство с 42% реализации (до сегодняшней игры).



И соперник попался — лучше не придумать, чтобы показать силу. «Виннипег» остановил Макдэвида и его компанию весной, буквально два дня назад не дал им ничего сделать в равных составах (хотя и пропустил два гола в меньшинстве уже при счёте 4:0). То была выездная игра — а сегодня соперники играли в Эдмонтоне.

До середины третьего периода «Эдмонтон» проигрывал 0:1, не создавал так уж много моментов, впустую откатал два своих большинства. Кто же должен был тащить команду? Капитан и самый высокооплачиваемый игрок НХЛ взял всё в свои руки.

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Этот гол даже сложнее того, что был забит «Рейнджерс» — при просмотре было сложно отделаться от ощущения, что соперники просто были поражены руками Макдэвида и стояли. Здесь Коннор убрал оппонентов финтами на высочайшей скорости — и все снова пали ниц перед королем лиги.

Разумеется, супергол капитана «Эдмонтона» вновь потряс хоккейный мир, который кинулся в соцсети восхищаться 24-летним канадцем. Райан Уитни, автор самого дерзкого хоккейного подкаста, не менее дерзко ответил на слова Тортореллы после сегодняшнего шедевра: «Если вы думаете, что Макдэвид должен поменять свою игру, то вы сумасшедший. Этот парень — величайший хоккеист всех времен. И кто-то хочет, чтобы он поменял игру? О чём вы вообще говорите?»



Журнал The Hockey News сказал о творении Макдэвида: «То, что он сделал, — почти преступление».

Среди однотипных восхищений выделяется шутка хоккейного автора The Athletic Питера Бо: «Все говорят о том, что Макдэвид набирает 1,87 очка за игру, но в НБА с таким показателем он занял бы лишь 273-е место между Стерлингом Брауном и Пэйтоном Притчардом. Я не впечатлён».



Это уже 16-й матч подряд, в котором Макдэвид набирает очки. В игре с «Чикаго» он может повторить достижения Хенрика Зеттерберга из 2007-го и Дэйва Андрейчака из 1992-го. А вот чтобы войти в топ-3, надо будет сильно постараться.

Это было не последнее событие, связанное с Макдэвидом. За сорок секунд до сирены он сфолил на Марке Шайфли, и «Эдмонтон» четыре минуты отбивался в меньшинстве. Партнёры Коннора сделали это успешно, и в серии буллитов он свою попытку реализовал.