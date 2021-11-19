«Лучшее, что я видел в исполнении Капризова». В Америке восхищаются рекордом россиянина

Что это было? Кирилл Капризов почитал, что некоторые журналисты говорят о нём как о сытом миллионере, который слишком ленится, чтобы выкладываться на 100%? Или сработала уловка главного тренера, который перевёл россиянина в третье звено (временно, но всё же). Или «Даллас» рассыпался и позволил задать себе трёпку?

Все звёзды сошлись, «Миннесота» от души покуражилась, а Кирилл Капризов очень вовремя выдал свой лучший матч не только в сезоне, но и в карьере, установив личный рекорд. Сначала забросил сам, а затем отметился тремя передачами. Такая игра наглядно демонстрирует, за что «Миннесота» платит Кириллу $ 9 млн в год. Будем надеяться, нападающий разыграется и будет феерить в каждом матче.

«Даже если кажется, что Кирилл тебя не видит, есть шанс, что он знает, где ты»

Какой классный был гол – Капризов и Цуккарелло разыграли как по нотам, Кириллу после такой передачи оставалось только подставить клюшку и переправить шайбу в пустой угол. «Я просто старался играть в хоккей, показывать свою игру в каждом матче, а там что будет, то будет. Наверное, небольшой сигнал нам послали. Мы с Цуккарелло вышли и постарались проявить себя с лучшей стороны, в итоге забили пару голов вместе, так что это сработало», — заявил Капризов.



«Пока что у меня не очень получалось «кормить» его передачами в хороших ситуациях, это моя вина. Но сегодня он проделал отличную работу, нашёл пространство. Кто-то сказал мне, что Кирилл слишком сжимает свою клюшку. Но у него всё равно много передач, он хорошо играет. В каждом матче мы играем с сильными соперниками, они знают о Капризове, жёстко против него действуют. Да, он стал чаще делать передачи, а не бросать сам, но он молодец. Все видели его по телевизору, говорят о нём, к нему повышенное внимание. Он отлично справляется, будь то передачи и голы, делает всё, чтобы команда выигрывала. Он очень хорош, впереди у него ещё много сильных сезонов, нечего говорить о том, что у него спад или он слишком сильно сжимает клюшку. Он трудяга, иногда надо смотреть не только на голы и передачи, но и на то, что он создаёт и как пашет на команду», — Матс Цуккарелло после игры встал на защиту россиянина.

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Передача на Годро во втором периоде вышла ещё более чудесной. Из-за ворот, за спину, не глядя! «У Капризова глаза на затылке», — отметили в «твиттере» Spittin’ Chiclets.



«Надо всегда держать в голове — даже если кажется, что Кирилл тебя не видит, есть шанс, что он знает, где ты находишься. Я был готов к передаче. Если смотреть только на статистику, легко говорить, что он играет нестабильно. Но я думаю, он показывает отличный хоккей, не сдаётся, делает правильные вещи, это главное. Он заслужил четыре очка в этом матче», — заявил Фредерик Годро.

«Так круто, когда он врубает реактивную скорость и демонстрирует мастерство с шайбой»

Россиянин был признан первой звездой матча, а американский журналист Джадд Залгад, который накануне разнёс россиянина в пух и прах, сменил гнев на милость. «Последняя смена Капризова – лучшее, что я видел в его исполнении в этом сезоне. Так круто, когда он врубает реактивную скорость и демонстрирует мастерство владения шайбой. Превосходный матч для Капризова, но я даю первую звезду Дину Эвасону. Он надавил на нужные места после прошлого матча. Впечатляет», — написал Залгад.

ВИДЕО.



Американские болельщики тоже были в полном восторге от игры россиянина.



«Надеюсь, теперь хейтеры Капризова (те, кто не смотрит матчи, а думает только о голах) заткнутся».



«Капризов сегодня был зверем».



«Продолжайте нести чепуху о Капризове».



«Мы играли правильно, мне понравилась наша реакция на прошлое поражение. Здорово забить семь голов, но главное – мы сделали это правильно. Играли как команда, не переигрывали смены, не пытались забить в одиночку. Мы забивали правильно, это приятно. Вы много говорите о том, что некоторые наши ребята не забивают. Мы все это знаем, я не собираюсь говорить об этих ребятах, но вы о них постоянно говорите, и это реальность.



Когда не забиваешь, стараешься ещё больше. Думаешь – ещё поиграю секунд 10, продлю смену, может, что-то нарисуется. А думать надо иначе: лучше я сейчас сменюсь, дам поиграть партнёру. Может, он забьёт или я потом выйду свежий и забью. Сегодня ребята это сделали.

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Я воссоединил Капризова с Раском и Цуккарелло после того, как мы отбились в меньшинстве? Они не выходят на меньшинство, так что сегодня это было в тему. Приятно было видеть их вместе, приятно, что они добились успеха. Разделив Цуккарелло и Капризова перед игрой, я хотел подать сигнал не только им, но и всей команде, что они могут играть с любыми партнёрами.



В первом перерыве мы размышляли о том, что делать с этим звеном. У него получалось, что лучше – оставить их вместе или вернуться к изначальным тройкам? Решили вернуться к изначальным, по крайней мере на сегодняшний матч», — заявил Эвасон, который выглядел полностью довольным результатом и игрой своих хоккеистов.