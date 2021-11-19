В СКА уже ждут Знарка? Питер летит всем подряд и даже повторил антирекорд в КХЛ

Казалось, что нынешний сезон складывался для СКА очень даже неплохо. Несмотря на то что со стабильной игрой в Санкт-Петербурге были некоторые проблемы – долгое время подопечные Валерия Брагина не могли одержать больше трёх побед подряд – к концу октября армейцы с Невы шли в лидерах Запада. Дела у петербуржцев шли как нельзя лучше – соперники по конференции продолжали оступаться, а усилившийся по ходу регулярки СКА уверенно шёл к вершине таблицы.

Однако ноябрь пока что получается для команды кошмарным – на международный перерыв клуб отправился с тремя поражениями подряд. При этом по ходу двух матчей – с магнитогорским «Металлургом» и «Спартаком» — петербуржцы вели в счёте, но упустили победу, а в армейском дерби с ЦСКА и вовсе не смогли абсолютно ничего противопоставить банде Сергея Фёдорова, проиграв 0:4. После паузы на сборные СКА также неудачно провёл матч с «Локомотивом», в родных стенах позволив устроить бенефис Александру Полунину, оформившему первый хет-трик в карьере.

Сегодня невские армейцы принимали «Сибирь». У команды Андрея Мартемьянова, наоборот, теперь дела идут в гору. После неудачного старта сезона новосибирцы одержали восемь побед в последних 10 матчах и закрепились в зоне плей-офф на Востоке.

Однако они быстро оказались в положении отыгрывающихся. Уже на восьмой минуте вернувшийся после травмы Йоонас Кемппайнен показал, почему он так важен для нынешнего СКА. Финн сперва нанёс бросок по воротам Антона Красоткина, а затем поборолся на пятачке, благодаря чему шайба отскочила к Андрею Кузьменко, отправившему снаряд в сетку.

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На этом голевые свершения закончились до середины третьего периода. Периодически в игре закипали страсти, и однажды дело едва не дошло до драки. Денис Голубев пытался вызвать на бой Даниила Пыленкова, который применил силовой приём против Вячеслава Литовченко, однако молодой защитник отказался сбрасывать перчатки. Голубев же получил удаление за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА не смог воспользоваться возможностью разыграть лишнего (к слову, сегодня это не получилось сделать ни у одной из команд), и поплатился за это в концовке основного времени. «Сибирь» резко нарастила обороты и сперва сравняла счёт усилиями Ильи Морозова, а за две минуты до сирены повергла в шок большую часть болельщиков в «Ледовом дворце». После непродолжительной атаки шайба оказалась у Ника Шора, который объехал ворота и переиграл не успевшего переместиться Ларса Юханссона.

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Петербуржцам не помогли ни тайм-аут, ни замена вратаря на шестого полевого игрока. Все попытки СКА занести шайбу в ворота Красоткина оказались тщетными – новосибирцы полностью нейтрализовали финальный штурм хозяев и сохранили победный результат. Андрею Мартемьянову удалось провести впечатляющую работу – его «Сибирь» теперь является серьёзной угрозой для лидеров.

А вот над Валерием Брагиным тучи становятся всё гуще. После сегодняшнего матча петербуржцы опустились на промежуточное третье место на Западе благодаря победе ЦСКА в Минске. Но, что ещё хуже, СКА потерпел уже пятое поражение подряд. Армейцы с Невы повторили свой антирекорд в КХЛ – в октябре 2019 года, когда в Санкт-Петербурге тренировал нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, они также уступили в пяти последовательных встречах, поочерёдно проиграв «Авангарду», «Нефтехимику», «Спартаку», ещё раз «Нефтехимику» и «Локомотиву».

Кажется, что возвращение Олега Знарка в СКА становится всё ближе – 58-летний специалист всё чаще появляется в компании главы штаба и вице-президента клуба Романа Ротенберга. А текущая неудачная серия команды, которая летит всем подряд, – отличный повод для тренерской ротации.