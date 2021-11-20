Русский и украинец подрались в Канаде. Что не поделили Иванов и Яцишин?

В недавнем матче Западной хоккейной лиги – одной из трёх главных юниорско-молодёжных канадских лиг – встретились команды «Медисин-Хэт Тайгерз» и «Калгари Хитмэн». Вывеска для российского болельщика не то что не самая интересная – в принципе о таких командах в нашей стране слышали только самые хардкорные любители хоккея. А ведь через эти клубы проходили некоторые известные игроки. Так, например, в составе «Тайгерз» в своё время находились такие хоккеисты, как Крис Осгуд, Роб Нидермайер и Джей Боумистер, а за «Хитмэн» выступали Джонни Бойчак, Эндрю Лэдд и Райан Гецлаф, недавно ставший самым результативным игроком в истории «Анахайма», а затем набравший своё 1000-е очко в НХЛ.

Возможно, сейчас в этих командах тоже играют будущие звёзды хоккея и обладатели Кубка Стэнли. К примеру, два игрока «Калгари» — Шон Чигерл и Тайсон Гэллоуэй – были выбраны на драфте НХЛ 2021 года в пятом раунде «Анахаймом» и «Сент-Луисом» соответственно. Однако пока молодые ребята только готовятся перейти на взрослый уровень и оттачивают навыки в молодёжных лигах.

В их числе нередко оказываются и игроки с постсоветского пространства. В составе «Тайгерз», правда, такой хоккеист всего один – защитник Глеб Иванов. Уроженец Москвы и воспитанник школы «Динамо» ещё в мае защищал цвета сборной России на юниорском чемпионате мира, а в этом сезоне, проведя пару матчей в МХЛ, переехал в Канаду, где на импортном драфте был выбран «Медисин-Хэт».

В «Калгари» нашлось сразу три представителя бывших стран Советского Союза – россиянин Максим Муранов (также москвич и воспитанник бело-голубых), белорус Антон Асташевич и украинец Антон Яцишин. Киевлянин, являющийся воспитанником «Донбасса», в отличие от остальных троих ребят, уже не первый год играет в Канаде, поэтому был выбран не на импортном, а на обычном драфте Западной хоккейной лиги.

И именно он стал участником драки с российским легионером «Тайгерз». Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «тигров» по итогам одного из эпизодов возникло массовое столкновение с участием всех полевых игроков, находившихся в тот момент на льду. Иванов долгое время выяснял отношения с одним из соперников, но, когда увидел, как Яцишин со спины захватил его одноклубника, тут же полез защищать товарища по команде и вступил в драку с Антоном. Бил преимущественно украинец – Иванов успел нанести всего один удар по оппоненту, прежде чем повалил его на лёд.

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Оба бойца заработали пятиминутные штрафы, при этом хозяева из «Калгари» вдобавок получили возможность разыграть лишнего, чем тут же и воспользовались. Их драка вообще раззадорила больше, чем соперников – «Хитмэн» смогли одержать победу в дополнительное время.

Что касается Яцишина и Иванова, то Антон пропустил последний матч своей команды, а вот Глеб остался в составе и отличился первым голом в Канаде.