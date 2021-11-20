Ещё не забыли, что они играют в НХЛ? 7 незаметных русских в лучшей лиге мира

За шесть недель, сыгранных со старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в нынешнем сезоне уже успели принять участие 47 российских хоккеистов (девять вратарей и 38 полевых игроков). Одни россияне играют ключевые роли в своих клубах, и об их успехах и неудачах каждый день обильно рассказывают в прессе, тогда как другие находятся на задворках информационного пространства. Сегодня «Чемпионат» рассказывает о российских игроках НХЛ, которые являются игроками основного состава в своих командах, но о них почти не вспоминают в России.

з. Дмитрий Куликов («Миннесота»), 31 год

31-летний защитник является одним из самых стабильных россиян в Северной Америке. В НХЛ Куликов дебютировал ещё в 2009 году, когда сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате за «Флориду». В составе «пантер» Дмитрий провёл семь сезонов, после чего поиграл ещё за такие команды, как «Баффало», «Виннипег» «Нью-Джерси» и «Эдмонтон», а в минувшее межсезонье пополнил состав «Миннесоты».

Практически на протяжении всей карьеры в НХЛ Куликов являлся основным игроком в своих командах и почти не выпадал из состава по игровым причинам. Неудивительно, что к 31 году Дмитрий успел провести уже 740 матчей в сильнейшей лиге мира, что является восьмым результатом в истории среди российских защитников. И уже в этом сезоне он может превзойти показатель Дмитрия Юшкевича (786). Возраст позволяет подниматься и дальше в этом рейтинге.

В прошлом сезоне он плотно переквалифицировался в защитника оборонительного плана и в «Нью-Джерси» был образцом надёжности и стабильности. Период карьеры после обмена в «Эдмонтон» был коротким и не совсем гладким – там он довольно быстро выпал из ведущих пар, а в плей-офф был посажен в запас, но тем не менее в целом удачный сезон позволил заключить более выгодный контракт с «Миннесотой», где у Куликова на данный момент всё складывается просто идеально.

В 15 матчах этой регулярки Дмитрий отметился 6 (1+5) набранными очками, что уже больше, чем он набрал за весь минувший сезон в «Нью-Джерси» и «Эдмонтоне». Но ещё сильнее радует показатель полезности защитника. Его «+7» являются лучшим показателем в команде среди защитников и вторым результатом после нападающего Райана Хартмана («+11»). С такой игрой можно подумать и об Олимпиаде? Контракт Куликова с «Уайлд» с зарплатой в $ 2,25 млн рассчитан до конца следующего сезона.

з. Владислав Гавриков («Коламбус»), 25 лет

25-летний защитник строит успешную карьеру в «Коламбусе», проводя уже третий сезон в заокеанской карьере. Гавриков дебютировал за «мундиров» сразу в плей-офф НХЛ, что является очень редкой историей. Особенно если вспоминать тот факт, что произошло это в бытность работы главным тренером Джона Тортореллы, известного своими строгими требованиями к обороне.

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Сейчас защита «Коламбуса» не является непреодолимой крепостью, но в этом нет совершенно никакой вины российского хоккеиста. Гавриков с огромным отрывом является самым полезным игроком «мундиров» в этом сезоне. В 16 матчах регулярки он заработал показатель полезности «+5», что на пять пунктов больше, чем у его ближайшего преследователя в этом зачёте форварда Шона Курали. Также Владислав занимает первое место среди защитников по результативным передачам (семь), и это несмотря на то, что россиянин почти не играет в большинстве.

з. Никита Зайцев («Оттава»), 30 лет

В свою очередь, 30-летний Зайцев точно не может занести старт нынешнего сезона себе в актив. Понятно, что его «Оттава» является одним из самых слабых клубов во всей лиге, но это обстоятельство не мешает тому же Артёму Зубу выглядеть куда надёжнее своего более опытного соотечественника.

После того как Майк Бэбкок начал лепить из Зайцева в «Торонто» защитника оборонительного плана, россиянин напрочь утерял свои бомбардирские навыки. Но если в «Мэйпл Лифс» Никита довольно успешно выглядел при игре в меньшинстве, то в «сенаторах» и этот навык срабатывает всё реже и реже. Неудивительно, что контракт россиянина давно вызывает вопросы в Северной Америке.

н. Яков Тренин («Нэшвилл»), 24 года

24-летний россиянин ещё в прошлом сезоне практически застолбил за собой роль основного игрока «Нэшвилла». В минувшей регулярке Яков провёл 45 матчей, а в этом сезоне и вовсе не пропустил ни одного матча своей команды. Чаще всего воспитанник челябинского хоккея выходит в третьем звене и проводит на льду свыше 14 минут за матч.

Статистика Тренина (1+2) не поражает воображения, но это именно тот случай, когда игрок полностью справляется со своей ролью. За $ 725 тыс. в год Тренин предоставляет «хищникам» качественную игру в чекинг-лайн, и вряд ли американский клуб может на что-то жаловаться.

Фото: Donald Page/Getty Images

н. Денис Гурьянов («Даллас»), 24 года

Статус «всё плохо». Именно такая фраза как нельзя лучше описывает положение «Далласа» в турнирной таблице в целом и игру 24-летнего россиянина в частности. В своём последнем матче «звёзды» устроились на разгром от «Миннесоты» (2:7), в результате чего опустились уже на 25-е место в общей таблице НХЛ. Что до Гурьянова, то он провёл очередной невыразительный матч в этой регулярке.

«Мы не можем ждать быстрой атаки в овертайме или броска в касание в большинстве. При игре в равных составах происходит много всего. Когда выпадает один игрок, страдают остальные четверо. Так что при игре 5 на 5 от Дениса нам нужно намного больше как в действиях с шайбой, так и без неё», – говорит о действиях россиянина главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

Новость по теме Главный тренер «Далласа» недоволен игрой Гурьянова. Дениса могут вывести из состава

Регресс в статистике Дениса в сравнении с прошлым сезоном действительно заметен невооружённым глазом. После 30 очков в 55 матчах прошлой регулярки в этом чемпионате ему пока удалось набрать только 4 очка в 14 матчах. Игровое время Гурьянова снизилось почти на две минуты, и он справедливо находится под огнём критики со стороны главного тренера «Старз». Масса вопросов есть и к другим игрокам «звёзд», но Гурьянов находится на контрактном годе, и такая статистика не добавит ему вистов при обсуждении нового соглашения.

н. Клим Костин («Сент-Луис»), 22 года

22-летний форвард наконец-то добился места основного игрока в «Сент-Луисе». Костин уже провёл больше матчей в этом сезоне, чем за весь предыдущий этап карьеры в «музыкантах» (15 игр против 6). В американском клубе россиянин делает то, что и должен делать – выполняет много силовой работы и занимается активным форчеком. Игровое время воспитанника московского «Динамо» стабильно колеблется около планки в 10 минут за матч, но самое главное для Клима, что он не выпадает из состава.

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

з. Илья Любушкин («Аризона»), 27 лет

27-летнему воспитаннику столичной школы «Созвездие» откровенно не позавидуешь. Если к команде Зайцева можно отнести определение «одна из самых слабых в НХЛ», то клуб Любушкина является просто самым слабым. Его «Аризона» выдала кошмарный старт нынешнего сезона, проиграв первые 15 матчей из 16. В нападении «койоты» забивают меньше двух голов за матч, а в защите пропускают почти четыре шайбы за встречу (3,94). Оба показателя являются худшими в лиге.

На этом фоне «-4» Любушкина являются довольно приличным результатом. Для сравнения, ведущий защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран уже успел заработать «-22». Понятно, что канадец проводит на льду на восемь минут больше Любушкина и чаще всего обороняется против главных звёзд соперников, но тем не менее. Немного огорчать россиянина может ситуация с заброшенными шайбами. За карьеру в НХЛ он забил всего один гол. Их могло быть минимум в три раза больше, но надо же такому случиться – уже дважды россиянина лишили заброшенной шайбы через некоторое время после гола, находя подправление со стороны партнёра. В остальном у Ильи всё идёт нормально, если это, конечно, возможно, когда ты играешь за столь слабый клуб.