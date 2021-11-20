Последняя драма советского хоккея — шедевр Сундина. Он изящно обманул великого Фетисова

30 лет назад прекратил существование Советский Союз. Зимой 1992-го на МЧМ и Олимпиаде уже играла «объединённая команда» или сборная СНГ, так что последний официальный турнир СССР — чемпионат мира в Финляндии весной 1991-го. Кубок Канады в Союзе считался менее важным, да и многие кандидаты в сборную уже уехали в НХЛ.

Та сборная уже формировалась и финансировалась с большими проблемами. Прибалтийские республики начинали отгораживаться от федерального государства собственными таможнями — и Артурс Ирбе, который привёл СССР к золоту ЧМ-1990, на турнир не поехал по политическим мотивам. Сборная, по тогдашнему признанию Виктора Тихонова, ждала в подарок экипировку, которую Алексей Гусаров планировал захватить из «Квебека».

Несмотря на все эти проблемы, советская сборная с лёгкостью выиграла предварительный этап ЧМ, который по тогдашним правилам давал титул чемпиона Европы (и это был последний турнир в истории, где его разыгрывали). В первый и последний раз в сборную СССР приехали игроки НХЛ — Гусаров, Касатонов и Фетисов, причём двое последних отрицали наличие каких-либо проблем с Тихоновым.

Однако кубок чемпионов мира разыгрывался между финальной четвёркой — СССР, Швецией, Канадой и США в круговом турнире без учёта набранных на первом этапе очков. Наши хоккеисты потеряли очки в матче с Канадой, и судьба чемпионства уже не была в их руках.

Им нужна была только победа в игре со Швецией в последнем туре — ничья делала бы чемпионом мира Канаду. Те подозрительно обыграли американцев с нужной разницей в пять шайб, причём сборная США при счёте 4:7 за 45 секунд, когда времени просто не оставалось, сняла вратаря. Как писала потом пресса, журналисты, которые смотрели в пресс-центре финальные минуты этой игры, просто смеялись.

Матс Сундин на драфте-1989 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В сборной Швеции играли пятеро игроков из НХЛ, и самым заметным из них был самый молодой. Матс Сундин за два года до этого стал первым в истории европейцем, задрафтованным под первым общим номером. Летом 1990-го он уехал в «Квебек», имея на руках действующий контракт с «Юргорденом». Это вызывало бурю негодования в Швеции, а президент местной хоккейной федерации объявил, что Сундин больше никогда не наденет форму «Тре Крунур».

Впрочем, менее через год все угрозы и объявление шведа «персоной нон грата» были забыты. Сундин даже в слабом «Квебеке» выглядел шикарно и получил заслуженный вызов в сборную. Перед игрой с СССР он был лучшим бомбардиром команды, причём в двух матчах сравнивал счёт на последних секундах.

Сундин стал «клатчером» и в фактическом финале ЧМ. За 10 минут до конца счёт в игре был 1:1 — вся канадская сборная на трибунах уже считала минуты, ничья давала им первый с 1961-го титул. Но против был самый молодой игрок шведской сборной, который не побоялся пройти через всю площадку, изящно обмануть уже считавшегося живой легендой Вячеслава Фетисова и забросить шайбу в ворота Андрея Трефилова.

ВИДЕО.

Счёт 2:1 так и остался неизменным — Тихонов даже не снял вратаря в концовке. Советские журналисты тогда этому удивлялись, авторы сайта ИИХФ делали предположение, что великий тренер не хотел потенциальной ничьей выводить в чемпионы канадцев. Шедевр Сундина — такой была последняя драма советского хоккея.

Тогдашний главный тренер шведов Конни Эвенссон заявил после победы, что это главное достижение в истории местного хоккея. Сам Сундин отмечал роль тренеров в том, что они сплотили команду, которая начала турнир неровно. Однако лучшим игроком команды Матс назвал знаменитого Хокана Лооба.

Сундина в своей статье для журнала «Спортивные игры» после ЧМ хвалил и Виктор Тихонов: «Героем стал молодой Матс Сундин. Будь у нас игрок, который в решающих матчах финала забросил бы бы один-два гола, наверное, и исход турнира мог бы быть другим. Думаю, новое поколение шведских хоккеистов, которое возглавляет этот нападающий, гарантирует «Тре Крунур» хорошее будущее».

Тихонов не ошибся — впереди у Сундина были не только 1349 очков за карьеру в НХЛ, но и ещё 11 турниров за национальную сборную. Он признавался MVP чемпионата мира, входил в символическую сборную Олимпиады, но титул со сборной после 1991-го взял лишь один — на мировом первенстве 1998-го.