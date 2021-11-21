Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов забил Бобровскому, видео

Капризов приходит в себя! Набрал 6 очков в двух матчах, забил Бобровскому хитрым броском
Лев Лукин
Капризов забил 5-й гол в сезоне
Комментарии
Гол Кирилла мог стать переломным, но всё испортила грубая ошибка соотечественника Куликова.

Тяжёлый старт сезона для Кирилла Капризова и огульная (хотя абсолютно справедливая) критика главной звезды «Миннесоты» привели к тому, что россиянин взял и выдал лучший матч в своей пока не долгой карьере в НХЛ. 1+3 Капризова против «Далласа» помогли «дикарям» разгромить клуб из Техаса, а самому Кириллу = хочется в это верить — обрести уверенность и скинуть груз ответственности со своих плеч.

Сыграл как суперзвезда! Капризов ответил на мощную критику лучшим матчем в карьере Сыграл как суперзвезда! Капризов ответил на мощную критику лучшим матчем в карьере

После домашней победы «Миннесота» отправилась в Санрайз в гости к одному из лидеров всей лиги. «Флорида» продолжает выглядеть очень сильно даже после нелепой отставки Джоэля Кенневилля, вот и в этой встрече «пантеры» вели игру и выглядели в целом сильнее соперника. К концу второго периода хозяева выигрывали 3:1, благодаря дублю Фрэнка Ватрано и шайбе Типпетта. Пробить Сергея Бобровского «Миннесоте» удалось лишь однажды: Эрикссон Эк в большинстве завершил голом комбинацию, начатую Кириллом Капризовым.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В начале третьей двадцатиминутки «Миннесота» ощутимо прибавила, и уже на исходе 2-й минуте отрезка забил Капризов, сократив разрыв в счёте до минимума. Кирилл вместе с Фредериком Годро отобрал шайбу у соперника, открылся на синей линии под передачу партнёра, сблизился с Бобровским, а затем хитрым броском переиграл земляка.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Пятый гол Капризова в сезоне, в активе россиянина уже 18 (5+13) очков в 17 встречах, и это уже похоже на то, что хотят видеть от Кирилла в Миннеаполисе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Типпетт (Экблад, Ватрано) – 17:45' (5x5)   2:0 Ватрано (Торнтон, Гудас) – 28:23' (5x5)   2:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 31:46' (5x4)   3:1 Ватрано (Форслинг) – 34:50' (5x5)   3:2 Капризов (Годро) – 41:55' (5x5)   4:2 Вераге (Уигар, Экблад) – 45:42' (5x5)   4:3 Фолиньо (Голигоски, Раск) – 59:14' (6x5)   5:3 Беннетт (Юбердо) – 59:23' (en)   5:4 Хартман (Эрикссон Эк) – 59:51' (6x5)

Но в матче с «Флоридой» гол Капризова переломным не стал. «Пантеры» довольно быстро восстановили статус-кво, а помог им в этом ещё один россиянин из «Миннесоты». Посмотрите, как ужасно в эпизоде с голом Вераге в обороне сыграл Дмитрий Куликов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Вскоре «Флорида» забила невероятно красивую пятую шайбу, но её справедливо отменили из-за офсайда. Это позволило «Миннесоте» устроить нервную концовку и забить две шайбы на последней минуте, но между ними уместился бросок Сэма Беннетта в пустые ворота, который и оказался победным.

5:4 — непростая победа «Флориды», которая продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, но при этом совершил 35 сейвов, выиграл уже девятый матч в нынешнем сезоне (Боб по-прежнему без проигрышей в основное время) и получил третью звезду матча.

Что касается Капризов, то Кирилл, похоже, окончательно приходит в себя. В последних двух играх у него 6 очков, а в матче с «Флоридой» россиянин явственно выделялся в составе «Миннесоты», как самый яркий и созидающий хоккеист. Примерно такую картину мы наблюдали в большинстве матчей прошлого сезона.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021