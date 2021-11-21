Капризов приходит в себя! Набрал 6 очков в двух матчах, забил Бобровскому хитрым броском

Тяжёлый старт сезона для Кирилла Капризова и огульная (хотя абсолютно справедливая) критика главной звезды «Миннесоты» привели к тому, что россиянин взял и выдал лучший матч в своей пока не долгой карьере в НХЛ. 1+3 Капризова против «Далласа» помогли «дикарям» разгромить клуб из Техаса, а самому Кириллу = хочется в это верить — обрести уверенность и скинуть груз ответственности со своих плеч.

После домашней победы «Миннесота» отправилась в Санрайз в гости к одному из лидеров всей лиги. «Флорида» продолжает выглядеть очень сильно даже после нелепой отставки Джоэля Кенневилля, вот и в этой встрече «пантеры» вели игру и выглядели в целом сильнее соперника. К концу второго периода хозяева выигрывали 3:1, благодаря дублю Фрэнка Ватрано и шайбе Типпетта. Пробить Сергея Бобровского «Миннесоте» удалось лишь однажды: Эрикссон Эк в большинстве завершил голом комбинацию, начатую Кириллом Капризовым.

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В начале третьей двадцатиминутки «Миннесота» ощутимо прибавила, и уже на исходе 2-й минуте отрезка забил Капризов, сократив разрыв в счёте до минимума. Кирилл вместе с Фредериком Годро отобрал шайбу у соперника, открылся на синей линии под передачу партнёра, сблизился с Бобровским, а затем хитрым броском переиграл земляка.

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Пятый гол Капризова в сезоне, в активе россиянина уже 18 (5+13) очков в 17 встречах, и это уже похоже на то, что хотят видеть от Кирилла в Миннеаполисе.

Но в матче с «Флоридой» гол Капризова переломным не стал. «Пантеры» довольно быстро восстановили статус-кво, а помог им в этом ещё один россиянин из «Миннесоты». Посмотрите, как ужасно в эпизоде с голом Вераге в обороне сыграл Дмитрий Куликов.

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Вскоре «Флорида» забила невероятно красивую пятую шайбу, но её справедливо отменили из-за офсайда. Это позволило «Миннесоте» устроить нервную концовку и забить две шайбы на последней минуте, но между ними уместился бросок Сэма Беннетта в пустые ворота, который и оказался победным.



5:4 — непростая победа «Флориды», которая продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, но при этом совершил 35 сейвов, выиграл уже девятый матч в нынешнем сезоне (Боб по-прежнему без проигрышей в основное время) и получил третью звезду матча.



Что касается Капризов, то Кирилл, похоже, окончательно приходит в себя. В последних двух играх у него 6 очков, а в матче с «Флоридой» россиянин явственно выделялся в составе «Миннесоты», как самый яркий и созидающий хоккеист. Примерно такую картину мы наблюдали в большинстве матчей прошлого сезона.